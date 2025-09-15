С чего начинается Родина. Грустный фоторепортаж с российско-китайской границы

Забайкальск — один из первых русских населенных пунктов, который видят китайцы, приезжая в Россию. В Забайкальском крае — первый. Иностранцы именно по нему судят о всем Забайкалье, да и о стране в целом. Здесь можно встретить поселковую тишину, старенькие домики и усталые улицы, которые уже очень давно не меняют свой облик. Этот фоторепортаж журналиста Александра Хамраева из СHITA.RU — о грусти маленького пограничного мира России и Китая.