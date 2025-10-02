НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 768мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,50
EUR 95,64
Требуют отменить объединение театров
Как работают комплексы «Паук»
Суд над экс-чиновником
Сэкономить время и нервы на врачах
Изменения в правительстве
Суд по пристройке
Пожар на НПЗ
Запрет на данные о БПЛА
Новая школа
Когда ждать снега
Страна и мир Эксперт Почему Россия так быстро стареет и вымирает. Демографы видят в этом одну причину

Почему Россия так быстро стареет и вымирает. Демографы видят в этом одну причину

И она не в том, что в стране слишком много пожилых людей, чей день отмечали 1 октября

360
В России не стариков много, а молодых мало | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВ России не стариков много, а молодых мало | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В России не стариков много, а молодых мало

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Демографическая бомба тикает! В России стремительно растет доля стареющего населения, что грозит серьезными экономическими и социальными потрясениями. Министерство здравоохранения бьет тревогу: уже через пять лет, к 2030 году, более четверти населения страны (25,4%) будут составлять люди старше 60 лет. А к 2046 году эта цифра достигнет 30,4%, фактически каждый третий россиянин станет пенсионером!

Сейчас в России уже 35,6 миллиона граждан старше 60 лет, что составляет 24,4% населения, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. И эта цифра неуклонно растет, опережая прогнозы Росстата. Страна стремительно стареет, и последствия этого процесса будут ощущаться во всех сферах жизни.

Социолог Сергей Таланов в беседе с MSK1.RU предупреждает о множестве негативных последствий демографического старения.

— Это уменьшение числа трудоспособных граждан; рост государственных затрат; трансформация потребительского поведения; снижение предпринимательской активности; необходимость реформирования пенсионной системы; ограничение мобильности рабочей силы; снижение общих объемов сбережений, — говорит Таланов.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, председатель «Движения развития» Юрий Крупнов еще более пессимистичен. По его словам, когда чиновники говорят о старении населения — это лишь эвфемизм, чтобы скрыть проблему снижения рождаемости.

— «Старение населения» — это очень неверный, вредный термин. У нас происходит снижение рождаемости и численности молодого населения. Понимаете? Вот в чем суть ситуации. А вовсе не в том, что у нас население вдруг стало старше, — говорит Крупнов. — Термин «старение» как будто бы задает какие-то объективные законы, независимые от нас, вроде закона всемирного тяготения. Якобы старение в России — это как во всем мире старение, мы это должны принять.

— Но ведь действительно во всем мире, от Швейцарии до Афганистана, молодежь рожает меньше детей. И, соответственно, растет доля пожилых.

— Если мы конкретно в России будем улучшать демографию, то у нас население не должно стареть. А все эти разговоры про старение, некритично перенесенные из западных дискурсов, — они очень вредные. Потому что такие разговоры — это повод для чиновников сложить руки и ничего не делать. Вместо того чтобы делать ставку на максимальный рост рождаемости, на укрепление семьи, на то, чтобы у нас выправлялась возрастная структура населения.

Президент нам говорит: нормой в России должна стать трехдетная семья. А чиновники говорят: да нет, всё равно, как старели, так и будем стареть. То есть чиновники идут против демографических установок президента, можете прямо так и написать.

— Наверняка вы слышали еще одно недавнее громкое заявление. Вице-премьер Голикова заявила, что россияне смогут жить по 100–120 лет. На ваш взгляд, государство и бизнес в России многое делают для активного долголетия?

— 100 лет — звучит круто. Но у нас сегодня средняя продолжительность жизни на уровне самых неразвитых государств. Когда Советский Союз развалился, продолжительность жизни была 70 лет, а сейчас 73 года. Хотя весь мир-то уже ушел за 80 лет.

Конечно, ставить задачи активного здорового долголетия — это, безусловно, правильно. Но это никак не связано со старением населения. Нам нужно кардинальное увеличение активного здорового долголетия. И по всей стране, а не только в Москве. Да, в Москве с ее бюджетами, в принципе, очень много интересного делается, но это не дает кардинального продления жизни.

— В регионах всё намного хуже?

— Даже в крупных городах России нет таких бюджетов, как в Москве. Да, в Москве молодцы, помогают людям на пенсии находить себе самые разные активности, строить сообщества и так далее. Но я еще раз скажу: в Москве для пожилых делается многое, но даже Москва стратегически не делает ставки на кардинальное увеличение продолжительности жизни. Потому что даже с такими бюджетами не знает, как этого добиться.

А вы задумывались о пенсии?

Нет, далеко слишком
Уже немного осталось
Задумывался(лась), жуткая перспектива
ПО ТЕМЕ
Дмитрий Капустин
Демографическая катастрофа Демография Старение населения Старость День пожилого человека Вымирающий народ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
с++
29 минут
до 2015 почему то рождаемость пёрла как из пушки, новую БМВ можно было купить по сегодняшней цене Лады Гранты, будущее казалось безоблачным и прекрасным, но что то случилось... и теперь как пел Псой Короленко - Будущего нет. А дети, это проекты будущего...
Гость
30 минут
В этой фразе вся суть статьи: — «Старение населения» — это очень неверный, вредный термин. У нас происходит снижение рождаемости и численности молодого населения. Это нас начинают готовить к пенсии в 80 лет?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«‎Жертвой может стать любой ребенок»‎: психолог — о том, как справиться с буллингом
Светлана Серегина
Мнение
По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису
Ирина Бабичева
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Мнение
«Здесь ты забываешь о правилах приличия». Российская школьница переехала жить в Китай — что ее шокировало
Евгения Гливинская
Студентка из Березовского,
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление