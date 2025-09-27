Пережил два инфаркта и клиническую смерть. Что еще известно о смерти телеведущего Тиграна Кеосаяна — видео

Всё, что известно о жизни и смерти Тиграна Кеосаяна — в одном видео Источник: Никита Егоров, Владислав Шитюк / Городские медиа

В Москве в возрасте 59 лет скончался телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян. В декабре 2024 года он пережил клиническую смерть, с тех пор он находился в коме. О кончине Кеосаяна сообщила его супруга, глава Russia Today Маргарита Симоньян. Пара была вместе более 10 лет.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье», — обратилась она в своем телеграм-канале.

О причинах смерти телеведущего не сообщалось. Известно, что у Кеосаяна были проблемы со здоровьем: он дважды пережил инфаркт — в 2008 и 2010 годах. У супругов остались трое несовершеннолетних детей. Подробности — в коротком видео чуть выше.