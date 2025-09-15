НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Фоторепортаж С чего начинается Родина. Грустный фоторепортаж с российско-китайской границы

С чего начинается Родина. Грустный фоторепортаж с российско-китайской границы

Так выглядит край региона и начало страны

Постройка без окон на переднем плане заброшена. Прямо под ней стоит детская площадка. Наверняка дети там любят полазить | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUПостройка без окон на переднем плане заброшена. Прямо под ней стоит детская площадка. Наверняка дети там любят полазить | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Постройка без окон на переднем плане заброшена. Прямо под ней стоит детская площадка. Наверняка дети там любят полазить

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Забайкальск — один из первых русских населенных пунктов, который видят китайцы, приезжая в Россию. В Забайкальском крае — первый. Иностранцы именно по нему судят о всем Забайкалье, да и о стране в целом. Здесь можно встретить поселковую тишину, старенькие домики и усталые улицы, которые уже очень давно не меняют свой облик. Этот фоторепортаж журналиста Александра Хамраева из СHITA.RU — о грусти маленького пограничного мира России и Китая.

Я не ходил с камерой по захолустьям специально в поисках ужасного, а прошелся по центральной Красноармейской улице и снимал, что вижу, без прикрас.

Сушат белье в Забайкальске по старинке. Есть в этом что-то милое | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUСушат белье в Забайкальске по старинке. Есть в этом что-то милое | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Сушат белье в Забайкальске по старинке. Есть в этом что-то милое

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Следы объявлений на будке, где местные набирают воду | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUСледы объявлений на будке, где местные набирают воду | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Следы объявлений на будке, где местные набирают воду

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Вид на двухэтажный домик | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUВид на двухэтажный домик | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Вид на двухэтажный домик

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Обувь спокойно сушится на подоконнике первого этажа многоквартирного домика | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUОбувь спокойно сушится на подоконнике первого этажа многоквартирного домика | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Обувь спокойно сушится на подоконнике первого этажа многоквартирного домика

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUИсточник: Александр Хамраев / СHITA.RU
Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Видимо, гаража нет, а в подъезд мотоцикл не влезает. Хранится под окошком | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUВидимо, гаража нет, а в подъезд мотоцикл не влезает. Хранится под окошком | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Видимо, гаража нет, а в подъезд мотоцикл не влезает. Хранится под окошком

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Любимое развлечение детей в поселках&nbsp;— велосипед | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUЛюбимое развлечение детей в поселках&nbsp;— велосипед | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Любимое развлечение детей в поселках — велосипед

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Белье ловит солнышко над Забайкальском | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUБелье ловит солнышко над Забайкальском | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Белье ловит солнышко над Забайкальском

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Играют дети разного возраста, компанию им составляют местные звери | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUИграют дети разного возраста, компанию им составляют местные звери | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Играют дети разного возраста, компанию им составляют местные звери

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

«Пазик», который уже редко встретишь в городах, спокойно курсирует про приграничному поселку | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU«Пазик», который уже редко встретишь в городах, спокойно курсирует про приграничному поселку | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

«Пазик», который уже редко встретишь в городах, спокойно курсирует про приграничному поселку

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Забайкальские высотки не чета столичным небоскребам, они напоминают о советском прошлом | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUЗабайкальские высотки не чета столичным небоскребам, они напоминают о советском прошлом | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Забайкальские высотки не чета столичным небоскребам, они напоминают о советском прошлом

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Забайкальский дворик очень провинциален | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUЗабайкальский дворик очень провинциален | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Забайкальский дворик очень провинциален

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Местные пацаны покоряют заборы и просят их как-нибудь круто снять | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUМестные пацаны покоряют заборы и просят их как-нибудь круто снять | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Местные пацаны покоряют заборы и просят их как-нибудь круто снять

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

И задумчиво смотрят вдаль… Позируют | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUИ задумчиво смотрят вдаль… Позируют | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

И задумчиво смотрят вдаль… Позируют

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Познакомился с мужчиной, пока фотал детвору. Попросил «без фигни» | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUПознакомился с мужчиной, пока фотал детвору. Попросил «без фигни» | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Познакомился с мужчиной, пока фотал детвору. Попросил «без фигни»

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Самое красивое в поселке здание с фонтаном принадлежит администрации зернового терминала | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUСамое красивое в поселке здание с фонтаном принадлежит администрации зернового терминала | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Самое красивое в поселке здание с фонтаном принадлежит администрации зернового терминала

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Чуть отойдем от центральной улицы | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUЧуть отойдем от центральной улицы | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Чуть отойдем от центральной улицы

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

И здесь важные баннеры и вид на трассу | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUИ здесь важные баннеры и вид на трассу | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

И здесь важные баннеры и вид на трассу

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Мужчина пытался набрать воды в одной из будок с водопроводным краном, но не разобрался как | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUМужчина пытался набрать воды в одной из будок с водопроводным краном, но не разобрался как | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Мужчина пытался набрать воды в одной из будок с водопроводным краном, но не разобрался как

