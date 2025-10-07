НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

вос.

 758мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,00
EUR 96,83
Сокращения в ЯрГЭТе
Ярославец умер в горах Абхазии
Завершение работы речных трамвайчиков
Сэкономить время и нервы на врачах
Средняя зарплата в Ярославской области
Травмировался хоккеист
Задержали авиарейсы
Медведь разгромил пасеку
Хотят отобрать квартиру
Афиша на октябрь
Страна и мир Подробности «Это благодаря вам!» Джамшут из «Нашей Раши», живший в приюте для бездомных, улетел на съемки в Дубай

«Это благодаря вам!» Джамшут из «Нашей Раши», живший в приюте для бездомных, улетел на съемки в Дубай

74-летнему актеру предложили интересную работу

321
Валерий Магдьяш с другом из Эфиопии в ОАЭ | Источник: Хозяйка приюта Ольга ВасильевнаВалерий Магдьяш с другом из Эфиопии в ОАЭ | Источник: Хозяйка приюта Ольга Васильевна

Валерий Магдьяш с другом из Эфиопии в ОАЭ

Источник:

Хозяйка приюта Ольга Васильевна

Актер Валерий Магдьяш, известный зрителям как Джамшут из «Нашей Раши», последние годы жил в приюте для бездомных «Рука помощи» на Ставрополье. Туда он попал после тяжелой истории: хотел расширить жилье — продал свою квартиру, собрал деньги и поехал оформлять новую покупку. На улице его ударили по голове, четыре дня он провел в коме. Когда вышел из больницы — не осталось ни денег, ни паспорта, ни документов.

«Так я оказался на улице», — вспоминал он. Помочь тогда Магдьяшу вызвался артист Гена Волков, знакомый его семьи. Так Валерий переехал на Ставрополье, где его приняли в приют для бездомных, помогли восстановить документы и здоровье.

Этой зимой мы провели с Валерием в приюте «Рука помощи» целый день.

Теперь артист — в Дубае.

«Да, он улетел в Дубай, но через месяц, может, чуть больше, собирается вернуться к нам. Место его не занято, личные вещи тоже у нас. Мы с ним на связи», — рассказала хозяйка приюта Ольга Васильевна.

По словам нашей собеседницы, Валерия Магдьяша пригласили в Эмираты работать — там он будет сниматься в рекламе строительной компании, а также в короткометражках Dubai Russia.

Источник:

26.RU

7 августа актеру исполнилось 74 года. Ольга Васильевна говорит, что Валерий Магдьяш очень благодарен всем, кто его поддерживал, в том числе и редакции 26.ru и Городским медиа за материал, который привлек внимание общественности к его истории.

«Он так рад, что так получилось. Говорит, это всё благодаря вам», — улыбается Ольга Васильевна.

Магдьяш, как выяснилось, в совершенстве владеет французским языком. Недавно он поделился своими первыми впечатлениями о Дубае, в том числе и на языке Бодлера.

«Здесь нигде не видно полицейских, но камеры стоят всюду, чуть что случилось, сразу появляется человек в штатском. Очень строго с алкоголем. Здесь есть всё, кроме свинины — всё-таки мусульманская страна. Здесь огромная русская диаспора: есть школы, даже русский театр», — рассказывает Валерий Александрович.

«Он радуется, фотографируется, отвечает на вопросы. Говорит: "Держите связь, берегите здоровье"», — пересказывает Ольга его слова.

Напомним, Валерий Магдьяш прославился после шоу «Наша Russia», где вместе с Михаилом Галустяном играл дуэт таджикских гастарбайтеров Равшана и Джамшута.

ПО ТЕМЕ
Габриелла ЗахароваГабриелла Захарова
Габриелла Захарова
Корреспондент
Валерий Магдьяш Наша Russia Командировка в Дубай Актер Наша раша
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Теперь для многих наша раша стала стала дубай
Гость
1 час
Хоть поживёт в человеческих условиях на старости
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«План был обречен на провал». Как зоопсихолог воспитывала непослушного пса: история о потраченных нервах и деньгах
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление