Взрывы в небе и тысячи эвакуированных: Израиль начал операцию по захвату Газы. Что известно об атаках

Атаки начались 15 сентября

Из города эвакуировали около 320 тысяч местных жителей | Источник: YnetИз города эвакуировали около 320 тысяч местных жителей | Источник: Ynet

Из города эвакуировали около 320 тысяч местных жителей

Источник:

Ynet

Израиль начал наступление на город Газа с целью установления над ним контроля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на местных чиновников. По словам официальных израильских лиц, операция направлена на ликвидацию оставшихся боевиков ХАМАС.

Как сообщает издание со ссылкой на источники, госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон поддерживает наземную операцию в Газе, но хочет, чтобы она завершилась как можно скорее.

По данным портала Ynet, Израиль нанес по Газе 37 ударов, в том числе с помощью вертолетов. Израильская армия использует беспилотники и вертолеты, а также продолжает артиллерийский огонь. Кроме того, в центр города заехали танки. Жители города массово эвакуируются из атакуемых районов.

Источник: Quds News Network / TelegramИсточник: Quds News Network / Telegram
Источник:

Quds News Network / Telegram

Перед началом боевых действий, как пишет Axios, израильская армия призвала местных жителей покинуть Газу и переместиться в гуманитарные зоны. По данным ЦАХАЛа, город покинули около 320 тысяч палестинцев.

Источник: Quds News Network / TelegramИсточник: Quds News Network / Telegram
Источник:

Quds News Network / Telegram

В ХАМАС в ответ на атаки заявили, что наступление израильских солдат на город Газа угрожает жизням заложников и пленных израильских солдат.

«Нетаньяху несет полную ответственность за жизнь своих пленников в секторе Газа, так же как администрация США несет прямую ответственность за эскалацию войны», — цитируют заявление «Известия».

8 сентября Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия начнет масштабное наступление на палестинский город Газа, и попросил местных жителей заранее покинуть его. До этого Израиль анонсировал масштабную наступательную операцию по захвату Газы. Планы армии Нетаньяху утвердил в конце августа.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Израиль ХАМАС Сектор Газа Война Атака
