Умерла звезда фильмов «Энни Холл» и «Крестный отец» Дайан Китон

Умерла звезда фильмов «Энни Холл» и «Крестный отец» Дайан Китон

Актрисе было 79 лет

107
Причина смерти не раскрывается | Источник: Rodin Eckenroth/WireImageПричина смерти не раскрывается | Источник: Rodin Eckenroth/WireImage

Причина смерти не раскрывается

Источник:

Rodin Eckenroth/WireImage

В Калифорнии ушла из жизни легендарная актриса Дайан Китон. Ей было 79 лет. Об этом сообщает американский портал PEOPLE.

Позже представитель семьи подтвердил смерть знаменитости, но от подробностей пока отказался. На данный момент причина смерти не раскрывается.

Актриса родилась в Лос-Анджелесе в 1946 году и была старшей из четверых детей. Она никогда не была замужем, но у нее осталось двое детей, которых она взяла под опеку.

Китон стала популярной в 70-х годах прошлого века, когда снялась в картине «Крестный отец», а затем начала сотрудничать с Вуди Алленом. В 1977 году она получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Энни Холл». Также за этот фильм она получила премии «Золотой глобус» и BAFTA.

Кроме того, она снималась в различных фильмах и сериалах, среди которых «Семейный камень», «Потому что я так хочу», «В поисках Дори», «Книжный клуб» и другие. В 2016-м можно было увидеть ее в мини-сериале HBO «Молодой Папа» 2016 года.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
