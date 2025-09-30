«Коктейль из Европы и СССР». Почему Минск одновременно старый и молодой и чем он привлекает туристов — репортаж

Минск — довольно контрастный город с разноплановыми постройками Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Мы все немало знаем о Белоруссии — эта дружественная России страна славится своим гостеприимством, радушием и добротой. Россия тесно сотрудничает с республикой в вопросах развития бизнеса, туризма и межнациональных отношений, а еще в нашем городе очень ценят качественные белорусские товары: они пользуются огромным спросом, а ярмарки собирают тысячи горожан. Но как направление для туризма Белоруссия у нас не слишком популярна — и зря. Корреспондент NGS.RU выяснила, что можно посмотреть в Минске за три дня, почему соседнюю страну стоит посетить хотя бы однажды и чем славится ее столица.

Перелет и аэропорт

Прямых рейсов в Минск из разных городов почти нет. Лететь предстоит через Москву. Полтора часа на самолете — и вы в столице Республики Беларусь.

Еще в самолете и по дороге из аэропорта стало понятно, что Минск и его окрестности утопают в зелени Источник: Настасья Медведева / NGS.RU В пригороде много полей. Предвосхищая комментарии, сообщаем: засеяны они не только картофелем Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Первое, что бросается в глаза на территории современной Беларуси еще из иллюминатора самолета, — обилие зелени и полей. При приземлении в аэропорту может возникнуть ощущение, что прилетел не в столицу, а в сельский городок с населением в несколько тысяч. Никакой суеты и скопления людей, как, к примеру, в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга или Новосибирска. Вы словно погружаетесь в непринужденную атмосферу спокойствия и неспешности.

Дорога из аэропорта довольно приятная и комфортная: всё то же обилие зелени кругом, поразительная чистота, ровные и чистые дороги, и никаких пробок. Таксист по пути рассказал, что из-за санкций и политической обстановки в мире белорусы практически никуда не летают, зато в Россию летают часто — союзная страна. И не удивляйтесь, если по возвращению из Минска вас отправят домой без досмотра миграционной службой и из терминала, обслуживающего внутренние перелеты.

Старый и молодой Минск

Сами жители Минска называют свой город одновременно старым и молодым. Дата первого письменного упоминания о нем, зафиксированная в древнерусской летописи «Повесть временных лет», — 3 марта 1067 года. Но во время Второй мировой войны Минск разрушили на 80%, а затем отстроили уже советские архитекторы и строители, так что город фактически родился заново.

После Второй мировой войны город пришлось примерно на 80% строить заново Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Сегодня Минск представляет собой некий коктейль из архитектуры Европы и СССР, современные высотки здесь соседствуют с советскими хрущевками, а ампирные шестиэтажки-сталинки — с домиками конца XIX века.

В городе очень много памятников и зданий советской эпохи — их минчане очень ценят и берегут, как и всё свое культурно-историческое наследие. Монумент Победы, обелиск «Городу-Герою Минску», здания Дворца спорта и Большого театра Беларуси считаются достопримечательными местами, с которыми стараются познакомить туристов в первую очередь.

В Минске действительно есть на что посмотреть Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Есть и довольно интересные современные памятники и постройки: например, воссозданное в 2002–2004 годах по сохранившимся изображениям здание городской ратуши. Оригинальное каменное здание возвели в 1600 году, но в XIX веке снесли из-за того, что оно закрывало собой соборную церковь.

Каждый день в 12 часов на балконе ратуши происходит небольшое представление: выходит «войт» (староста, воевода) и рассказывает последние городские новости.

Каждый день в 12 часов на балкон выходит «войт» и сообщает новости города Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Рядом с ратушей расположен памятник городским весам, его установили в 2014 году.

Памятник представляет собой историческую сцену из XVI века: торговец, покупатель и контролер у весов. Композицию установили в честь 515-летия предоставления Минску Магдебургского права (1499). Городские весы, которые хранились при ратуше, были эталоном честности, к ним обращались в случае сомнений: продавец обязан был взвесить товар в присутствии городского чиновника.

У памятника городским весам туристы загадывают желания Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Туристы считают расположенные вокруг композиции монетки, вкрапленные в постамент. Всего их 30. По легенде, если верно сосчитать монетки, а затем потереть «мешок с деньгами» из композиции, вас ждет богатство и благосостояние.

Немного о людях

Что объединяет город точно, так это общая атмосфера дружелюбия. Минчане оказались очень открытыми и хорошо расположенными к туристам: в любом месте, где приходится спрашивать дорогу или что-то уточнять, люди, скорее всего, остановятся и помогут. Даже если прохожие не знают дорогу, они всё равно чаще с удовольствием вступят в диалог.

По словам местных жителей, в городе не всё гладко: есть чистые, но есть и грязные районы, а многим людям не хватает денег Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Белорусы — высокие и статные, улыбчивые и вежливые люди. Они, по словам местных экскурсоводов, не обижаются на то, что их называют «бульбашами» и «васильками». К слову, картофель, васильки и зубры — символы этой страны.

