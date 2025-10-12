НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Предлагают карьеру модели, а попадаешь в мини-город рабов: россиян предупредили о страшном плену в Мьянме

Предлагают карьеру модели, а попадаешь в мини-город рабов: россиян предупредили о страшном плену в Мьянме

Людей вербуют в основном через каналы в Telegram

Выбраться из такого рабства весьма сложно

Выбраться из такого рабства весьма сложно

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В Мьянме на границе с Таиландом расположены различные мошеннические call-центры, в которые заманивают граждан многих стран. Такое происходит и с россиянами, рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

Многообещающая карьера

Дипломат предупредил, что, пытаясь заинтересовать жертву, мошенники предлагают карьеру моделей или рекламных агентов в Таиланде.

«На россиян выходят русскоговорящие менеджеры, которые предлагают в размытой форме „поработать в Таиланде“, девушкам — моделями, парням — рекламщиками, продвигающими некие товары или услуги», — уточнил Ильин.

Дипломат в этом году принимал участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ, похищенных из Таиланда. Их помещали в мошеннические call-центры на территории Мьянмы.

Таким же образом обманули девушку из Забайкалья. К счастью, Дашиниму Очирнимаеву удалось освободить из плена в Мьянме. На этой неделе девушку отправили из Бангкока в Иркутск, сообщили в Telegram-канале «Посольство России в Таиланде».

Мини-город пленных

Жертвы чаще всего попадают в рабство и работают на определенные call-центры, которые находятся на территории соседнего государства в отдаленных от столицы местах. Самый известный невольничий call-центр в Мьянме — KK Park.

Он расположен в городе Мьявади вблизи границы с Таиландом и вмещает в себя целый мини-город. По словам Ильина, об этом рассказывали люди, освобожденные из мошеннических call-центров.

По словам жертв, в этом мини-городе есть всё необходимое для жизни: рестораны, магазины замкнутого цикла и даже спа-салоны и массажные салоны.

«Там имеется всё, вплоть до казино, где те, кто работает в call-центрах, могут потратить любые деньги», — рассказал РИА Новости дипломат.

Россиянам рекомендуют очень внимательно проверять все предложения о работе в Таиланде. Если попасть в такой call-центр, то выбраться оттуда весьма сложно.

Особенно это касается красивых девушек европейской внешности. Их очень ценят, потому что они могут проводить видеозвонки, притворяться богатыми европейками и успешно выманивать деньги у людей по всему миру. Чаще всего вербовкой будущих рабынь занимаются через каналы в Telegram.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
