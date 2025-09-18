Владимир Путин посмертно наградил медиков скорой помощи, погибших в ДТП с бензовозом под Ярославлем

Владимир Путин посмертно наградил медиков из Ярославской области Источник: читатель 76.RU, Артём Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медиков скорой помощи из Ярославской области. Бригада, состоящая из двух фельдшеров и водителя, погибла в ДТП с бензовозом в районе деревни Воробино в августе 2022 года.

Фельдшеры Ярославской ЦРБ Светлана Глухова и Наталия Панова, а также водитель Сергей Сивков по указу президента посмертно награждены Медалью Луки Крымского за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Медаль Луки Крымского — государственная награда Российской Федерации, которую вручают за заслуги в области здравоохранения. Она была учреждена в 2020 году.

Авария с участием бензовоза и скорой помощи произошла 30 августа 2022 года неподалеку от деревни Воробино в Ярославском районе. Груженная топливом фура выехала на встречку и на скорости влетела в «скорую». За рулем большегруза был 49-летний Сергей Бонь. В машине медиков — три члена бригады.

После жесткого столкновения машину скорой помощи расплющило, а бензовоз завалился на бок. Разлитое по дороге топливо вспыхнуло, всё вокруг было объято пламенем. В пекле не выжил никто. Стоявший у дороги дом выгорел дотла.