Уютные улочки Минска, бескрайние поля и средневековые замки. Что посмотреть в Белоруссии за три дня на машине

Белоруссия, кажется, идеальная страна для комфортного автопутешествия. Никаких заморочек с визами, очередей на границе, цены низкие, еда вкусная, а главные достопримечательности можно объехать всего за несколько дней.
В такую поездку отправилась журналистка MSK1.RU Серафима Путиева. Она признаётся, что трех полных дней, конечно, не хватит, чтобы всё посмотреть, но составить впечатление о стране и побывать в нескольких красивых и интересных местах — точно получится. Публикуем колонку об этом небольшом путешествии.
Минск
В Белоруссию я ехала по делам, но заодно настроилась посмотреть столько мест, сколько успею за три дня. Время в дороге не считаем, она заняла около девяти часов в каждую сторону от Москвы и была очень даже комфортной: трасса не перегруженная, покрытие качественное, разве что ремонт в районе Кубинки немного затормозил нас в пробке.
Первый день я полностью посвятила прогулке по Минску. Стартовала от знаменитой Национальной библиотеки, взяла велосипед и отправилась в сторону центра по проспекту Независимости, разглядывая советскую архитектуру. Сеть велодорожек в городе, кстати, очень большая.
Минск на многих производит впечатление города, застрявшего во времени. Он действительно напоминает Москву 80-х: меньше машин, людей и рекламы, улицы чище, много советских зданий, нет многоэтажных небоскребов.
В то же время центр города — район станции метро Немига — выглядит современно и даже по-европейски. Здесь есть целая барная улица — Зыбицкая. Много молодежи, оборудованные зоны отдыха.
На другом берегу реки расположился один из самых атмосферных кварталов города — Троицкое предместье. Здесь себя чувствуешь как в какой-нибудь Праге: тихие дворики, черепичные крыши, мостовая, выложенная гранитом. Можно посидеть на веранде кафе или арендовать катамаран, чтобы увидеть город с воды.
Над городским пейзажем возвышается собор Сошествия Святого Духа. Рядом ратуша и еще несколько церквей — как православных, так и католических. А еще напротив собора я попробовала, пожалуй, самый вкусный bubble tea в своей жизни, глядя на закат над Свислочью.
Хатынь
После дня расслабленных шатаний по Минску я была морально не готова оказаться в этом месте — по атмосфере оно прямо противоположно мирному процветающему городу. Мемориальный комплекс Хатынь был заложен на месте одноименной деревни, сожженной нацистскими солдатами во время карательной операции в 1943 году. Именно эти события легли в основу фильма «Иди и смотри» Элема Климова об ужасах Второй мировой.
Здесь, на большом залитом солнцем поле, где некогда стояли дома Хатыни, теперь монументы — каждый на месте сожженного дома, на каждом выгравированы имена погибших, и на каждом ежеминутно звонит колокол, напоминая о трагедии. 149 человек, в том числе 75 детей.
На пригорке — ряды «могил» с названиями белорусских деревень, сожженных немцами. За время войны в стране погибло от 2,5 до 3 миллионов человек, огромная часть из них — простые мирные жители.
В Хатыни можно посетить музей, посвященный карательным операциям нацистских войск. Экспозиция производит неизгладимое впечатление, я считаю, это образцовый подход к сохранению истории. Не снаряды и документы под стеклом, но интерактивное полотно, живая летопись страшных лет. После темных залов, наполненных треском горящей древесины, последний впечатляет особенно. Но не буду портить эффект и рассказывать, как выглядит этот зал.
Исторический парк Сула
Сула — настоящий средневековый Диснейленд. Билет в парк стоит неожиданно дорого для Белоруссии — более 1000 рублей в пересчете на российские. Но посещение того стоит, место очень атмосферное.
На территории парка воссоздали постройки начиная от древних времен, заканчивая архитектурой двух последних веков. Почти в каждом здании — небольшой музей или интерактивная экспозиция.
В центре — кирпичный замок с башенками. Он выглядит достаточно аутентично, несмотря на то, что это новодел — постройку возвели в 2006 году на остатках фундамента бывшей винокурни Ленских.
Внутри всё немного «лубочно», но если не придираться, то атмосферу средневековой Восточной Европы почувствовать удастся.
Больше, чем замок, внимания заслуживает территория парка. Здесь, кажется, любой квадратный метр — идеальная фотозона. В билет входит рейс на драккаре по озеру и прогулка в конной бричке. Я бы советовала никуда не спешить и попробовать проникнуться тихой атмосферой этого места
Несвижский замок
В полутора часах езды от Минска расположены два замка — Мирский и Несвижский. Если у вас будет достаточно времени, я бы советовала посетить оба, но нам пришлось выбирать, и мы решили ехать в Несвиж.
Замок стоит в очень живописном месте, между двух прудов к нему ведет аллея, а стены окружены земляным валом и рвом, где цветут кувшинки.
В отличие от строгого, по-средневековому сурового Мирского замка, Несвижский — более современный, с витиеватыми чертами барокко. Так что если, условно, ищете место, по духу напоминающее Винтерфелл из Игры Престолов, вам вряд ли сюда.
Интерьеры Несвижского замка аутентичные, в отличие от тех, что мы видели в парке Сула. Всё здесь весомое, даже роскошное — украшенные эмалированной плиткой камины, гобелены, охотничьи трофеи на стенах. Чувствуется европейский дух, который редко встретишь в наших широтах.
Такой получилась наша небольшая поездка. Если у вас будет больше времени, я бы советовала добраться до Беловежской пущи и западных городов — Гродно, Бреста. В последнем внимания заслуживает, конечно, знаменитая крепость.
Ну а нам нужно было возвращаться в Москву. Надеюсь, в следующий раз удастся посмотреть и другие достопримечательности Белоруссии.
