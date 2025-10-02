Почему Россия так быстро стареет и вымирает. Демографы видят в этом одну причину

В России не стариков много, а молодых мало Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Демографическая бомба тикает! В России стремительно растет доля стареющего населения, что грозит серьезными экономическими и социальными потрясениями. Министерство здравоохранения бьет тревогу: уже через пять лет, к 2030 году, более четверти населения страны (25,4%) будут составлять люди старше 60 лет. А к 2046 году эта цифра достигнет 30,4%, фактически каждый третий россиянин станет пенсионером!

Сейчас в России уже 35,6 миллиона граждан старше 60 лет, что составляет 24,4% населения, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. И эта цифра неуклонно растет, опережая прогнозы Росстата. Страна стремительно стареет, и последствия этого процесса будут ощущаться во всех сферах жизни.

Социолог Сергей Таланов в беседе с MSK1.RU предупреждает о множестве негативных последствий демографического старения.

— Это уменьшение числа трудоспособных граждан; рост государственных затрат; трансформация потребительского поведения; снижение предпринимательской активности; необходимость реформирования пенсионной системы; ограничение мобильности рабочей силы; снижение общих объемов сбережений, — говорит Таланов.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, председатель «Движения развития» Юрий Крупнов еще более пессимистичен. По его словам, когда чиновники говорят о старении населения — это лишь эвфемизм, чтобы скрыть проблему снижения рождаемости.

— «Старение населения» — это очень неверный, вредный термин. У нас происходит снижение рождаемости и численности молодого населения. Понимаете? Вот в чем суть ситуации. А вовсе не в том, что у нас население вдруг стало старше, — говорит Крупнов. — Термин «старение» как будто бы задает какие-то объективные законы, независимые от нас, вроде закона всемирного тяготения. Якобы старение в России — это как во всем мире старение, мы это должны принять.

— Но ведь действительно во всем мире, от Швейцарии до Афганистана, молодежь рожает меньше детей. И, соответственно, растет доля пожилых.

— Если мы конкретно в России будем улучшать демографию, то у нас население не должно стареть. А все эти разговоры про старение, некритично перенесенные из западных дискурсов, — они очень вредные. Потому что такие разговоры — это повод для чиновников сложить руки и ничего не делать. Вместо того чтобы делать ставку на максимальный рост рождаемости, на укрепление семьи, на то, чтобы у нас выправлялась возрастная структура населения.

Президент нам говорит: нормой в России должна стать трехдетная семья. А чиновники говорят: да нет, всё равно, как старели, так и будем стареть. То есть чиновники идут против демографических установок президента, можете прямо так и написать.

— Наверняка вы слышали еще одно недавнее громкое заявление. Вице-премьер Голикова заявила, что россияне смогут жить по 100–120 лет. На ваш взгляд, государство и бизнес в России многое делают для активного долголетия?

— 100 лет — звучит круто. Но у нас сегодня средняя продолжительность жизни на уровне самых неразвитых государств. Когда Советский Союз развалился, продолжительность жизни была 70 лет, а сейчас 73 года. Хотя весь мир-то уже ушел за 80 лет.

Конечно, ставить задачи активного здорового долголетия — это, безусловно, правильно. Но это никак не связано со старением населения. Нам нужно кардинальное увеличение активного здорового долголетия. И по всей стране, а не только в Москве. Да, в Москве с ее бюджетами, в принципе, очень много интересного делается, но это не дает кардинального продления жизни.

— В регионах всё намного хуже?

— Даже в крупных городах России нет таких бюджетов, как в Москве. Да, в Москве молодцы, помогают людям на пенсии находить себе самые разные активности, строить сообщества и так далее. Но я еще раз скажу: в Москве для пожилых делается многое, но даже Москва стратегически не делает ставки на кардинальное увеличение продолжительности жизни. Потому что даже с такими бюджетами не знает, как этого добиться.