Носить наличку и ловить сигнал? Как мы будем жить, если интернет отключат целиком, и пойдут ли на это власти

Каково жить без интернета Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На прошлой неделе россиян напугали фейком, будто на выходных их лишат интернета. Информация оказалась слухом, но регулярные блокировки — давно реальность для регионов. Наши коллеги из MSK1.RU выяснили, каково жить в прошлом, ждать ли подобного москвичам и реально ли отрубить интернет по всей России.

«Смиритесь и примите»

Мобильный интернет работает с перебоями в десятках регионов, а власти объясняют это мерами безопасности. Шеф-редактор NN.RU Михаил Ефремов рассказал MSK1.RU, что в Нижнем Новгороде полностью отрубили интернет на 9 Мая, а 27 июня без сети осталось большинство районов — Заречная часть города.

«Когда все поехали с работы, прямо на мосту через Оку резко перестали работать карты. Спустя несколько дней было заявление от правительства, что могут наблюдаться перебои, но мы зафиксировали, что не работают вообще никакие сервисы», — сказал Ефремов.

С тех пор в нижней части Нижнего Новгорода проблемы с сетью возникали в разных местах, у разных операторов. В середине сентября интернет начал сбоить и в центре.

«Не работал даже „белый список“, хотя он к тому времени был анонсирован и должен был пахать. Казалось, будто интернет действительно работает по рубильнику, потому что резко отрубается, потом резко может включиться. Операторы писали, что они непричастны, ничего не знают, мол, смиритесь и примите», — сказал Михаил.

Интернет отключают в десятках регионов Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Сейчас ситуация лучше, интернет работает и там, где его «глушили капитально». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объяснял, что так город защищали от атак БПЛА.

Хотелось обратиться к гостям нашего города, туристам, [прошу] отнестись с пониманием, воспринимать это как оздоровительную процедуру, детокс. Интернет у нас есть, но по проводным каналам и Wi-Fi. Глеб Никитин губернатор Нижегородской области

Шеф-редактор NN.RU Михаил Ефремов рассказал, что из-за блокировок стало сложнее подключить проводной интернет: провайдеры столкнулись с ажиотажем, к которому не были готовы. На улице стали чаще спрашивать дорогу, а на остановках — куда идет автобус. Некоторые горожане носят с собой наличные деньги, а остановки, больницы и МФЦ превратились в точки притяжения из-за бесплатного Wi-Fi.

«Нашим сотрудникам, когда они отрабатывали мероприятие в Заречной части города, приходилось идти до этой умной остановки, передавать информацию, — вспомнил Михаил. — Плюс далеко не все остановки разрешают подключиться к Wi-Fi, раз на раз не приходится. Таксисты стали их оккупировать, из-за чего общественный транспорт не мог подъехать к тротуару».

Проблемы с сетью есть и в Подмосковье. Корреспондент MSK1.RU время от времени сталкивается с тем, что с телефона в Балашихе недоступны никакие сервисы, кроме тех, что в «белом списке» Минцифры. На День Победы мобильный интернет отключали даже в Москве — горожан предупредили об этом заранее, а перебои начались уже 7 мая.

«Безопасность стала основанием для блокировки»

Директор юридического департамента PLAN B Ольга Захарова в разговоре с MSK1.RU объяснила, что интернет работает на инфраструктуре операторов связи, а управляет трафиком Роскомнадзор. Блокировку трафика объясняют либо тем, что ресурс публикует запрещенный контент или работает незаконно, либо необходимостью обеспечить безопасность.

«Безопасность в последнее время стала наиболее распространенным основанием для блокировки и ограничения скорости трафика, что обусловлено объективными причинами. Управление внутренними и внешними угрозами производится при помощи информационных технологий, которые работают благодаря интернету», — рассказала Захарова.

Как РКН управляет сетью? Узнать Ведомство использует технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Это программно-аппаратные комплексы, установленные на сетях провайдеров. С их помощью РКН блокирует интернет-трафик или ограничивает его скорость. Мобильный и домашний интернет используют разную инфраструктуру и регулируются по-разному. Блокировка первого не означает перебои в системе второго.

Блокировку из-за незаконной деятельности сервиса можно обжаловать, но вопросы обеспечения безопасности, как правило, конфиденциальны — тогда решение властей не оспорить.

Отключат ли интернет по всей России? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ольга Захарова сообщила, что в России уже тестировали — ограниченно и поэтапно — режим блэкаута (полного отключения интернета) и продолжат эту работу.

«О блокировке всего интернета, полагаю, речь все же не идет, — считает эксперт. — Незащищенные и недружественные сервисы, логично, попадают в зону риска блокировки, но те сервисы, которые жизненно необходимы для функционирования государственной системы, будут сохранять работоспособность».

Международный проект Top10VPN подсчитал, что в 2023 году Россия сильнее всех в мире пострадала от отключений интернета и блокировок ресурсов — ущерб составил более $4 млрд.

«Государство действует с учетом интересов граждан»

Первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин в беседе с MSK1.RU заверил, что в глобальном отключении интернета нет смысла. По его словам, государство действует по другому принципу: «адресно, технологично и с учетом интересов граждан».

Отвечая на вопрос о вероятности блэкаута в столице, сенатор заявил, что на федеральном уровне предпринимают все меры против масштабных отключений.

«Даже в случае локальных перебоев, как это иногда бывает в отдельных регионах, речь идет о временных и точечных мерах, направленных на обеспечение безопасности граждан, а не об отключении интернета в целом. Москва — крупнейший цифровой хаб страны, где уровень защиты сетей и маршрутизации один из самых высоких», — сказал Шейкин.

Он подчеркнул, что ограничение мобильного интернета оправдано, если есть угроза, потому что безопасность граждан — абсолютный приоритет.