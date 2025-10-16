НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Носить наличку и ловить сигнал? Как мы будем жить, если интернет отключат целиком, и пойдут ли на это власти

Локальные блокировки уже стали привычными

Каково жить без интернета

На прошлой неделе россиян напугали фейком, будто на выходных их лишат интернета. Информация оказалась слухом, но регулярные блокировки — давно реальность для регионов. Наши коллеги из MSK1.RU выяснили, каково жить в прошлом, ждать ли подобного москвичам и реально ли отрубить интернет по всей России.

«Смиритесь и примите»

Мобильный интернет работает с перебоями в десятках регионов, а власти объясняют это мерами безопасности. Шеф-редактор NN.RU Михаил Ефремов рассказал MSK1.RU, что в Нижнем Новгороде полностью отрубили интернет на 9 Мая, а 27 июня без сети осталось большинство районов — Заречная часть города.

«Когда все поехали с работы, прямо на мосту через Оку резко перестали работать карты. Спустя несколько дней было заявление от правительства, что могут наблюдаться перебои, но мы зафиксировали, что не работают вообще никакие сервисы», — сказал Ефремов.

С тех пор в нижней части Нижнего Новгорода проблемы с сетью возникали в разных местах, у разных операторов. В середине сентября интернет начал сбоить и в центре.

«Не работал даже „белый список“, хотя он к тому времени был анонсирован и должен был пахать. Казалось, будто интернет действительно работает по рубильнику, потому что резко отрубается, потом резко может включиться. Операторы писали, что они непричастны, ничего не знают, мол, смиритесь и примите», — сказал Михаил.

Интернет отключают в десятках регионов

Сейчас ситуация лучше, интернет работает и там, где его «глушили капитально». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объяснял, что так город защищали от атак БПЛА.

Хотелось обратиться к гостям нашего города, туристам, [прошу] отнестись с пониманием, воспринимать это как оздоровительную процедуру, детокс. Интернет у нас есть, но по проводным каналам и Wi-Fi.

Глеб Никитин

губернатор Нижегородской области

Шеф-редактор NN.RU Михаил Ефремов рассказал, что из-за блокировок стало сложнее подключить проводной интернет: провайдеры столкнулись с ажиотажем, к которому не были готовы. На улице стали чаще спрашивать дорогу, а на остановках — куда идет автобус. Некоторые горожане носят с собой наличные деньги, а остановки, больницы и МФЦ превратились в точки притяжения из-за бесплатного Wi-Fi.

«Нашим сотрудникам, когда они отрабатывали мероприятие в Заречной части города, приходилось идти до этой умной остановки, передавать информацию, — вспомнил Михаил. — Плюс далеко не все остановки разрешают подключиться к Wi-Fi, раз на раз не приходится. Таксисты стали их оккупировать, из-за чего общественный транспорт не мог подъехать к тротуару».

Проблемы с сетью есть и в Подмосковье. Корреспондент MSK1.RU время от времени сталкивается с тем, что с телефона в Балашихе недоступны никакие сервисы, кроме тех, что в «белом списке» Минцифры. На День Победы мобильный интернет отключали даже в Москве — горожан предупредили об этом заранее, а перебои начались уже 7 мая.

«Безопасность стала основанием для блокировки»

Директор юридического департамента PLAN B Ольга Захарова в разговоре с MSK1.RU объяснила, что интернет работает на инфраструктуре операторов связи, а управляет трафиком Роскомнадзор. Блокировку трафика объясняют либо тем, что ресурс публикует запрещенный контент или работает незаконно, либо необходимостью обеспечить безопасность.

«Безопасность в последнее время стала наиболее распространенным основанием для блокировки и ограничения скорости трафика, что обусловлено объективными причинами. Управление внутренними и внешними угрозами производится при помощи информационных технологий, которые работают благодаря интернету», — рассказала Захарова.

Как РКН управляет сетью?

Ведомство использует технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Это программно-аппаратные комплексы, установленные на сетях провайдеров. С их помощью РКН блокирует интернет-трафик или ограничивает его скорость.

Мобильный и домашний интернет используют разную инфраструктуру и регулируются по-разному. Блокировка первого не означает перебои в системе второго.

Блокировку из-за незаконной деятельности сервиса можно обжаловать, но вопросы обеспечения безопасности, как правило, конфиденциальны — тогда решение властей не оспорить.

Отключат ли интернет по всей России?

Ольга Захарова сообщила, что в России уже тестировали — ограниченно и поэтапно — режим блэкаута (полного отключения интернета) и продолжат эту работу.

«О блокировке всего интернета, полагаю, речь все же не идет, — считает эксперт. — Незащищенные и недружественные сервисы, логично, попадают в зону риска блокировки, но те сервисы, которые жизненно необходимы для функционирования государственной системы, будут сохранять работоспособность».

Международный проект Top10VPN подсчитал, что в 2023 году Россия сильнее всех в мире пострадала от отключений интернета и блокировок ресурсов — ущерб составил более $4 млрд.

«Государство действует с учетом интересов граждан»

Первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин в беседе с MSK1.RU заверил, что в глобальном отключении интернета нет смысла. По его словам, государство действует по другому принципу: «адресно, технологично и с учетом интересов граждан».

Отвечая на вопрос о вероятности блэкаута в столице, сенатор заявил, что на федеральном уровне предпринимают все меры против масштабных отключений.

«Даже в случае локальных перебоев, как это иногда бывает в отдельных регионах, речь идет о временных и точечных мерах, направленных на обеспечение безопасности граждан, а не об отключении интернета в целом. Москва — крупнейший цифровой хаб страны, где уровень защиты сетей и маршрутизации один из самых высоких», — сказал Шейкин.

Он подчеркнул, что ограничение мобильного интернета оправдано, если есть угроза, потому что безопасность граждан — абсолютный приоритет.

Тем временем владельцы иностранных SIM-карт пожаловались на проблемы с мобильным интернетом и отправкой SMS в России. Как выяснил MSK1.RU, органы власти ввели ограничения — подробнее читайте в нашем тексте. Что делать, если интернет все-таки отрубят целиком, мы разбирались в специальном материале.

Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Комментарии
5
Гость
44 минуты
Вот покажите мне хоть одного гражданина, в интересах которого было бы отключение интернета? Власть имущих просьба не беспокоить. Достала уже эта "забота", о которой никто не просит.
Гость
46 минут
А что с повестками в военкомат при неработающем интернете ???
Читать все комментарии
