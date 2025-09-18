НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

2 м/c,

южн.

 754мм 59%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,00
EUR 98,30
Награда от Путина
Как изменился рынок труда
Чем сейчас болеют
Ярославский бренд покорил Россию
Умер бывший мэр Вологды
Ярославна на «Мисс Россия — 2025»
Заявления губернатора
Пожар в промзоне. Видео
Нашли целебный гриб
Почему продают Центральный рынок
Страна и мир ДТП с бензовозом и скорой Владимир Путин посмертно наградил медиков скорой помощи, погибших в ДТП с бензовозом под Ярославлем

Владимир Путин посмертно наградил медиков скорой помощи, погибших в ДТП с бензовозом под Ярославлем

Публикуем данные из указа президента

1 084
Владимир Путин посмертно наградил медиков из Ярославской области | Источник: читатель 76.RU, Артём Устюжанин / MSK1.RUВладимир Путин посмертно наградил медиков из Ярославской области | Источник: читатель 76.RU, Артём Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Путин посмертно наградил медиков из Ярославской области

Источник:

читатель 76.RU, Артём Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медиков скорой помощи из Ярославской области. Бригада, состоящая из двух фельдшеров и водителя, погибла в ДТП с бензовозом в районе деревни Воробино в августе 2022 года.

Фельдшеры Ярославской ЦРБ Светлана Глухова и Наталия Панова, а также водитель Сергей Сивков по указу президента посмертно награждены Медалью Луки Крымского за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Медаль Луки Крымского — государственная награда Российской Федерации, которую вручают за заслуги в области здравоохранения. Она была учреждена в 2020 году.

Авария с участием бензовоза и скорой помощи произошла 30 августа 2022 года неподалеку от деревни Воробино в Ярославском районе. Груженная топливом фура выехала на встречку и на скорости влетела в «скорую». За рулем большегруза был 49-летний Сергей Бонь. В машине медиков — три члена бригады.

После жесткого столкновения машину скорой помощи расплющило, а бензовоз завалился на бок. Разлитое по дороге топливо вспыхнуло, всё вокруг было объято пламенем. В пекле не выжил никто. Стоявший у дороги дом выгорел дотла.

Мы рассказывали о том, как произошедшее перевернуло людские жизни, и почему никого до сих пор не наказали за смертельное ДТП. Также мы рассказывали, какую выплату назначил суд семье, потерявшей дом из-за аварии.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Скорая помощь Смертельное ДТП Владимир Путин Награждение Медаль Луки Крымского
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
JayroslavMudryi
19 минут
ну наградил, а сколько их в будущем забудут?
Гость
1 час
Трассы через деревни, такая у нас традиция.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление