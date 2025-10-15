НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Южной Америке огромный взрыв разнес торговый центр: что известно о ЧП

Кадры с места ЧП

Кадры с места ЧП

В Гуаякиле, крупнейшем городе Эквадора (Южная Америка), прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено в автомобиль, припаркованный возле популярного торгового центра Mall de Sol.

Местные СМИ сообщают об одном погибшем и двух пострадавших — ими оказались таксисты, находившиеся рядом с эпицентром взрыва. Ударная волна повредила фасад торгового центра и несколько десятков припаркованных машин. В настоящее время район оцеплен полицией, на месте работают саперы и следователи.

Особое внимание привлекает место происшествия — взрыв произошел напротив офисных зданий, где семья президента Даниэля Нобоа имеет бизнес-интересы. Власти рассматривают версию о преднамеренном теракте.

Эквадор уже несколько лет находится в состоянии фактической войны между наркокартелями и государством. Всего год назад страну потрясла серия нападений: вооруженные боевики ворвались в прямой эфир телеканала TC Televisión, а параллельно атаковали университет Гуаякиля, пытаясь захватить студентов и преподавателей в заложники.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
