10 деревень, которые стоит посетить: среди них есть ярославская

В «Авито Путешествиях» составили список самых интересных деревень. Среди них Вятское (на фото) Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

Эксперты сервиса «Авто Путешествия» назвали 10 уникальных деревень, которые стоит посетить, чтобы лучше познакомиться с культурой, архитектурой и природой страны. В списке есть и населенный пункт Ярославской области. При этом в «Авито» рассказали, где и за сколько можно найти жилье при посещении этих мест.

Кильца (Архангельская область)

В деревне Кильца Мезенского района Архангельской области официально живет меньше 50 человек. История деревни насчитывает более четырех веков, за которые накопилось много любопытного и были построены великолепные избы — памятники северного деревянного зодчества с мощными срубами, резными балконами и узорными наличниками. Ещё одна особенность — огромные кресты. Местные считали, что они оберегают от бед.

Добраться в деревню в теплое время года можно только по реке, а остановиться лучше в городе Мезень выше по течению. По информации «Авито», арендовать квартиру здесь можно за 2500 рублей за ночь.

Кинерма (Карелия)

Старинная карельская деревня была заселена ещё в XVI веке. А построенные здесь два века спустя жилые дома и часовня Смоленской Божьей Матери сейчас охраняются как объекты культурного наследия Республики Карелия. По последним данным, в деревне постоянно живут всего шесть человек, но посещают её более 4 тысяч туристов ежегодно. Здесь они изучают местный быт, парятся в бане, наслаждаются ароматным чаем из трав и первозданной природой.

Снять посуточное жилье вблизи от Кинермы можно в деревне Ведлозеро от 4 тысяч рублей за ночь.

Старая Ладога (Ленинградская область)

Первое упоминание о селе Старая Ладога в Волховском районе Ленинградской области относится к 862 году (найти его можно в «Повести временных лет»). При этом считается, что стоянки древних людей здесь были еще 3 тысячелетии до нашей эры.

Сейчас достопримечательностью села является монументальная Староладожская крепость, где сохранилось основание и часть стен Воротной башни XII века, а также одна из старейших в России улиц — Варяжская, где были найдены артефакты IX–X веков, церкви и монастыри, курганы урочища «Сопки» и две большие пещеры — Староладожская и Танечкина. В нескольких километрах от села есть Горчаковщинский водопад.

В «Авито» сообщили, что найти временное жилье в селе можно за 2 тысяч рублей за ночь.

Изборск (Псковская область)

Этот небольшой поселок находится в 30 км от Пскова и в 10 км от границы с Эстонией. Упоминание о нем встречается в «Повести временных лет». Главное, за чем сюда отправляются туристы, — каменная Изборская крепость XIV века со стенами толщиной до 3 метров, по которым можно гулять, и шестью башнями. Внутри крепости Никольский собор — памятник архитектуры первой половины XIV века.

Также в деревне можно посетить Словенские ключи — каскад источников недалеко от крепости, древнее поселение Труворово городище с каменной церковью Николая Чудотворца, Труворов крест XV века.

Остановиться в Изборске — цены на дома там начинаются от 3,5 тыс. рублей за ночь.

Вятское (Ярославская область)

Вятское входит в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО и стало первым членом «Ассоциации самых красивых деревень и городков России». Здесь более 50 достопримечательностей XVIII–XIX веков, каменная купеческая малоэтажная застройка, уютные провинциальные улочки, торговые дома и трактиры. А также множество музеев. В качестве сувениров отсюда стоит захватить пару банок хрустящих солёных огурцов.

Цены на посуточную аренду домов в самом красивом селе России начинаются от 12 тысяч рублей, но можно найти варианты дешевле в соседних селах. Например, в Васильевском стоимость ночи в доме начинается от 5,3 тыс. рублей.

Палех (Ивановская область)

Старинный центр русского народного промысла — палехской лаковой миниатюры и иконописи — носит такое звание уже не один век. Работы местных мастеров украшают Грановитую палату Московского Кремля, Троице-Сергиеву лавру и Новодевичий монастырь.

Чтобы познакомиться с местной культурой, стоит заглянуть в филиалы Государственного музея Палехского искусства и посетить главный храм Палеха — Крестовоздвиженский собор с яркими сиреневыми куполами. Обогатить впечатления можно, отправившись на мастер-класс по палехской росписи.

Цены на посуточную аренду домов в поселке начинаются от 13,5 тыс. рублей. Чтобы сэкономить, можно остановиться неподалеку в Шуе — здесь посуточно снять квартиру предлагают от 2 тысяч рублей. До Палеха из города ехать 30 км по прямой.

Эссо (Камчатский край)

Одна из наиболее дальних точек Камчатского края, куда легко добраться по земле — от Петропавловска-Камчатского ехать чуть больше 500 км. Здесь расположены горячие источники, температура воды в которых достигает 65°C. Искупаться можно в оборудованных бассейнах — общественных в центре села или частных на базах отдыха.

Путешественникам также советуют посетить Быстринский природный парк и Быстринский районный этнографический музей. Стоимость посуточной аренды домов в селе Эссо начинается с 6,5 тыс. рублей.

Тургеневка (Иркутская область)

Село часто называют «маленькой Беларусью», поскольку его основали в 1909 году белорусские переселенцы. Местные стараются сохранять традиции своего народа, поэтому здесь есть этнографические коллекции, ежегодно проходит гастрономический фестиваль и чемпионат по выкапыванию картошки.

Особенность деревни — широкие улицы, строгая геометрия и большие расстояния между домами. Они изначально строились так, чтобы у каждого дома было много места для выращивания разных культур и домашнего скота. Ближайшие места, где можно посуточно снять жилье — село Петрова в 60 километрах от Тургеневки (от 1,5 тыс. рублей) и Усть-Ордынский — в 80 километрах (1,8 тыс. рублей в сутки).

Ярикта (Бурятия)

Это местечко расположено у подножия Баргузинского хребта в окружении величественных сосен. Недалеко от села в 2005 году на большом валуне обнаружили нерукотворный лик богини Янжима — теперь к нему ведет экологическая тропа. Также в селе не так давно в честь богини открылся дацан — так в буддизме называют храмовые комплексы и монастыри-университеты.

Путешественники здесь могут посетить экскурсионные юрты, попробовать свои силы в местных традиционных ремеслах — шитье из овечьей шерсти, кузнечном деле и других.

Снимать жилье посуточно лучше в Усть-Баргузине (95 километрах от Ярикты) —цены здесь начинаются от 3,5 тыс. рублей в сутки.

Гамсутль (Дагестан)

Самая южная точка в рейтинге — заброшенный аул Гамсутль в Дагестане. Он находится на высоте около 1500 метров над уровнем моря. Ученые считают, что возраст села — около 2 тысячи лет. В разное время здесь находили артефакты различных эпох: христианские кресты, надгробия с надписями на персидском языке, а на фасадах домов и сегодня можно различить арабскую вязь. Туристам нравятся узкие улочки, необычные арки и переходы, галереи и веранды, аутентичные стены домов из камней и глины. А главное — здесь невероятные виды природы.

Ближайшее место от Гамсутля, где можно остановиться туристам, — село Чох. Здесь посуточная аренда домов начинается от 4 тыс. рублей за ночь.