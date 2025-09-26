Депутат предлагал казнить насильников, а потом сам им оказался (по версии следствия). Новости 26 сентября

Депутат был в Госдуме с 2007 по 2025 год Источник: ЮРИЙ НАПСО / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 26 сентября.

Умер Тигран Кеосаян

Сегодня ушел из жизни артист, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. Он был одной из наиболее значимых фигур в современном российском телевидении. Ему было 59 лет.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился», — написала его супруга Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

У Кеосаяна были проблемы с сердцем. Они начались еще в 2008 году, когда телеведущий попал в больницу в предынфарктном состоянии. Режиссеру тогда провели операцию по установке стента в артерию для восстановления нормального кровотока.

Источник: Городские порталы

Но в 2010 году ситуация повторилась, у телеведущего вновь возникли аналогичные симптомы, и он снова оказался в больнице. Медики обнаружили острый инфаркт миокарда. Тогда Кеосаяну провели повторный курс стентирования.

В декабре 2024 года телеведущий вновь оказался в стенах больницы, но уже в крайне тяжелом состоянии: перенес клиническую смерть и впал в кому, из которой ему не удалось выбраться. Причина возникших проблем со здоровьем телеведущего по сей день остается неизвестной.

Мы собираем в онлайн-хронике всё, что известно о смерти Тиграна Кеосаяна.

Мужчина продавал самогон своим соседям, десятки человек умерли

Почти 20 человек умерли в Сланцевском районе Ленинградской области всего за неделю. Причиной стало употребление алкоголя. Сейчас медики уже уверены, что 8 из них погибли из-за отравления метанолом, остальные случаи еще изучают.

Предварительно, виновником трагедии стал 79-летний пенсионер Николай Бойцов. Он закупал самогон у 60-летней учительницы-дефектолога местного детского сада, а после переливал его в использованные бутылки из-под другого алкоголя, но делал это всё в антисанитарных условиях: канистры, сырье и посуда для разлива хранились на грязном чердаке обычного частного дома.

По предварительным данным, в последней партии учительница быстро прогнала самогон и плохо очистила первую фракцию. Жертвами этого стали многие из их односельчан, которые умирали друг за другом в течение пары дней. Жена пожилого предпринимателя тоже попробовала суррогат и попала в больницу в тяжелом состоянии.

В России хотят запретить возвращать товары с маркетплейсов

Минэкономразвития думает над тем, чтобы запретить возврат некоторых товаров, купленных онлайн, например, на маркетплейсах. Всё из-за потребительского экстремизма. Например, когда люди заказывают большие партии и не выкупают их, берут одежду перед Новым годом и возвращают после праздников и т. д.

«Может быть, по каким-то группам товаров нам можно сделать какой-то предпринимательский запрос на невозвратный, например, тариф — в авиабилетах же такое есть. Мне кажется, это вопросы, которые надо серьезно обсуждать, если это поспособствует снижению цен на отечественную продукцию», — отметил глава ведомства Максим Решетников.

Это необходимо не только бизнесу, но и самим покупателям. Ведь продавцы, когда терпят убытки из-за постоянных возвратов, увеличивают стоимость товаров, чтобы покрыть эти расходы.

Пока предложение рассматривают с точки зрения выбора для покупателя: либо взять товар подешевле, но который нельзя вернуть, либо подороже, но с возможностью возврата. Детали будут обсуждать с бизнес-сообществом.

Мошенники начали красть деньги под видом курьеров

У мошенников стала популярной схема обмана россиян, в которой они звонят жертвам и представляются курьерами. Они сообщают о доставке товара и просят подтвердить его получение кодом из СМС.

В Центробанке напомнили, что разглашать любые личные или финансовые сведения посторонним категорически недопустимо вне зависимости от того, для чего они нужны. Власти постоянно придумывают всё новые меры для борьбы с мошенниками. Так, в 2025 году был принят новый закон, целью которого является целенаправленная борьба с кибер- и телефонным мошенничеством.

«Кроме того, сейчас рассматриваются новые меры — второй пакет антимошеннических действий, связанных с ограничениями по количеству банковских карт, передачей данных мобильными операторами и прочее. Однако борьба с мошенниками осложняется новыми технологиями типа голосового клонирования и многоканальных атак, требующими комплексного подхода и межведомственного взаимодействия», — отметила в беседе с «Известиями» Лали Чебуханова, доцент НОЦ «Правовые исследования», заместитель декана факультета искусственного интеллекта РУДН.

Курс рубля в октябре ослабнет

Российскую нацвалюту может ждать снижение по отношению к доллару в октябре. Всё из-за постепенного снижения ключевой ставки, что снижает привлекательность рубля как альтернативы иностранным валютам, так как доходность по вкладам падает.

«Вряд ли он ослабеет больше 86–87 рублей за доллар. Но не стоит забывать, что осложнить ситуацию могут геополитические факторы, которые всегда оказывают давление на рубль», — отметил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с «Лентой.ру».

Кроме того, на рубль будут влиять обнуление правительством обязательной продажи валютной выручки экспортерами и активизация импортеров в преддверии Нового года.

У кого самые низкие зарплаты

Воспитатели в России — одни из тех, кто получает меньше всего денег. Они попали в соответствующий рейтинг профессий по данным HH.

Средняя предлагаемая зарплата воспитателям и няням в России за 8,5 месяца 2025 года составила 47,4 тысячи рублей. За год сумма выросла на 16%, но соискатели хотят получать больше.

По данным анализа, в среднем по стране воспитатели рассчитывают на зарплату выше на 2,9 тысячи рублей.

Россиян ждут два звездопада

В следующем месяце в небе над Россией пройдут два метеорных потока — Дракониды и Ориониды, которые достигнут пика своей активности. Благодаря этому жители разных регионов смогут увидеть звездопад.

Первый звездопад можно будет наблюдать в небе в ночь с 8 на 9 октября. Следующий — в ночь с 20 на 21 октября, сообщил Московский планетарий. Лучше всего разглядеть получится второй, потому что пик метеорного потока придется на новолуние, а значит, свет от Луны не будет мешать наблюдениям.

Депутат ГД предлагал казнить насильников, а теперь его разыскивают за это преступление

Следственный комитет России объявил в федеральный розыск бывшего депутата Государственной думы Юрия Напсо. Его подозревают в изнасиловании своей 19-летней помощницы.

По версии следствия, Напсо совершил преступление 22 марта 2023 года, пишет «Коммерсантъ». Уже через неделю после этого он улетел в Армению и больше в Россию не возвращался, избегая участия в доследственной проверке.

Всё это время он не появлялся на заседаниях Госдумы, в апреле 2025 года его лишили депутатского мандата. В нижней палате разъяснили, что депутат суммарно не был на работе более 200 дней без уважительной причины. В июне его кабинет даже пришлось вскрывать. Сам Напсо отказывался сдавать кабинет, утверждая, что обжалует лишение мандата в Верховном суде России и «скоро вернется».