«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке

Бангкок многие называют душой Юго-Восточной Азии (ЮВА). И дело даже не в количестве храмов. В Бангкоке сплетаются история, культура, традиции и суеверия с современностью и техническим прогрессом. Здесь небоскребы и домики для духов гармонично сосуществуют в одном пространстве, а у подножья громадных ТЦ прямо на улицах спят нищие. Такой колорит и бьющий по глазам контраст — одна из причин, почему Бангкок обязательно стоит увидеть хотя бы раз в жизни. А вот чем там заняться, где побывать и что посмотреть, расскажет журналист «ИрСити» Алина Ринчино в своей колонке.

Алина Ринчино

В Бангкок есть прямые рейсы из Москвы, Новосибирска, Иркутска и Красноярска. Цена на перелеты сильно зависит от сезона. Зимой — стоимость самая высокая, а с апреля по сентябрь билеты гораздо дешевле, особенно если покупать их заранее.



Перелет в Бангкок из Иркутска в ноябре обойдется в 64,2 тысячи рублей на человека в обе стороны без багажа. Из Москвы в те же даты улететь чуть дороже: 68,6 тысячи на одного туда и обратно. Билеты из Новосибирска обойдутся в 59 тысяч рублей в обе стороны, а из Красноярска — в 72 тысячи.

«Совершенно другой Таиланд»

Лично я Бангкок открыла и распробовала далеко не сразу, и в этом смысле он мне напоминает Иркутск. Не спешите кидаться тапками, сейчас объясню.

Туристы, которые едут на Байкал, обычно игнорируют наш город, ограничиваясь обзоркой и легкой прогулкой по историческому центру. Столица Таиланда тоже чаще всего становится лишь перевалочной базой по пути в курортные зоны. Максимум люди приезжают в Бангкок на экскурсию, которая включает пару храмов, самый известный «пиксельный» небоскреб Маханакхон и вечерний круиз по реке Чаупхрая.

Вид на Бангкок с небоскреба Маханакхон Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» И та самая смотровая со стеклянным полом Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Чтобы понять, каков Бангкок на самом деле, из каких ингредиентов сварен этот удивительный суп, желательно провести в нем хотя бы пару дней, а лучше — недельку. Еще лучше, если есть возможность погулять по городу пешком. Вы удивитесь, насколько это другой Таиланд.

Одна из улиц в Чайна-тауне Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Поначалу, лет 10 назад, я тоже посещала Бангкок с экскурсиями, которых в разных турагентствах было не так много. Если берешь дневную, то тебя непременно везут в Королевский дворец, затем — в несколько самых топовых храмов. Вечерняя программа предполагает посещение небоскребов, торговых центров и круиз по главной водной артерии Бангкока с ужином. Конечно, прикольно, но из всего этого не складывается никакой картинки о том, что это за город, нравится он тебе или нет. Единственно, что ты понимаешь, что он гигантский, и приходится быстро-быстро перемещаться от одной точки к другой, чтобы успеть везде.

Храм, а на его фоне заброшенный небоскреб. Местные верят, что его населяют духи, и поэтому никак не могут его ни достроить, ни разобрать Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

В прошлом году мы с друзьями снова отправились в Тай и напали на совершенно удивительную и уникальную авторскую экскурсию по Бангкоку. И вот тут у меня случилась любовь. Мы нашагали около 20 тысяч шагов, заглянули в Чайна-таун, подошли максимально близко к мистическому заброшенному небоскребу, прогулялись по территории бывшей тюрьмы, которую превратили в парк, и даже узнали, как этнические китайцы в Таиланде отправляют письма мертвым на тот свет.

Одна из лавочек, где можно купить «гостинцы» своим мертвым родственникам Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» Вот такие наборы, в которых есть и одежда, и муляжи дорогих, даже роскошных вещей, отправляют в костер. Считается, что мертвый человек всё это получит на том свете и будет радоваться

После той увлекательнейшей прогулки я подумала: почему бы не познакомиться с Бангкоком получше? Когда планируешь путешествие сам, это сделать максимально легко. В аэропорту Суварнабхуми есть линия метро, на котором ты можешь легко и с комфортом добраться до любого района города. Поэтому мы с мужем решили, что прилетим в Таиланд, проведем несколько дней в столице, а уже потом поедем плавиться на пляжи Паттайи.

Храм Ват Арун в Бангкоке на берегу Чаупхраи. Он украшен кусочками битого фарфора, который как балласт грузили в трюмы торговых кораблей, плывущих в Таиланд Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» Возле храма отдыхают монахи, пьют смузи. Ничего необычного Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Вблизи храм невероятно цветной и пестрый Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» Многие приезжают сюда и фотографируются в национальных тайских костюмах Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Где остановиться

Судя по данным на порталах бронирования отелей, в Бангкоке больше 12 тысяч вариантов жилья, которое можно арендовать. Цены начинаются от 500 рублей за номер в сутки, но это, конечно, будут хостелы или простенькие апартаменты на окраине города. Вариант так себе, если вам хочется побольше успеть увидеть, потому что на дорогу будет уходить по несколько часов в день.

