Суд поставил точку: какую компенсацию получит семья, потерявшая всё из-за автокатастрофы с бензовозом

Суд вынес решение по стоимости компенсации пострадавшим в автокатастрофе с бензовозом под Ярославлем Источник: Кирилл Поверинов, Елена Вахрушева / 76.RU











Ярославский районный суд вынес решение по делу семьи, оставшейся без дома после автокатастрофы с бензовозом и скорой на трассе Ярославль — Кострома. Владельцы оценили ущерб свыше 13 миллионов рублей, однако иск был утвержден лишь частично.

— Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью «КТК-Ярославль» и Государственного учреждения здравоохранения Ярославской области «Ярославская центральная районная больница» в пользу Деминой Н. Г. денежные средства в размере 11 миллионов 64 тысяч 287 рублей, — указано в документах.

Только на ремонт уйдет свыше 9,2 миллиона рублей.

ООО «КТК-Ярославль» зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Фирма занималась оптовой торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин. На данный момент компании ООО «КТК-Ярославль» не существует. Фирма признана банкротом. Кстати, процедуру банкротства, по данным сервиса «Контур.Фокус», компания начала еще в июне 2023 года. Единственным учредителем ООО «КТК-Ярославль» числится Владимир Аркадьевич Кашин. На конец 2022 года фирма заработала 311 миллионов рублей с убытком 305,1 миллиона рублей.

Напомним, речь идет об аварии, случившейся 30 августа 2022 года в районе деревни Воробино в Ярославском районе. Фура с топливом столкнулась с каретой медиков и взорвалась. Участок у дороги объяло пламенем.

Женщина рассказывала, как произошел момент ДТП Источник: Анна Юрьевна

В то утро на трассе погибли четыре человека: трое членов бригады скорой и водитель фуры. После аварии было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Дело прекратили в связи со смертью главного подозреваемого — водителя цистерны с бензином.

После аварии и пожара Наталья и Александр Дёмины, владельцы того самого участка, куда вылетела фура, остались без жилья. В момент ДТП из цистерны вылились тонны бензина, отравив землю, на которой был разбит огород. Два дома — один жилой, второй строящийся — выгорели.

После аварии у семьи выгорел дом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кроме того, у семьи сгорели баня, две теплицы, забор и хозблок. Дёмины остались без документов, на восстановление которых тоже ушло немало сил и денег. По заключению экспертов, «коробку» нового дома использовать для жизни опасно, из-за высоких температур прочность бетона снизилась.

— Повреждения относятся к категории критических и значительных и подлежат обязательному устранению до начала производства последующих работ, — написано в документах.

Землю, пропитанную едким топливом, «КТК-Ярославль» вывозила за свой счет осенью 2022 года.