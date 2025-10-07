«Это благодаря вам!» Джамшут из «Нашей Раши», живший в приюте для бездомных, улетел на съемки в Дубай

Валерий Магдьяш с другом из Эфиопии в ОАЭ Источник: Хозяйка приюта Ольга Васильевна

Актер Валерий Магдьяш, известный зрителям как Джамшут из «Нашей Раши», последние годы жил в приюте для бездомных «Рука помощи» на Ставрополье. Туда он попал после тяжелой истории: хотел расширить жилье — продал свою квартиру, собрал деньги и поехал оформлять новую покупку. На улице его ударили по голове, четыре дня он провел в коме. Когда вышел из больницы — не осталось ни денег, ни паспорта, ни документов.

«Так я оказался на улице», — вспоминал он. Помочь тогда Магдьяшу вызвался артист Гена Волков, знакомый его семьи. Так Валерий переехал на Ставрополье, где его приняли в приют для бездомных, помогли восстановить документы и здоровье.

Теперь артист — в Дубае.

«Да, он улетел в Дубай, но через месяц, может, чуть больше, собирается вернуться к нам. Место его не занято, личные вещи тоже у нас. Мы с ним на связи», — рассказала хозяйка приюта Ольга Васильевна.

По словам нашей собеседницы, Валерия Магдьяша пригласили в Эмираты работать — там он будет сниматься в рекламе строительной компании, а также в короткометражках Dubai Russia.

Источник: 26.RU

7 августа актеру исполнилось 74 года. Ольга Васильевна говорит, что Валерий Магдьяш очень благодарен всем, кто его поддерживал, в том числе и редакции 26.ru и Городским медиа за материал, который привлек внимание общественности к его истории.

«Он так рад, что так получилось. Говорит, это всё благодаря вам», — улыбается Ольга Васильевна.

Магдьяш, как выяснилось, в совершенстве владеет французским языком. Недавно он поделился своими первыми впечатлениями о Дубае, в том числе и на языке Бодлера.

«Здесь нигде не видно полицейских, но камеры стоят всюду, чуть что случилось, сразу появляется человек в штатском. Очень строго с алкоголем. Здесь есть всё, кроме свинины — всё-таки мусульманская страна. Здесь огромная русская диаспора: есть школы, даже русский театр», — рассказывает Валерий Александрович.

«Он радуется, фотографируется, отвечает на вопросы. Говорит: "Держите связь, берегите здоровье" », — пересказывает Ольга его слова.