В Бангкоке много водного транспорта. Передвигаться по рекам и каналам порой быстрее, чем по городским пробкам. Вдоль этих каналов, кстати, тоже живут люди, поэтому плывешь себе по реке и видишь, как кто-то ужинает или развешивает одежду сушиться Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Мы останавливались в самом центре столицы, и прикол в том, что и там можно найти очень приемлемые варианты по стоимости. Ну а можно шикануть, мы такое тоже попробовали.

Многие улицы в Бангкоке зеленые. Здесь вообще стараются «держать» побольше растений, чтобы очищать грязный городской воздух Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Сначала мы остановились в небоскребе Байок Скай. Те, кто бывал в Бангкоке, наверняка о нем слышали. Высота башни — 304 метра, и это одно из самых высоких зданий в столице. Круче только тот самый «пиксельный» Маханакхон, у которого есть площадка со стеклянным полом. Ходишь по нему в бахилах и смотришь на крошечный город под ногами. Жутковато и захватывающе одновременно.

Башня Байок Скай, а вокруг что-то вроде нашей шанхайки Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Так вот, в Байоке номерной фонд рассчитан на 600 с лишним комнат, есть отличный ресторан на 76-м этаже, а еще бар на 83-м. На 84-м находится вращающаяся открытая смотровая площадка, которая делает круг примерно за 5 минут. Можно успеть посмотреть на Бангкок со всех ракурсов. Там гуляет сильный ветер, а еще, если начинается дождь, у вас есть шанс узнать об этом раньше всех в городе. Увидеть такое хотя бы раз в жизни нужно.

Вид на Бангкок со смотровой небоскреба Байок Скай Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Мы жили в номере на 57-м этаже, и каждый раз, просыпаясь среди ночи, я смотрела на огни города, на пробки, которые становятся гораздо меньше, чем днем, но не исчезают полностью никогда, и думала о том, что ничего красивее я, как поклонник мегаполисов, пока еще не видела. А еще, знаете, просто приятно пить кофе и смотреть на крошечные домики и игрушечные машинки где-то там внизу.

В Байоке мы жили на 57-м этаже Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» Город даже в пять утра не спит Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Единственным минусом Байок Ская оказалось то, что он находится в индийском квартале. Там всегда многолюдно, шумно, а все улицы в радиусе нескольких десятков метров — это один сплошной рынок. С песнями, танцами и спецэффектами, как в индийском кино. От этого очень быстро устаешь.

Метро в Бангкоке потрясное. Тихое, быстрое и очень комфортное. А еще на нем можно доехать куда угодно Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Во второй раз мы остановились в японском квартале рядом со станцией Пром Понг. Она находится в районе Сукхумвит, который считается современным, престижным и даже элитным в каком-то смысле слова. Там много кафе, ресторанов и торговых центров с бессовестно дорогими брендовыми магазинами. В одном из ТЦ продавались новенькие люксовые автомобили от Lamborghini, Lotus, Rolls-Royce, Porsche и других. Такой вот райончик.

Площадь очень дорогих торговых центров на станции Пром Понг Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» Японский ресторанчик недалеко от нашего отеля Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

При этом даже в таком месте мы нашли очень уютный отель со всеми удобствами (кроме бассейна) и свежим ремонтом всего за 3470 рублей за ночь на двоих с завтраками. Сложно представить себе такие цены не то что в отелях в центре Москвы, но даже где-нибудь у нас в Иркутске или тем более на Байкале.

От нашего отеля можно было за 5 минут дойти до метро, а уже на нем — добраться почти куда угодно.

Бангкок удивляет сумасшедшими пробками Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» При том что город весьма современный, на улицах встречаются вот такие старенькие милые автобусы Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Чайна-таун

Первая обязательная локация, которую я советую посетить в Бангкоке, — это Чайна-таун. Он появился в конце XVIII века, поэтому все здания тут маленькие, уютные и довольно колоритные. Смесь китайской и тайской архитектуры.

Такие вот улочки в Чайна-тауне днем Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» Здесь очень приятно прогуливаться и днем, и вечером Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

До Чайнатауна можно добраться как на настоящем тук-туке (они совершенно не такие, как в Паттайе), так и на метро. Тук-тук — это интересно и экзотично, но жарковато, особенно когда стоишь в вечных бангкокских пробках, а на метро до станции Wat Mangkon — быстро, но без изюминки. Мы опробовали оба варианта.

Так выглядят тук-туки в Бангкоке. Сейчас это моторикша — трехколесный мотоцикл с турбиной для перевозки пассажиров Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

А вот так на нем можно прокатиться с ветерком Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

О том, что ты в Чайна-тауне, тебе напоминает примерно всё Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» Невысокие аккуратные домики, уют

Чайна-таун — это небольшой город внутри Бангкока, который можно назвать столицей уличной еды. Здесь множество аутентичных кафе, где можно попробовать тысячу и один вид лапши или совершенно непонятные нам угощения. Иногда заказывать приходится наугад, потому что в небольших забегаловках нет ни русского, ни английского меню, но ты никогда не будешь разочарован. Тут вкусно примерно всё.

А еще, конечно, китайские храмы Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Кроме того, с вечера и до поздней ночи здесь начинается самая активная движуха. На местном рынке можно купить примерно всё: от бытовой мелочевки, одежды и украшений до тысяч видов чая, странных закусок вроде высушенного рыбьего пузыря (из него, кстати, готовят божественный суп) и редкого антиквариата.

Прямо на улице расставляют столики и стулья, везде можно перекусить или хорошенько поужинать. У каждой кафешки что-то жарят, парят, варят и стряпают, а сам город начинает звучать на сотне разных языков.

В Чайна-тауне буквально культ еды. Отсюда невозможно уйти голодным Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Кстати, в этот раз мы впервые увидели нередкую для Бангкока акцию: в какие-то дни в году всем беднякам на улицах раздают бесплатную еду. Ради этого в центр отовсюду съезжаются полчища местных жителей, автомобильное движение перекрывают, и дороги превращаются в бурлящий поток из людей. Они ждут своей очереди, ночуют прямо на тротуарах или проезжей части, а волонтеры раздают им порции лапши. Красок всему этому добавляет и то, что всего в паре километров от этого места стоят роскошные небоскребы и ТЦ, которые ослепляют своим великолепием.

В Чайна-тауне несколько сотен ломбардов, а цена на золото везде одинаковая. Кроме того, его продают на развес Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» А вот и те самые бедняки, которые стекаются в Чайна-таун со всех районов Бангкока за бесплатной лапшой Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Парки Люмпини и Бенчакити

В жаркий день (а таких в Таиланде большинство) особенно приятно погулять в тени деревьев. Для этого идеально подойдут городские парки Люмпини и Бенчакити, которые находятся в центре города. Меня они удивили хотя бы тем, что они такие огромные, с кучей редких растений, прудами и озерами, и они уцелели, несмотря на плотную застройку вокруг.

Парк Бенчакити Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Когда я смотрю на такие громадные зеленые зоны в центре, то невольно думаю о том, как нещадно застраивается наш город. Думаю, в Иркутске эти гектары земли уже бы давно отдали под многоэтажки. Но в Бангкоке власти как-то думают и об экологии, и о том, что местным жителям нужны такие вот прогулочные места. Поэтому парки большие, красивые и ухоженные.

Макет Бангкока в музее леса Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

В Бенчакити есть Forest Park Museum, и в нем можно посмотреть на Бангкок в миниатюре. Под нее выделен целый зал, и, как показало детальное изучение этого макета, всё равно весь город туда не вошел. Ну потому что Бангкок реально огромный! Когда стоишь на смотровой площадке самого высокого небоскреба, ты не можешь увидеть, где город начинается и заканчивается. Это всё равно что смотреть на море и пытаться увидеть, что на том, другом, берегу.

Бангкок такой огромный, что даже на макете не поместился целиком Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» Храм Ват Арун на макете Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

В парке Люмпини (впрочем, в Бенчакити тоже) обитают огромные вараны. Они там живут не как в зоопарке, нет каких-то мест или клеток, к которым можно подойти и посмотреть на рептилий. Ты просто гуляешь по парку и видишь, как один варан, например, просто замер в траве, а другой устраивает заплыв по местному озеру.

Парки Люмпини и Бенчакити соединяет скайволк — сеть надземных и не только пешеходных дорожек. И пока идешь от одного к другому, видишь вот такие славные домики Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» В этом есть какая-то своя изюминка Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

По периметру парков стоят таблички. Лично меня они повеселили, потому что как можно остерегаться варанов, если я ради них туда и пришла? Я их целенаправленно искала вообще-то! Но тут главное помнить, что к варанам не стоит подходить близко, потому что они могут сделать кусь своими ядовитыми зубами. Умереть от этого вряд ли можно, но лечиться придется. Оно вам надо?

Просят остерегаться варанов. Но я же за ними сюда и пришла! Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Варанов мы, конечно, встретили, и даже нескольких Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Океанариум и зоопарк

В самом центре Бангкока есть совершенно прекрасный океанариум Sea Life Bangkok. Он находится в торговом центре Siam Paragon, а входной билет на человека стоит около тысячи бат или примерно 2,5 тысячи рублей. Но, поверьте, вам не будет жаль потраченных денег.

