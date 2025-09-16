НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Вместо имени — номер на кресте. Как в России хоронят бездомных и одиноких

Вместо имени — номер на кресте. Как в России хоронят бездомных и одиноких

Репортаж с кладбища, где на могилах редко увидишь цветы

185
Могилы едва видно в высокой траве | Источник: Анастасия Никифорова / E1.RU

Могилы едва видно в высокой траве

Источник:

Анастасия Никифорова / E1.RU

В уральском городе Березовском скончался местный бомж Лёша. Жители давно его знали, помогали едой и деньгами. Днем он сидел на лавочке у супермаркета, а ночевал в подъездах. Зимой, чтобы согреться, чистил снег во дворах.

Он рассказывал горожанам о своей жизни, о дочери, которая от него отреклась, и о жене, которая ушла к другому. Березовчане точно не знают, правда всё это или выдумки, но Лёше они всегда сочувствовали.

А в конце августа самый известный в городе бродяга внезапно умер — на той самой лавочке у магазина. Местные жители хотели проводить его в последний путь, некоторые даже рвались оплатить похороны.

Девять лет назад Алексей оказался в жизни не у дел | Источник: Сила БГО_Березовский / T.me

Девять лет назад Алексей оказался в жизни не у дел

Источник:

Сила БГО_Березовский / T.me

Но тело Лёши забрали из морга на судмедэкспертизу, а оттуда сразу увезли на кладбище. Его могила находится в Екатеринбурге, в специальном секторе для невостребованных людей — это те, у кого нет близких и родственников. Разыскать ее теперь непросто: она затерялась среди сотен таких же.

Наши коллеги из Е1.RU побывали в этом месте и посмотрели, как хоронят бездомных и безродных людей.

Кладбище безымянных могил

Эти захоронения не бросаются в глаза, их скрывают кусты и заросли сорняков. На погосте стоят ржавые металлические памятники и деревянные кресты. Вместо имен и фамилий на них лишь порядковые номера.

Так выглядит сектор безродных могил | Источник: Анастасия Никифорова / E1.RU

Так выглядит сектор безродных могил

Источник:

Анастасия Никифорова / E1.RU

Здесь покоятся не только бомжи, но и одинокие люди, которых некому было с почестями похоронить, мертворожденные дети и неопознанные мертвецы. Если личность усопшего установлена, то на табличке пишут имя и дату смерти.

Между могилами очень мало места | Источник: Анастасия Никифорова / E1.RU

Между могилами очень мало места

Источник:

Анастасия Никифорова / E1.RU

На некоторых табличках есть фамилии рядом с номером | Источник: Анастасия Никифорова / E1.RU

На некоторых табличках есть фамилии рядом с номером

Источник:

Анастасия Никифорова / E1.RU

Между могил нет оградок и тропинок, поэтому по сектору сложно пройти, не наступив на чье-нибудь захоронение.

На некоторых могилах даже устанавливают новые памятнкии | Источник: Анастасия Никифорова / E1.RU

На некоторых могилах даже устанавливают новые памятнкии

Источник:

Анастасия Никифорова / E1.RU

Со временем у некоторых покойных находятся родственники, на памятниках появляются фотографии и даже венки. На тех, что мы встретили, висели только выцветшие искусственные цветы. Заметно, что эти могилы редко кто навещает.

Как хоронят за счет государства

Похороны в безымянной могиле оплачивает фонд социального страхования. В 2025 году на каждое захоронение выделяют 10 500 рублей. В эту стоимость входят оформление документов, гроб и одежда, транспортировка тела на кладбище, копка могилы и установка скромного памятника.

«Всё унифицировано до самого максимума. Мы не можем поменять гроб на более хороший, не можем организовать прощание и заранее назначить дату похорон. Тело забирают и везут на кладбище, поэтому такая услуга не востребована, ей пользуются только в крайнем случае», — рассказал E1.RU начальник МКУ «Служба городских кладбищ» Константин Калашников.

За этими могилами никто не ухаживает | Источник: Анастасия Никифорова / E1.RU

За этими могилами никто не ухаживает

Источник:

Анастасия Никифорова / E1.RU

Тела, за которыми никто не пришел, похоронщикам отдают с разрешения правоохранительных органов. Сначала покойного увозят на судмедэкспертизу, определяют причину смерти. Потом полицейские устанавливают, остались ли у умершего близкие и готовы ли они его хоронить. Если нет — ему выделяют участок в безродном секторе.

 «Пил постоянно, но душа светлая»

После смерти Алексея местные по крупицам собирали его биографию. В 2022 году бродяга впервые обратился в пункт социальной помощи. К тому времени он уже четыре года как был бездомным. Паспорта у него не было — потерял.

Алексей спал на скамейках и выпивал, но местные жители вспоминают его с теплотой | Источник: Сила БГО_Березовский / T.me

Алексей спал на скамейках и выпивал, но местные жители вспоминают его с теплотой

Источник:

Сила БГО_Березовский / T.me

Когда-то у Алексея была родительская квартира, но как он сообщил соцработникам, ее продал брат, а деньгами не поделился. Официально в браке бездомный никогда не был, хотя периодически селился к гражданским женам.

Когда в городском паблике появилась новость о смерти бомжа, местные жители его оплакивали.

«Бывало, покупала ему кофе и еду, он всегда искренне благодарил, и столько добрых слов скажет. Жаль, что у него не было близких», — поделилась жительница Березовского Надежда.

«Приходил почти каждое утро. Я подкармливал его и поил чаем. Доброй и светлой души был человек, просто немного запутался в себе, — рассказал Павел. — Пил он постоянно, но душа светлая».

Когда бездомный скончался, жители пытались разыскать его брата, однако на посты и призывы отозваться тот не отреагировал.

Дарья Манохина
Специальный корреспондент
Дарья Манохина
Специальный корреспондент
Анастасия Никифорова
внештатный корреспондент
Бездомный Бомж Кладбище Захоронение
