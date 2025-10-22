80 тысяч на человека за 6 дней: российские туристы отдохнули в Китае и поделились впечатлениями и полезными советами

Ни в чём себе не отказали! Источник: предоставлено героями публикации

Во время отпуска многие стараются продлить теплые и солнечные дни и сделать это с минимальными затратами. Жительница Самары и сотрудник пресс-службы Политеха Ксения Морозова вместе с мужем Дмитрием и их общим другом Вадимом отправились в Китай. После возвращения они поделились с 63.RU впечатлениями о поездке и дали полезные советы об отдыхе в Поднебесной.

Ксения. Обычно мы путешествуем втроем — я, мой муж Дима и наш друг Вадим. И как правило, мы бронируем жилье и прорабатываем маршрут самостоятельно. Решение о путешествии в Китай мы приняли буквально дня за три до отпуска (в общем-то, в нашем стиле). И это был первый тур, который мы, как полагается, купили, обратившись в турагентство. Мы отправились на остров Хайнань, потому что для поездки туда не требовалась виза. Вылетали прямым рейсом из Москвы. Это был не самый бюджетный вариант. Но на момент нашего путешествия Россия и Китай еще не заключили безвизового соглашения, а более выгодный тур предполагал пересадку в Китае, и для этого необходимо было оформлять визу.

Про Санью мы знали только, что это курортный город с просторными песчаными пляжами и пальмами. И да — мы, счастливые, выдвинулись в путь, когда в Юго-Восточной Азии вовсю бушевал тайфун «Кадзики», причинивший сильный урон инфраструктуре Саньи. Чуть позже выяснилось, что Вадим с Димой были в курсе, но ничего мне не сказали.

И поскольку мы летели в «несезон», погода пару раз подкидывала ливни, но они нас не останавливали — дождевики в помощь.

Чек-лист начинающего путешественника, или китаец по имени Володя

Вадим. Прежде чем собирать чемоданы (мы ехали практически налегке, но можно обойтись еще меньшим количеством одежды, главное — взять дождевик), необходимо:

1. Подключить Alipay

Мы ездили на такси по счетчику или торговались с таксистами, но с Alipay было бы гораздо выгоднее. Мы брали с собой наличку и оформляли карту платежной системы Unionpay от «Россельхозбанка». С нее можно снимать деньги в банкоматах (только их поиск — отдельный квест), а также расплачиваться в крупных магазинах, парках, храмах (маленькие магазинчики или автоматы с едой могут быть не подключены к Unionpay).

Можно было заказывать такси через представителя нашего турагентства китайца Володю (китайцы придумывают себе русские имена, чтобы нам было проще к ним обращаться). Он же помогал с обменом денег и подбором экскурсий. Но мы не любим групповые организованные поездки с четким таймингом. Поэтому максимально планировали свой досуг самостоятельно. Иногда не совсем удачно. Например, поездка на знаменитый остров обезьян нам обошлась достаточно дорого. Только за такси туда-обратно мы отдали 450 юаней (5175 рублей). А групповая экскурсия стоила примерно 230 юаней с человека.

2. Скачать несколько переводчиков

Мы общались с китайцами через Google-переводчик либо письменно, либо с помощью голосовых. Не всегда сервис корректно переводил, что затрудняло коммуникацию. Сложнее было в магазинах и общепитах. Мы попробовали сканировать текст через Яндекс-переводчик, но не всегда получалось получить адекватный перевод. Приходилось выбирать блюда интуитивно.

«Я скучала по кофе и овсянке»

Ксения. Зная, что сейчас я страдаю от гастрита, большинство моего окружения беспокоилось: «И чем же ты будешь там питаться?» Если честно, меня этот вопрос тоже интересовал не меньше. Возлагали большие надежды на завтрак, который входил в стоимость проживания в отеле. Но… на шведском столе мы не понимали, что есть что. Я искренне надеялась, что в огромном бидоне — молочная каша, а оказался рис, залитый кипятком. Редкостная гадость, если честно. Многие булочки были бесцветными и безвкусными. Какие-то блюда попадались дико солеными. В общем, на второй день я обнаружила рис с овощами, и с тех пор каждый мой китайский день начинался с него.

А вот нормальный кофе мне удалось выпить только в Самаре. В отеле на завтрак предлагали разбавленный кофейный напиток а-ля «3 в 1». А в кафе зачем-то добавляли в кофе лед. Кстати, американо мне попадался исключительно пережженный. Приходилось выливать.

Найти подходящее меню в Китае — отдельная задача Источник: предоставлено героями публикации

В Китае меня спасали нежирные супы. Добротная порция стоила в пересчете на наши деньги примерно 250–270 рублей. Внушительная тарелка пельменей с говядиной — столько же. Омлеты и фунчоза мне показались жирными. Но это достаточно субъективно, так как я готовлю практически без добавления масла.

Куриный пирог — то, во что я влюбилась. В одном из торговых центров увидела кондитерскую, где продавались пышные кексы. Переводчик сказал, что это куриный пирог. Как я поняла, имелась в виду выпечка на основе куриных яиц, отсюда и пышность.

В общем, если у вас есть какие-то пищевые ограничения, просто вбейте в переводчик все вводные — и будет вам счастье.

+2

Главным кулинарным открытием для нас стали устрицы с чесноком, зеленым луком и соусом чили (ела вприкуску с «Мезимом»). Купили в Хайкоу (столица провинции Хайнань) у уличного повара. Помните сцену в фильме «Люди в черном» про девушку, мечтающую слетать в Камбоджу и поесть омаров за один доллар? Вот мы прилетели в Китай, чтобы угоститься устрицами за 3 юаня (35 рублей).

Настоящий гастрономический рай — ночной рынок в Санье. Примерно в 6 вечера на улице появляются палатки, киоски и тележки с едой. Практически вся еда жирная и острая. Мы купили полюбившиеся нам устрицы, роллы, морского ежа, картофельные шарики с осьминожками и крохотного краба. Последний нас разочаровал: сухарь, практически без мяса. И всё это было по очень демократичным ценам 10–30 юаней (230–345 рублей).

Еще в Китае можно попробовать самые разнообразные экзотические фрукты, которые не встретить в России.

Арбуз знаем, а остальное что? Источник: предоставлено героями публикации

Например, мы продегустировали знаменитый «король фруктов» (непонятно, за что его так называют) — жутко вонючий дуриан. Им провонял весь туалет в отеле, потому что разделывать его в комнате мы не рискнули. Оказывается, эту вонючку вообще нельзя переносить за порог приличных заведений, за это штрафуют.

С дурианом надо быть осторожнее — у него неприятный запах Источник: предоставлено героями публикации

Кстати, Диме с Вадимом полюбилось китайское пиво Tsingtao. В России неоднократно встречали его на полках магазинов, но попробовали только в Китае. Оказалось, весьма приличный лагер за 6–8 юаней (60–90 рублей).

На улицах Китая припарковано очень много скутеров Источник: предоставлено героями публикации

Обезьяны, бегемоты и немного буддизма

Дмитрий. Мы отказались от бесплатной обзорной экскурсии, которая шла в подарок с путевкой. Нам хотелось максимально насладиться природой.

Сафари-зоопарк «Дуншань»

Это единственная экскурсия, которую мы купили у того самого китайца Володи. Обещанное сафари оказалось просто зоопарком. Между вольерами с животными перемещались на микроавтобусе. Тем не менее интересно. Для нас было важно, что многих животных можно кормить. Например, кулек моркови стоил 10 юаней (110 рублей). Столько радости, когда к тебе подплывает бегемотик, распахивает пасть, мило шевелит ушками в ожидании лакомства.

«Ну дай морковку!» Источник: предоставлено героями публикации

Дикое животное можно погладить и покормить Источник: предоставлено героями публикации

Поездка в зоопарк стала самой большой статьей расходов — 980 юаней за человека (11 270 рублей). Но учитывая, что из Саньи мы ехали на скоростном поезде до Хайкоу, после основной экскурсии по парку нас ждал плотный обед, состоявший блюд из десяти, а завершением стала прогулка по старой улице в Хайкоу (которая так и называется — Старая улица, там-то мы и отведали устриц), то оно того стоило.

Остров обезьян

Сколько обезьян на фото? Источник: предоставлено героями публикации

Это природный заповедник на южном побережье Хайнаня. В естественной среде без клеток и вольеров обитает 5 или 6 враждующих между собой кланов обезьян. Гуляя по острову, можно встретить грустную макаку без глаза. Видимо, они не щадят друг друга.

Самое крутое на острове — возможность покормить обезьян. Они облепляют тебя с ног до головы совершенно наглым образом. Только нужно быть внимательным, чтобы хвостатые не утащили сумку или очки.

Бесплатное шоу, которое могут посетить все желающие в амфитеатре, никому не посоветуем. Клоун издевается над обезьянками и даже бьет их. Смотреть на всё это было жутко, хотя некоторые зрители заразительно смеялись.

Тропический парк Янода

Огромная территория с экзотическими растениями. Мы как дети радовались, когда пощупали лиану. Оказывается, она эластичная!

Дикая природа во всей красе Источник: предоставлено героями публикации

По этим камням так и хочется попрыгать Источник: предоставлено героями публикации

За 5 часов мы обошли практически весь парк. Но в какой-то момент заблудились и не полюбовались садом орхидей. Зато заглянули в небольшой зоопарк. Здесь мы никого не кормили, потому что не смогли оплатить картой угощение. А так бы зависли надолго.

Во время тайфуна знаменитый стеклянный мост Ва Ай Лу — пожалуй, главный символ парка — был сильно поврежден и закрыт на ремонт. Но дня за 4 его очень быстро восстановили, практически полностью. Правда, заплатили мы полную стоимость, а погуляли только по части моста.

Слабонервным на мост не заходить! Источник: предоставлено героями публикации

Чтобы пройтись по мосту, нужно обязательно надеть плюшевые бахилы. Забавно, когда под ногами виднеются верхушки деревьев. Всё-таки высота приличная — 400 метров. Но нам не было страшно, хотя некоторые туристы испытывали дискомфорт.

Центр буддизма Наньшань

Высота статуи богини Гуаньинь — 100 метров Источник: предоставлено героями публикации

Архитектура Китая впечатляет Источник: предоставлено героями публикации

Тоже очень красивое, атмосферное место. Всё внимание приковывает 100-метровая статуя богини Гуаньинь. И даже тут, в храмовом комплексе, мы умудрились найти, кого покормить. Это были рыбки (карпы Кои) и черепашки в пруду.

Туристам позволяют кормить рыбок в пруду Источник: предоставлено героями публикации

Автомат с кормом не принимал карты, но помог добродушный и отзывчивый китаец, который купил нам корм для рыб и отказался от денег. Хотя мы настойчиво ему протягивали.

Парк «Олень повернул голову»

Этот парк находится на холме, поэтому отсюда открывается потрясающий вид на город. Рекомендуем посетить его в вечернее время, чтобы полюбоваться островом Феникс, утопающим в огнях.

Достопримечательности в вечерних огнях Источник: предоставлено героями публикации Остров Феникс в огнях Источник: предоставлено героями публикации

Лягушатники для китайцев

Дмитрий. На оборудованных пляжах зоны для купания, огороженные буйками, достаточно небольшие. Добравшись до буйков, вы обнаружите себя максимум по грудь в воде. Как мы поняли, многие китайцы не умеют плавать. На диких пляжах, разумеется, нет границ. Мы большую часть пляжного отдыха проводили там.

Куда же на пляже без прохладительного напитка? Источник: предоставлено героями публикации

Итого за 6 ночей вышло по 80 тысяч рублей на человека. Еще по 40–50 тысяч мы оставили на острове. Мы практически ни в чём себе не отказали, разве что не посетили знаменитый аквапарк Atlantis Sanya. Еще мы отказались от услуг, которые нам навязывали в одном из центров китайской медицины. Пришли на массаж, в итоге после диагностического осмотра нам расписали лечение всего, чего только можно, тысяч на 60. Обошлись массажем.

Вообще, китайцы очень приветливые, дружелюбные, скромные. Единственное — с ними сложно найти контакт из-за языкового барьера. Сама страна недорогая. В крупных торговых центрах можно найти оригинальные бренды обуви и одежды. Цены вполне себе российские. Но мы затаривались не вещами, а запасались впечатлениями и планировали следующую поездку. А она обязательно будет!