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Кто-то топит баньку | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUКто-то топит баньку | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Кто-то топит баньку

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Так выглядит большая часть поселка | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUТак выглядит большая часть поселка | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Так выглядит большая часть поселка

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Дама с велосипедом | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUДама с велосипедом | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Дама с велосипедом

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

В Забайкальске много киосков | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUВ Забайкальске много киосков | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

В Забайкальске много киосков

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Местные маленькие и усталые домики | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUМестные маленькие и усталые домики | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Местные маленькие и усталые домики

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUИсточник: Александр Хамраев / СHITA.RU
Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Во дворе пятиэтажки уделили место флагу России | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUВо дворе пятиэтажки уделили место флагу России | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Во дворе пятиэтажки уделили место флагу России

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Что же он натворил? | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUЧто же он натворил? | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Что же он натворил?

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Здание администрации Забайкальского округа. Внутри все очень скромно и скрипят полы. Памятники Ленину часто встречаются возле мэрий в районах, и это всегда очень трогательно выглядит, потому что они напоминают о прошлом, в котором верили в светлое будущее, а сегодня вокруг них часто&nbsp;разруха и забвение | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUЗдание администрации Забайкальского округа. Внутри все очень скромно и скрипят полы. Памятники Ленину часто встречаются возле мэрий в районах, и это всегда очень трогательно выглядит, потому что они напоминают о прошлом, в котором верили в светлое будущее, а сегодня вокруг них часто&nbsp;разруха и забвение | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Здание администрации Забайкальского округа. Внутри все очень скромно и скрипят полы. Памятники Ленину часто встречаются возле мэрий в районах, и это всегда очень трогательно выглядит, потому что они напоминают о прошлом, в котором верили в светлое будущее, а сегодня вокруг них часто разруха и забвение

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Вид на местную церковь | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUВид на местную церковь | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Вид на местную церковь

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Церковь с другого ракурса | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUЦерковь с другого ракурса | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Церковь с другого ракурса

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUИсточник: Александр Хамраев / СHITA.RU
Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Симпатичный вход в подъезд пятиэтажки. Местные жители стараются сделать свое пространство уютным | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUСимпатичный вход в подъезд пятиэтажки. Местные жители стараются сделать свое пространство уютным | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Симпатичный вход в подъезд пятиэтажки. Местные жители стараются сделать свое пространство уютным

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUИсточник: Александр Хамраев / СHITA.RU
Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUИсточник: Александр Хамраев / СHITA.RU
Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Салон сотовой связи | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUСалон сотовой связи | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Салон сотовой связи

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Встречаются как гуляющие собаки, так и кошки | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUВстречаются как гуляющие собаки, так и кошки | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Встречаются как гуляющие собаки, так и кошки

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Неожиданно почтовые ящики не внутри подъездов, а снаружи | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUНеожиданно почтовые ящики не внутри подъездов, а снаружи | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Неожиданно почтовые ящики не внутри подъездов, а снаружи

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUИсточник: Александр Хамраев / СHITA.RU
Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUИсточник: Александр Хамраев / СHITA.RU
Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Пес на вокзале | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUПес на вокзале | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Пес на вокзале

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Вокзал в паре километров от Китая | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUВокзал в паре километров от Китая | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Вокзал в паре километров от Китая

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Основа жизни Забайкальска&nbsp;— транспортная логистика, железная дорога и таможня | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUОснова жизни Забайкальска&nbsp;— транспортная логистика, железная дорога и таможня | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Основа жизни Забайкальска — транспортная логистика, железная дорога и таможня

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

А теперь посмотрите на китайскую сторону:

Город Маньчжурия на китайской стороне в четырех километрах от нашей границы | Источник: СHITA.RUГород Маньчжурия на китайской стороне в четырех километрах от нашей границы | Источник: СHITA.RU

Город Маньчжурия на китайской стороне в четырех километрах от нашей границы

Источник:

СHITA.RU

Небольшой китайский город сильно изменился, в отличие от Забайкальска | Источник: СHITA.RUНебольшой китайский город сильно изменился, в отличие от Забайкальска | Источник: СHITA.RU

Небольшой китайский город сильно изменился, в отличие от Забайкальска

Источник:

СHITA.RU

Источник: СHITA.RUИсточник: СHITA.RU
Источник:

СHITA.RU

Источник: СHITA.RUИсточник: СHITA.RU
Источник:

СHITA.RU

Источник: СHITA.RUИсточник: СHITA.RU
Источник:

СHITA.RU

Это тоже на китайской стороне | Источник: СHITA.RUЭто тоже на китайской стороне | Источник: СHITA.RU

Это тоже на китайской стороне

Источник:

СHITA.RU

Александр ХамраевАлександр Хамраев
Александр Хамраев
Корреспондент
Забайкальск Граница с Китаем
Гость
45 минут
Можно еще сюда пригороды Сеула или Токио прикрепить. Там тоже есть занимательные кадры.
Гость
37 минут
"Полазить"?! Вы серьезно, коллеги?!
