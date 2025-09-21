Уютные улочки Минска, бескрайние поля и средневековые замки. Что посмотреть в Белоруссии за три дня на машине

Всего в 1,5 часа езды от Минска есть сразу несколько древних замков Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Белоруссия, кажется, идеальная страна для комфортного автопутешествия. Никаких заморочек с визами, очередей на границе, цены низкие, еда вкусная, а главные достопримечательности можно объехать всего за несколько дней.

В такую поездку отправилась журналистка MSK1.RU Серафима Путиева. Она признаётся, что трех полных дней, конечно, не хватит, чтобы всё посмотреть, но составить впечатление о стране и побывать в нескольких красивых и интересных местах — точно получится. Публикуем колонку об этом небольшом путешествии.

Минск

В Белоруссию я ехала по делам, но заодно настроилась посмотреть столько мест, сколько успею за три дня. Время в дороге не считаем, она заняла около девяти часов в каждую сторону от Москвы и была очень даже комфортной: трасса не перегруженная, покрытие качественное, разве что ремонт в районе Кубинки немного затормозил нас в пробке.

Первый день я полностью посвятила прогулке по Минску. Стартовала от знаменитой Национальной библиотеки , взяла велосипед и отправилась в сторону центра по проспекту Независимости, разглядывая советскую архитектуру. Сеть велодорожек в городе, кстати, очень большая.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Минск на многих производит впечатление города, застрявшего во времени. Он действительно напоминает Москву 80-х: меньше машин, людей и рекламы, улицы чище, много советских зданий, нет многоэтажных небоскребов.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

В то же время центр города — район станции метро Немига — выглядит современно и даже по-европейски. Здесь есть целая барная улица — Зыбицкая . Много молодежи, оборудованные зоны отдыха.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

На другом берегу реки расположился один из самых атмосферных кварталов города — Троицкое предместье . Здесь себя чувствуешь как в какой-нибудь Праге: тихие дворики, черепичные крыши, мостовая, выложенная гранитом. Можно посидеть на веранде кафе или арендовать катамаран, чтобы увидеть город с воды.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Над городским пейзажем возвышается собор Сошествия Святого Духа . Рядом ратуша и еще несколько церквей — как православных, так и католических. А еще напротив собора я попробовала, пожалуй, самый вкусный bubble tea в своей жизни, глядя на закат над Свислочью.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Хатынь

После дня расслабленных шатаний по Минску я была морально не готова оказаться в этом месте — по атмосфере оно прямо противоположно мирному процветающему городу. Мемориальный комплекс Хатынь был заложен на месте одноименной деревни, сожженной нацистскими солдатами во время карательной операции в 1943 году. Именно эти события легли в основу фильма «Иди и смотри» Элема Климова об ужасах Второй мировой.

Здесь, на большом залитом солнцем поле, где некогда стояли дома Хатыни, теперь монументы — каждый на месте сожженного дома, на каждом выгравированы имена погибших, и на каждом ежеминутно звонит колокол, напоминая о трагедии. 149 человек, в том числе 75 детей.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

На пригорке — ряды «могил» с названиями белорусских деревень, сожженных немцами. За время войны в стране погибло от 2,5 до 3 миллионов человек, огромная часть из них — простые мирные жители.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

В Хатыни можно посетить музей , посвященный карательным операциям нацистских войск. Экспозиция производит неизгладимое впечатление, я считаю, это образцовый подход к сохранению истории. Не снаряды и документы под стеклом, но интерактивное полотно, живая летопись страшных лет. После темных залов, наполненных треском горящей древесины, последний впечатляет особенно. Но не буду портить эффект и рассказывать, как выглядит этот зал.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Исторический парк Сула

Сула — настоящий средневековый Диснейленд. Билет в парк стоит неожиданно дорого для Белоруссии — более 1000 рублей в пересчете на российские. Но посещение того стоит, место очень атмосферное.

На территории парка воссоздали постройки начиная от древних времен, заканчивая архитектурой двух последних веков. Почти в каждом здании — небольшой музей или интерактивная экспозиция.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

В центре — кирпичный замок с башенками. Он выглядит достаточно аутентично, несмотря на то, что это новодел — постройку возвели в 2006 году на остатках фундамента бывшей винокурни Ленских.

Внутри всё немного «лубочно», но если не придираться, то атмосферу средневековой Восточной Европы почувствовать удастся.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Больше, чем замок, внимания заслуживает территория парка. Здесь, кажется, любой квадратный метр — идеальная фотозона. В билет входит рейс на драккаре по озеру и прогулка в конной бричке . Я бы советовала никуда не спешить и попробовать проникнуться тихой атмосферой этого места

1 из 3 Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Несвижский замок

В полутора часах езды от Минска расположены два замка — Мирский и Несвижский . Если у вас будет достаточно времени, я бы советовала посетить оба, но нам пришлось выбирать, и мы решили ехать в Несвиж.

Замок стоит в очень живописном месте, между двух прудов к нему ведет аллея, а стены окружены земляным валом и рвом, где цветут кувшинки.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

В отличие от строгого, по-средневековому сурового Мирского замка, Несвижский — более современный, с витиеватыми чертами барокко. Так что если, условно, ищете место, по духу напоминающее Винтерфелл из Игры Престолов, вам вряд ли сюда.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Интерьеры Несвижского замка аутентичные, в отличие от тех, что мы видели в парке Сула. Всё здесь весомое, даже роскошное — украшенные эмалированной плиткой камины, гобелены, охотничьи трофеи на стенах. Чувствуется европейский дух, который редко встретишь в наших широтах.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Такой получилась наша небольшая поездка. Если у вас будет больше времени, я бы советовала добраться до Беловежской пущи и западных городов — Гродно, Бреста. В последнем внимания заслуживает, конечно, знаменитая крепость.

Ну а нам нужно было возвращаться в Москву. Надеюсь, в следующий раз удастся посмотреть и другие достопримечательности Белоруссии.