А вот речи на белорусском языке тут почти не встретить — в основном в Минске все говорят на русском языке, хотя национальный язык, конечно, знают. Как сказал местный таксист Александр, в белорусском языке много нюансов, и местные жители по первой фразе, звучащей из уст туриста, могут понять, что с ними говорят приезжие. По словам минчанки Натальи, исключительно на белорусском в Минске говорят обычно выходцы из сельской местности и патриотично настроенная молодежь.

В городе много памятников и зданий советского наследия. Например, на фото — архитектурно-скульптурный комплекс «Минск — город-герой», открытый 8 мая 1985 года в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Большинство жителей выглядят довольными и счастливыми, город — ухоженным и красивым. Но в личных разговорах люди признаются: и у них есть грязь и мусор на улицах, если дело касается не центра Минска, который вычищен до блеска, как и многие другие столицы мира. Не всё у минчан гладко с зарплатами и пенсией.

В частности, людям, по их признанию, жилось лучше до коронавируса, когда активно шла торговля с соседними европейскими государствами: Литвой, Латвией и Польшей. Сейчас, по признанию белорусов, средняя зарплата здесь — 1500 белорусских рублей, или 500 долларов (около 41 585 российских рублей) в месяц. При этом цены на недвижимость в Минске довольно высокие, а на продукты — примерно такие, как в Новосибирске. Дешево купить можно только товары от местных производителей: одежду местных фабрик, продукты питания.

Люди тут — открытые и общительные. На фото — корреспондент NGS Настасья Медведева с актерами массовки фильма «Партизан» Николаем и Еленой Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Многие вынуждены подрабатывать, выходя на вторую и даже третью работу. Пенсионеры Елена и Николай, например, подрабатывают в массовках — с ними мы познакомились как раз во время съемок фильма «Партизан», которые шли в минском Троицком предместье.

«У кого есть деньги, они везде хорошо живут. А вы посмотрите, как живут тут люди: жилье дорогое, всё дорожает. Тут за трехкомнатную квартиру в 63 квадрата 100 рублей (около 2,5 тысячи русских рублей. — Прим. ред.) только за коммуналку платим. У людей по две-три работы, продукты попроще стараются брать, ловят скидки», — признались пенсионеры.

Что посмотреть в Минске

Троицкое предместье — очень уютный и аутентичный район Минска. Тут снимают фильмы и проводят экскурсии Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Троицкое предместье — это исторический район города, расположенный в северо-восточной части исторического центра на левом берегу реки Свислочь. Там часто снимают исторические фильмы и устраивают экскурсии для туристов.

Западную часть предместья отреставрировали, и сейчас она представляет собой своеобразный музей под открытым небом, в котором восстановлены стиль и конкретные образцы городской каменной застройки XIX века. В этом месте приятно гулять, можно делать красивые фотографии возле уютных построек и найти много недорогих, но аутентичных ресторанчиков и кафе с белорусской и польской национальными кухнями.

В центре Минска много уютных улочек и заведений для туристов Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Есть в городе еще много подходящих мест для пеших прогулок, но большинство из них сосредоточены в центре: невероятно широкий и просторный проспект Независимости (или праспект Незалежнасці), улица Ленина, «Осмаловка», «Высокий рынок». Там обязательно стоит попробовать местное пиво, традиционные белорусские настойки, «крамбабульку» и драники.

На Комаровском рынке, который представляет собой огромный павильон с товарами от местных фермерских хозяйств и производителей, можно найти недорогие сыры и колбасы, чаи и сладости, алкогольные напитки и многое другое. Всю продукцию можно дегустировать — очень удобно.

На месте Комаровского рынка, или «Комаровки», в начале ХХ века находилось Комаровское болото. Впоследствии этот район начали заселять, а знаменитый рынок работал даже во время Великой Отечественной войны.

На Комаровском рынке можно купить вкусные сувениры от белорусских фермеров Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Также интерес для любителей шопинга представляет «Першы нацыянальны гандлёвы дом» или «Первый национальный торговый дом», расположенный на проспекте Независимости, 134. В торговом доме несколько этажей заняты исключительно товарами и продукцией от производителей и фермеров Беларуси.

Здесь можно купить всё: от изделий из белорусского льна и трикотажа до посуды и предметов для дома и мебели. Домой многие туристы улетают, прихватив с собой много интересного именно здесь.

В «Первом национальном торговом доме» можно найти всё: от одежды из льна и трикотажа до посуды и товаров для дома Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Особо может понравиться туристам экскурсия на завод «Белаз», расположенный в небольшом городке Жодино в 130 км от Минска. Завод могут посетить все желающие по предварительной записи через официальный сайт предприятия. Цена вопроса за одного взрослого: 30 белорусских рублей или около 830 рублей российских, групповые визиты стоят дешевле. Огромная техника, интересная история крупного предприятия и радушный прием запомнятся надолго.

На легендарный завод «Белаз» можно попасть по предварительной записи, но это того стоит Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Конечно, три дня — это ничтожно мало для изучения Минска и тем более Белоруссии, но поездка может оставить приятные впечатления: словно попал в место, где тебе действительно рады и ждут. А еще может возникнуть желание посетить Беларусь еще раз и задержаться подольше.