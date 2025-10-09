«У животных есть характер, разум и эмоции»: как одна женщина изменила отношение мира к шимпанзе — видео

Джейн Гудолл изменила представление людей о шимпанзе и природе. Еще в детстве, прочитав «Тарзана», она стала грезить джунглями и жизнью рядом с дикими животными. Правда, считала, что это навсегда останется мечтой: попасть британской девочке в Африку было чем-то фантастическим.
«Я не собиралась становиться ученым, потому что тогда девушки таким не занимались», — позже говорила Джейн в интервью.
Но у судьбы были иные планы, и в 1960 году в 26 лет Джейн взяли в экспедицию в Танзанию изучать шимпанзе. У девушки не было высшего образования, но любопытство и умение наблюдать оказались важнее. Приматы постепенно привыкли в британке на своей территории, и Джейн стала первой, кто заметил, что шимпанзе поразительно похожи на людей: они используют орудия труда, проявляют чувства и эмоции, могут быть жестоки и могут беззаветно любить. Вероятно, отчасти Джейн повезло: до этого момента приматов изучали исключительно в лабораториях, она же наблюдала за их социальной жизнью на воле. Гудолл критиковали за то, что на давала обезьянам имена, а не порядковые номера, что называла друзьями. Всё же открытие девушки изменило подход к изучению природы и отношению к ней, ведь до того считалось, что зверям чужды мысли и эмоции.
«Конечно, у животных есть характер, разум и эмоции. И теперь наука вынуждена признать это. Мы не единственные существа, обладающие этими качествами», — говорила Джейн.
Джейн до последнего дня боролась за освобождение приматов из неволи и сохранение природы. Доктор Гудолл скончалась в 91 год 1 октября 2025 года во время своего тура с лекциями. Как сообщили в ее институте, смерть наступила по естественным причинам.