В океанариуме в Бангкоке около 30 тысяч обитателей Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» Есть всякие прикольные экземпляры Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

В этом океанариуме около 30 тысяч обитателей из разных уголков мира. В каждом из 30 аквариумов воссоздана своя экосистема. Есть тоннель длиной целых 22 метра. Идешь по нему, а над тобой плавают гигантские «улыбающиеся» скаты, акулы и морские черепахи. Это чистый восторг.

Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Я бывала в нескольких подобных местах, в том числе в Москвариуме на ВДНХ, и мне казалось, что меня уже нечем удивить. Однако в Бангкоке я увидела такие редкие экземпляры, что мне сразу вспомнилась моя настольная энциклопедия про обитателей океана из детства. Только я вижу всех их не на картинках, а вот так, прямо перед своим носом, и разделяет нас лишь толстенное стекло.

Золотые рыбки Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» А кто это, я, конечно, не запомнила Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

А вот зоопарк Safari World мне понравился в меньшей степени. Тем, кто не бывал в Кхао Кхео неподалеку от Паттайи, возможно, будет прикольно, но лично мне не хватило. Кроме того, в Кхао Кхео лишь только самые опасные животные обитают в клетках, остальные свободно гуляют по территории парка. В Бангкоке же и площади меньше, и животные все — как арестанты.

Зоопарк в Бангкоке меньше, чем в Паттайе Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» Есть такие смешные сурикаты Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Тем не менее там тоже кое-что меня впечатлило: та часть парка, которая сделана как саванна. Посетители там не ходят пешком, они передвигаются на автобусах, а дикие животные в это время бродят вокруг, занимаются своими делами и не слишком-то обращают внимание на туристов.

Верблюды Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» И слишком задумчивый орангутан, который, кажется, ищет смысл жизни Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Нам довелось посмотреть, как купаются тигры и медведи гризли, как степенно прогуливаются жирафы, важничают слоны, щиплют травку зебры и антилопы. Мы посмотрели на гепардов, львов и страусов в их практически естественной среде обитания, и это было круто.

Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Однако если бы мне пришлось выбирать между двумя этими зоопарками, я бы, конечно, выбрала Кхао Кхео. Хотя бы потому, что там есть лемурий остров. Приплываешь туда с фруктиками и цветочками, а эти потрясные звери садятся тебе на плечи и потрошат принесенные тобой угощения. Я там чуть от милоты не умерла, честное слово.

Аюттхая

Из Бангкока примерно за 1,5 часа можно добраться до города Аюттхая, где когда-то находилась столица королевства Сиам. Я считаю, что не побывать там — это преступление для тех, кто любит древние города, руины и живую историю, застывшую в камне.

Руины древнего города Аюттхая Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» Многие храмы уцелели, но сохранили на себе печать времени Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

В Аюттхаю с вокзала Хуа Лампхонг каждые 30–60 минут ходят поезда, а с автовокзала Морачак — автобусы. Цены приемлемые: билет на поезд стоит до 300 бат, а на автобус — до 100 на человека. В принципе, можно еще вызвать такси, но тогда сумма вырастет примерно до 1–1,5 тысячи бат за автомобиль. Если ехать компанией, то будет уже не так затратно.

Когда-то в Аюттхае было множество статуй Будды, но они не все пережили нашествие бирманцев Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» А еще здесь можно встретить монахов с новейшими смартфонами Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Мы ездили в Аюттхаю с экскурсией, потому что хотелось узнать побольше исторических фактов, но никто не запретит вам просто гулять по территории и фотографировать каждый кирпичик, каждую порушенную временем статую Будды, потому что все они невероятно живописны.

Руины города выглядят впечатляюще Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» Говорят, короли Аюттхаи почитали кошек, поэтому их обожают здесь до сих пор Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Аюттхая основана в 1350 году. Столицей она была до 1767-го, пока бирманские войска не превратили город в руины. Здесь был настолько страшный пожар, что кирпичи оплавились и покрылись стеклянной коркой. Гуляя по этим местам, ты как будто переносишься на несколько веков назад.

Древности в Аюттхае везде Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Послесловие

В Бангкоке мы пробыли неделю, но даже этого не хватило, чтобы посмотреть хотя бы самые ключевые и интересные места. Даже если просто бесцельно бродить по нему, ты сможешь найти что-то интересное. Этот город мне напоминает огромный парк аттракционов, который удивляет, впечатляет, иногда немного пугает, но западает тебе в самое сердечко. Он как одна сплошная вечеринка, самая крутая из всех, что ты когда-либо видел. И на такую вечеринку всегда хочется возвращаться.