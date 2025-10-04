Капризная Юленька, застенчивые Танечки и Духар: мастерица создает будуарных кукол, покоривших Китай

В создании каждой куклы Анастасия вкладывает душу. Создает их неповторимые образы, придумывает имена и делает паспорта Источник: Илья Чикотин, Дмитрий Гладышев / 72.RU

В начале прошлого века парижский модельер Поль Пуаре придумал и создал первых будуарных кукол, которых наделил практической функцией: они демонстрировали создаваемые им наряды — в миниатюре. Светские дамы по магазинам не ходили, маркетплейсы еще не появились, так что приходилось выкручиваться. Довольно скоро такие куколки из просто изящных манекенов превратились в произведения искусства и объекты коллекционирования, и мода на них не прошла до сих пор. Об Анастасии Верхозиной, создающей в Тюмени уникальных будуарных кукол, эта история наших коллег из 72.RU.

Лоскутки из детства и чужая (не)сбывшаяся мечта

Рукодельничать Анастасия Верхозина любит и умеет с детства. Азам вязания и шитья ее научила мама. Позже к списку творческих умений добавилось и рисование.

— Жили мы бедно. До [моих] 11 лет у нас даже телевизора не было. Поэтому рукодельничали, что еще делать. Ходили в ателье, выпрашивали там кусочки ткани, из которых потом что-то мастерили. Когда я стала постарше, начала интересоваться вышивкой из бисера. Уже позже шила кукол-тильд (тканевые набивные куклы, придуманные норвежской художницей Тони Финнангер. — Прим. ред.), — вспоминает наша собеседница.

Создавать красоту своими руками Анастасия любит с детства. И окружать себя красивым: эту белочку, например, сделала ее талантливая приятельница Источник: Илья Чикотин / 72.RU

При этом, окончив школу, отучилась она на менеджера. Назвать эту профессию творческой вряд ли можно. По ней, впрочем, Анастасия ни дня и не работала. Некоторое время трудилась в роли бухгалтера, а позже сотрудничала с разными тюменскими ресторанами: изготавливала для них деревянные чек-буки и меню.

Для этой уже готовой куклы Анастасия сделала наряд и новую прическу. Как вам? Источник: Илья Чикотин / 72.RU

— Куклы, их создание, в моей жизни появились благодаря моей свекрови, можно так сказать, ее истории. Когда она, первоклашка, вернулась с торжественной праздничной линейки 1 сентября, отец выкинул ее куклу со словами: «Всё, детство кончилось, пора становиться взрослой». Она долго горько плакала. С тех пор мечтала о своей собственной кукле, в чём призналась мне лет пять назад, — продолжила рассказ мастерица.

Какая принцесса! Эта шарнирная красотка — первая учебная кукла, ее мастерица сделала по мастер-классу Источник: Илья Чикотин / 72.RU

В поисках куклы как из советского прошлого Анастасия оббежала едва ли не все магазины. А потом случайно увидела в интернете кукол Paola Reina. Одну из таких купила, положила в красивый, сделанный своими руками чемоданчик, и подарила свекрови на День матери.

Изначально это две одинаковые куклы Paola Reina. Но за счет прически, цвета, длины волос и «макияжа» выглядят они теперь совершенно по-разному Источник: Илья Чикотин / 72.RU

— Тогда я еще не знала, что таким куклам перерисовывают лица, меняют волосы. Позже попробовала, получилось. Но после третьей-четвертой куклы мне это, собственно говоря, надоело. Захотела научиться кукол лепить, — продолжила рассказ наша героиня.

Крошечные туфельки, платья и парики: кукольная магия

От слов — к делу. Анастасия записалась на курсы по лепке кукол, и вскоре, как на заказ, подвернулся бесплатный марафон по созданию кукольных тел из самозатвердевающего пластика. Участниками того МК стали 1500 человек, до финала дошли 130, прошли в финал семеро. Победителем, точнее, победительницей марафона неожиданно для самой себя стала Анастасия Верхозина. В качестве приза она получила обучающий урок по созданию будуарных кукол.

Первой куклой (шарнирной), созданной после обучения, стала кудрявая красотка Юко Источник: личный архив Анастасии Верхозиной Сейчас она живет (и очень хорошо) у девушки-коллекционера Источник: личный архив Анастасии Верхозиной

— Будуарные куклы частично слеплены, частично состоят из текстиля. Они не игровые, потому что очень хрупкие. А еще пластик, из которого такие куклы сделаны, боится воды, поэтому их нельзя мочить. Их нужно просто поставить на полочку и любоваться, — объяснила она.

Лицо нежной шарнирной куклы. Она более подвижная, чем будуарная Источник: личный архив Анастасии Верхозиной Но тоже создана исполнять исключительно эстетическую функцию Источник: личный архив Анастасии Верхозиной

Работу над каждой своей куклой Анастасия начинает с создания образа. За основу берет какое-нибудь детское личико, при это не стремится добиться портретного сходства.

Это, как объяснила нам Анастасия, — тренировочные лица. На них она пробует разные цветовые сочетания, крепит разные реснички Источник: Илья Чикотин / 72.RU

— Образ — это настроение, это хотя бы приблизительный костюм. После идет уже проработка чертежа, лепка основ, проработка объемов, детализация. Лепка лица с определенной мимикой, эмоциями, проработка пальчиков, ноготков занимают колоссальный объем времени. После сборки и проклейки шарниров приступаю к росписи куклы, хотя другие мастера обычно делают наоборот: сначала расписывают куклу, а после уже подбирают для нее парик и делают костюм, — поделилась наша героиня.

В мастерской кукольных дел мастер пропадала бы сутками, будь ее воля. А так — заботу о семье и домашние дела никто не отменял Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Для росписи кукол она использует акриловые краски и пастель. На фото — малая часть всех тюбиков, баночек и коробок с мелками Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Вот так, например, выглядит кукла Танечка, воплощение образа скромной советской школьницы:

Для создания кукольных париков Анастасия использует разные материалы, но чаще — шерсть козы или ламы. Еще можно использовать шелковые нити, а вот человеческие волосы для этих целей не подойдут: они слишком толстые для куколок. Ничего красивого из этого не выйдет.

Узнали? Да, это Танечка. На примерке парика, в ожидании сборки, росписи и примерки своего наряда Источник: личный архив Анастасии Верхозиной

— Кукол леплю из самозатвердевающего пластика, который наношу на пластилиновую заготовку. На просушку деталей уходят сутки, после полученную основу дорабатываю, вставляю глаза, грунтую. Это очень долгий процесс: на создание одного кукольного тела уходит месяца полтора. Еще нужно куклу расписать, создать для нее подставку, сделать парик и аксессуары, сшить одежду и обувь. Суммарно на создание одной куклы от и до уходит 2,5 месяца, а иногда и больше, — удивила нас мастерица.

Это так называемые болванки, с помощью которых делаются оттиски для создания частей новых и новых кукол Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Сейчас в работе — новая кукла Танечка. Наряд для нее уже готов и ждет своего часа Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Расходников у нее предостаточно, но что-то новое для работы никогда не бывает лишним. Так, недавно Анастасия купила вибрационный стол, который помогает убирать пузырьки в гипсе. Есть в ее арсенале и предметы, которые используются не по своему прямому назначению. С помощью маникюрного аппарата она просверливает в заготовках различные отверстия (например, под шарниры), тонкими насадками шлифует мелкие детали, доводя их до идеала.

Анастасия отлично умеет работать в графических программах и чертежи для свои кукол делает сама Источник: Илья Чикотин / 72.RU А тут, посмотрите, тот самый маникюрный аппарат в действии. Пылинки собирает специальный мини-пылесос Источник: Илья Чикотин / 72.RU

— Разлетающиеся при этом частички пыли ловит хорошая вытяжка, которую тоже купила в маникюрном магазине. Еще — пистолет для работы с термоклеем, чтобы делать куклам волосы. Есть в моей мастерской и небольшая духовка. Обычные люди в таких готовят пирожки, а у меня в ней плавится пластилин и при температуре +40 градусов застывают пластиковые детали. Да, пластик самозатвердевающий, но летом в мастерской высокая влажность, и руки/ноги/лица кукол сами по себе просто не просохнут, — объяснила наша героиня.

Использовать одну и ту же духовку для приготовления еды и запекания пластика нельзя Источник: Илья Чикотин / 72.RU Поэтому для кукол в мастерской есть своя, отдельная Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Так как куклы небольшие (их рост в среднем — около 30 сантиметров), для их гардероба приходится использовать самые тонкие ткани, чтобы одежки смотрелись гармонично. Хорошо подходит батист, штапель, шелк и велюр. Толщина кожи для создания кукольной обуви должна быть от 0,5 до 1,1 миллиметра, не больше.

Знакомьтесь, это маленький эльф Духар. В один прекрасный день он обрел друга и защитника на всю жизнь — дракона, который благодаря магии «ожил» Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Первые заказчики, простая арифметика и кукла-иностранка

Как это часто бывает у разного толка мастеров, первыми заказчиками становятся друзья, приятели, знакомые и родственники, конечно же. У Анастасии так и получилось, точнее, почти так. Первая покупательница со временем стала ее подругой.

Эта кукла с букварем живет у Анастасии дома. И никуда отсюда не уедет, так и знайте Источник: Илья Чикотин / 72.RU

— Я когда только начинала куклами заниматься, очень боялась их расписывать, аж руки тряслись. Парики для кукол делать еще не умела, да много чему еще только предстояло научиться. И чтобы побороть свой страх, я поехала на обучение, где и познакомилась с одной прекрасной девушкой. Она — коллекционер. И на этапе, когда я лепила свою куклу, она сказала, что хочет ее купить, — с улыбкой вспоминает наша собеседница.

Это было три года назад. Примерно тогда же мастерица начала вести странички в соцсетях. Именно там живет ее «Дом кукол Анастасии Верхозиной».

На этом стеллаже в мастерской хранятся будущие куклы. И материалы для их одежек и ботиночек Источник: личный архив Анастасии Верхозиной

— С суммой, за которую продавать авторских кукол, определиться всегда сложно. Вот так в денежном эквиваленте выразить 2–3 месяца кропотливого труда? В среднем хорошие будуарные куклы стоят от 35 000 рублей. Чем именитее мастер — тем дороже. Есть, например, [дизайнер шарнирных кукол] Марина Бычкова, самая дорогая кукла которой оценивается в $2 000 000, — объяснила Анастасия.

На итоговую стоимость кукол, продолжает она, влияет наличие всевозможных дополнений, что вполне логично.

Посмотрите, какая крошка! Маленьким куклам — малюсеньких игрушечных питомцев Источник: личный архив Анастасии Верхозиной Ювелирная работа. Эти игрушки — меньше коробочки популярного мятного драже, как видите Источник: личный архив Анастасии Верхозиной

— Одно дело, когда куклу просто одел, другое — если еще нужно сделать подставку или связать питомца — крошечного, буквально несколько сантиметров высотой. Созданию таких я специально обучалась. Увеличивают стоимость дополнительный декор и дополнительный набор одежды для куклы, — продолжила мастерица.

Длина туфелек — всего пара сантиметров Источник: личный архив Анастасии Верхозиной Примерка выглядит так. Идеально по размеру! Источник: личный архив Анастасии Верхозиной

Свои работы она продвигает через специализированные выставки, участвует в конкурсах для кукольников. Для одного из таких она создала Юленьку.

— Детский сад, утренник, детки нарядные в разных костюмах, у каждого своя роль в сценке. Наша Юля — ананас. Только как объяснить ребенку, что в сценке нет принцесс, одни лишь фрукты и овощи? Разве успокоить, дав игрушку в руки и корону на голову, — так описала куклу-малышку ее создательница.

Юленьку мастерица отправляла на выставку. Оттуда кукла уже не вернулась: ее купили и увезли в Китай — так сильно обижуля покорила одного из коллекционеров Источник: личный архив Анастасии Верхозиной

Сейчас заказчики Анастасии в основном из Тюмени и Москвы. Но это только начало. Дальше — больше.

И, кстати, у каждой куклы есть свой паспорт Источник: личный архив Анастасии Верхозиной Там указаны материалы, рост, правила ухода и так далее Источник: личный архив Анастасии Верхозиной

— Автор должен сделать паспорт, хотя бы маленький. Это нормальная и распространенная практика, — объяснила мастерица, и мы продолжили разглядывать ее творения.

Источник вдохновения и амбициозные планы

Сейчас создание кукол для Анастасии — скорее хобби, которое приносит некоторую сумму денег. Но важнее для нее другое.

— Это мой образ жизни. То, чем я дышу, чем живу. Если это станет мини-бизнесом — замечательно. Если нет — тоже, — призналась нам мастерица.

Еще немного — и у красотки будут румяные щеки и пушистые ресницы Источник: Илья Чикотин / 72.RU

И вот такой наряд. У нее будут милые гольфы и нательное белье, только представьте Источник: Илья Чикотин / 72.RU

В планах у нее — начать обучать созданию кукол других. Чтобы делиться своими навыками и знаниями с тем, кому это тоже интересно. Для них и вас у нее есть пожелание. Вот оно:

— Не бояться и творить. Никогда не бояться и никогда в себе не сомневаться. У меня есть кукла, купленная у женщины, которая пошла учиться их лепить в 75 (!) лет. Купила, чтобы смотреть на эту куклу всякий раз, когда я сомневаюсь или волнуюсь. Она — то самое вдохновение. Нужно брать и делать, и верить в себя, — подытожила Анастасия Верхозина.