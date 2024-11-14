Суд поставил точку: какую компенсацию получит семья, потерявшая всё из-за автокатастрофы с бензовозом

Ярославский районный суд вынес решение по делу семьи, оставшейся без дома после автокатастрофы с бензовозом и скорой на трассе Ярославль — Кострома. Владельцы оценили ущерб свыше 13 миллионов рублей, однако иск был утвержден лишь частично.
— Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью «КТК-Ярославль» и Государственного учреждения здравоохранения Ярославской области «Ярославская центральная районная больница» в пользу Деминой Н. Г. денежные средства в размере 11 миллионов 64 тысяч 287 рублей, — указано в документах.
Только на ремонт уйдет свыше 9,2 миллиона рублей.
ООО «КТК-Ярославль» зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Фирма занималась оптовой торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин. На данный момент компании ООО «КТК-Ярославль» не существует. Фирма признана банкротом. Кстати, процедуру банкротства, по данным сервиса «Контур.Фокус», компания начала еще в июне 2023 года. Единственным учредителем ООО «КТК-Ярославль» числится Владимир Аркадьевич Кашин. На конец 2022 года фирма заработала 311 миллионов рублей с убытком 305,1 миллиона рублей.
Напомним, речь идет об аварии, случившейся 30 августа 2022 года в районе деревни Воробино в Ярославском районе. Фура с топливом столкнулась с каретой медиков и взорвалась. Участок у дороги объяло пламенем.
В то утро на трассе погибли четыре человека: трое членов бригады скорой и водитель фуры. После аварии было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Дело прекратили в связи со смертью главного подозреваемого — водителя цистерны с бензином.
После аварии и пожара Наталья и Александр Дёмины, владельцы того самого участка, куда вылетела фура, остались без жилья. В момент ДТП из цистерны вылились тонны бензина, отравив землю, на которой был разбит огород. Два дома — один жилой, второй строящийся — выгорели.
Кроме того, у семьи сгорели баня, две теплицы, забор и хозблок. Дёмины остались без документов, на восстановление которых тоже ушло немало сил и денег. По заключению экспертов, «коробку» нового дома использовать для жизни опасно, из-за высоких температур прочность бетона снизилась.
— Повреждения относятся к категории критических и значительных и подлежат обязательному устранению до начала производства последующих работ, — написано в документах.
Землю, пропитанную едким топливом, «КТК-Ярославль» вывозила за свой счет осенью 2022 года.
Как ранее рассказывали в беседе с 76.RU Дёмины, они переехали в Ярославскую область с Севера в 2014 году, несколько лет все деньги и свободное время они вкладывали в обустройство участка и строительство дома. Ранее мы рассказывали, как автокатастрофа перевернула людские жизни.