С чего начинается Родина. Грустный фоторепортаж с российско-китайской границы

Постройка без окон на переднем плане заброшена. Прямо под ней стоит детская площадка. Наверняка дети там любят полазить
Забайкальск — один из первых русских населенных пунктов, который видят китайцы, приезжая в Россию. В Забайкальском крае — первый. Иностранцы именно по нему судят о всем Забайкалье, да и о стране в целом. Здесь можно встретить поселковую тишину, старенькие домики и усталые улицы, которые уже очень давно не меняют свой облик. Этот фоторепортаж журналиста Александра Хамраева из
СHITA.RU — о грусти маленького пограничного мира России и Китая.
Я не ходил с камерой по захолустьям специально в поисках ужасного, а прошелся по центральной Красноармейской улице и снимал, что вижу, без прикрас.
Сушат белье в Забайкальске по старинке. Есть в этом что-то милое
Следы объявлений на будке, где местные набирают воду
Обувь спокойно сушится на подоконнике первого этажа многоквартирного домика
Видимо, гаража нет, а в подъезд мотоцикл не влезает. Хранится под окошком
Любимое развлечение детей в поселках — велосипед
Белье ловит солнышко над Забайкальском
Играют дети разного возраста, компанию им составляют местные звери
«Пазик», который уже редко встретишь в городах, спокойно курсирует про приграничному поселку
Забайкальские высотки не чета столичным небоскребам, они напоминают о советском прошлом
Забайкальский дворик очень провинциален
Местные пацаны покоряют заборы и просят их как-нибудь круто снять
И задумчиво смотрят вдаль… Позируют
Познакомился с мужчиной, пока фотал детвору. Попросил «без фигни»
Самое красивое в поселке здание с фонтаном принадлежит администрации зернового терминала
Чуть отойдем от центральной улицы
И здесь важные баннеры и вид на трассу
Мужчина пытался набрать воды в одной из будок с водопроводным краном, но не разобрался как
Так выглядит большая часть поселка
В Забайкальске много киосков
Местные маленькие и усталые домики
Во дворе пятиэтажки уделили место флагу России
Здание администрации Забайкальского округа. Внутри все очень скромно и скрипят полы. Памятники Ленину часто встречаются возле мэрий в районах, и это всегда очень трогательно выглядит, потому что они напоминают о прошлом, в котором верили в светлое будущее, а сегодня вокруг них часто разруха и забвение
Церковь с другого ракурса
Симпатичный вход в подъезд пятиэтажки. Местные жители стараются сделать свое пространство уютным
Встречаются как гуляющие собаки, так и кошки
Неожиданно почтовые ящики не внутри подъездов, а снаружи
Вокзал в паре километров от Китая
Основа жизни Забайкальска — транспортная логистика, железная дорога и таможня
А теперь посмотрите на китайскую сторону:
Город Маньчжурия на китайской стороне в четырех километрах от нашей границы
Небольшой китайский город сильно изменился, в отличие от Забайкальска
Это тоже на китайской стороне