Страна и мир Не заметил — твои проблемы: что нужно знать об электронных повестках, которые начнут приходить осенью

Не заметил — твои проблемы: что нужно знать об электронных повестках, которые начнут приходить осенью

Штрафы и санкции, которые грозят за неявку в военкомат

78
Без уважительной причины нельзя пропустить призыв

Без уважительной причины нельзя пропустить призыв

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

В России с 1 октября начнется осенний призыв. В этот раз повестки будут вручать не только в бумажном формате, но и в электронном. Рассказываем, что нужно знать призывнику.

Электронная повестка 

Электронная повестка ничем не отличается от бумажной. В цифровом документе содержится та же информация, что в традиционном, то есть ФИО и адрес призывника, причина вызова и дата, когда приходить в военкомат. Повестку доставляют через портал «Госуслуги», сайт «Реестрповесток.рф». 

Реестр повесток — это единая государственная база, в которую вносятся все повестки, направленные гражданам, состоящим на воинском учете или не состоящим, но обязанным состоять на нем.

Этот реестр начал свою работу еще в 2023 году, однако изначально функционировал лишь в тестовом режиме и был доступен исключительно жителям трех регионов — Республики Марий Эл, Сахалинской и Рязанской областей. С мая 2025-го сайт «реестрповесток.рф» работает в полноценном режиме для всей страны.

Повестки считаются врученными через семь дней после размещения в едином реестре, даже если призывник не ознакомился с ними. Отсутствие аккаунта на «Госуслугах» не является оправданием.

Традиционная повестка 

Бумажные повестки вручаются лично под подпись по месту жительства, учебы или работы, или направляются заказным письмом через «Почту России». Неврученной считается повестка, оставленная в почтовом ящике или переданная через третьих лиц.

Что нужно сделать после вручения 

При получении повестки необходимо тщательно проверить указанные данные, включая ФИО, дату и время явки, адрес военкомата и цель вызова.

Затем необходимо явиться в военкомат для прохождения медицинского осмотра и на заседание призывной комиссии в сроки, указанные в повестке.

Что будет, если проигнорировать повестку

Неявка без уважительной причины грозит штрафами:

  • от 10 до 30 тысяч рублей — за неявку по вызову;

  • от 1 до 5 тысяч — за непредоставление актуальной информации о смене адреса, работы или образования;

  • до 15 тысяч — за невыполнение обязанности сообщать о выезде за границу более чем на шесть месяцев;

  • от 15 до 25 тысяч — за отказ пройти медицинское освидетельствование;

  • до 5 тысяч — за утрату или повреждение военного билета.

Если не явиться в военкомат в течение 20 календарных дней с назначенной даты, применяются дополнительные меры:

  • временный запрет на управление транспортными средствами;

  • невозможность государственной регистрации недвижимости и сделок с ней;

  • отказ в регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

  • временное ограничение доступа к займам и кредитам.

Если призывник сознательно избегает службы и уклоняется от призыва, по статье 328 УК РФ ему грозят:

  • штраф до 200 тысяч рублей или доход за полтора года;

  • принудительные работы до двух лет;

  • арест до шести месяцев;

  • лишение свободы до двух лет.

Если у призывника есть уважительная причина не явиться в назначенный день, он должен сообщить об этом в военкомат лично, по телефону, письменно или через портал «Госуслуги». 

Среди возможных причин:

  • болезнь;

  • тяжелое заболевание родственника;

  • смерть близкого человека;

  • природные катастрофы;

  • другие непредвиденные обстоятельства.

Когда ждать повестки

Осенний призыв традиционно начинается 1 октября и завершается 31 декабря. Для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним территорий сроки сдвинуты — с 1 ноября по 31 декабря. На главные вопросы о призывной кампании ответил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Призыву в этом году подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Ранее в Госдуме обсуждали смещение нижнего порога до 21 года. Вероятно к этому вопросу вернуться после окончания спецоперации. 

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
