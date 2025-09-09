«Гадюка прыгнула на меня, я думал — всё»: преподаватель и его бывший студент проехали на велосипедах до Стамбула

Путешественники провели в дороге 52 дня Источник: Ильгиз Шарифзянов / 116.RU, Вело Валера / T.me

Велотуристы из Казани вернулись из своего длительного путешествия до Стамбула. Доцент Поволжского университета физической культуры Валерий Сморчков (также известный как блогер Вело Валера) и его напарник — спортивный психолог, а некогда и студент Валерия Юрьевича Александр Локалов — провели в дороге 52 дня и преодолели больше 4200 километров на велосипеде.

Чем запомнилось почти двухмесячное путешествие, как велотуристы спасались от своры собак, гадюк, знойной жары и отравления водой из Каспийского моря — в интервью 116.RU.

«Я думал: „Поехали, и будь что будет “»

Преподаватель и его бывший студент стартовали 4 июля. С собой — палатки, самые необходимые вещи и, само собой, велосипеды. Сморчков — велотурист со стажем, с 2018 года он колесит по Татарстану, стране и даже за границей. О Стамбуле грезил с 2021-го, а в этом году наконец решился. Спонтанно собрался в длительное путешествие со своим напарником Александром.

За две недели до поездки у Локалова не было ни загранпаспорта, ни велосипеда. Составить компанию Вело Валере спортивный психолог решил также внезапно. В начале июля напарники выдвинулись в путь, к концу августа добрались до конечной точки — Стамбула. Маршрут путешественников проходил по части Великого Шелкового пути. Они побывали более чем в 40 городах страны и зарубежья.

Путешественники в Чечне

Источник: Вело Валера / T.me

Такие виды открывались во время путешествия

Велотуристы побывали в Билярске, Болгаре, Ульяновске, Тольятти, Жигулевске, Самаре, Саратове, Волгограде, Астрахани, Дербенте, Грозном, Магасе, Владикавказе, Тбилиси, Кутаиси, Поти, Батуми, Трабзоне, Самсуне, Эскишехире, Бурсе и в самом Стамбуле. По словам собеседников издания, они не строили каких-либо ожиданий на поездку.

— Я думал: «Поехали, и будь что будет». У меня не было какой-то картинки, к которой я стремился. Это, мне кажется, было правильно. <…> Я тоже ожиданий не строил, у меня были в голове только какие-то стереотипы: о турках, о грузинах. То, что люди говорили. Вот эти стереотипы просто разбивались, — рассказывают путешественники.

«Когда собак больше пяти, это всё, скорее всего, будет fight»

Едва ли эту поездку можно назвать отпуском или отдыхом в привычном для нас всех понимании. Напарники практически ежедневно крутили педали и мало-мальски отдыхали в палатках. Но проехать весь маршрут на велосипеде у Сморчкова и Локалова не получилось. Вместо запланированных 5000 километров они преодолели 4242 километра.

— Мы сократили около 600–700 километров, не хватило до 5000. Мы не поехали в Конью (город в Турции. — Прим. ред.), это тоже около 400 километров. Во всех случаях были объективные причины. Например, в Астраханской области стояла такая жара, что было невозможно двигаться по графику. Там нас просто подкинули в саму Астрахань. Грех отказываться, когда мимо проезжает человек, единственный за всю поездку, который предложил подбросить. И был случай в Грузии, когда мы из-за болезни от графика отстали на четыре дня, — объясняют велотуристы.

Александр и Валерий в Самаре

Источник: Местный психолог спорта / T.me

Но не только с плохим самочувствием пришлось столкнуться Сморчкову и Локалову. Велотуристов на маршруте неоднократно сопровождали собаки, от которых явно не веяло дружелюбием. Своры псов попадались Валерию и Александру в Астраханской области, Владикавказе, Дагестане и в Грузии.

— Физически они нам не причинили ущерба, но морально в какие-то моменты было тяжело. Просто едешь, а на тебя летит свора собак. Мы от них убегали, уезжали. В России у нас была тактика: как можно быстрее проехать. Уже в Грузии мы додумались, что нужно остановиться, тихонечко слезть, барьер поставить. Но когда их больше пяти, это всё, скорее всего, будет fight, — рассказывают напарники.

Александр вспоминает еще одну трудную ситуацию, с которой путешественники столкнулись в дороге, — это путь на гору Арбуга в Ульяновской области. Велотуристам пришлось добираться до нее по перепаханной дороге.

— Мы двигались примерно три часа через поля с колючками, через подсолнухи, через лес какой-то, через овраг. Спустились уже к самой Волге, и он говорит: «Нам вот туда, наверх». Я когда посмотрел, я в шоке был, потому что велосипед из-за крутости склона уже невозможно было затащить, нам пришлось всё снять, сначала груз перенести, а потом велосипеды. Я Юрьевича спрашиваю: «А мы зачем это сделали?» Он говорит: «Ну, утром классный вид будет», — делится Локалов.

Источник: Местный психолог спорта / T.me

Фото с высоты горы Арбуга

Валерий объясняет: Арбуга входила в маршрут путешественников. С вершины холмов когда-то просматривались все торговые пути по Волге. Гора была торговым форпостом. Эту часть маршрута точно нельзя было пропустить, говорит Вело Валера.

«Включаем фонарь, и вся ночная живность на тебя слетается»

В один из дней туристы опоздали на паром. Отправиться он должен был в 15:00, но буквально за несколько часов до отправления время поменялось на 13:00. Напарники изо всех сил пытались успеть: приходилось ехать по крутым подъемам, в жару. Но им не хватило буквально 15 минут.

— Нам повезло, встретили рыбаков, один из них на свой пикап нас водрузил, велосипеды закрепил, нас отвезли до точки, и там нас уже забрал очень хороший друг, — вспоминают велопутешественники.

Еще из сложностей: сильный ветер и жара под 50 градусов в Астраханской области и части Калмыкии. В этих же районах пришлось познакомиться с разнообразной живностью.

— Там нас еще каракуртами (вид пауков из рода черных вдов. — Прим. ред.) пугали, змеями. Проезжаем, гадюка сначала прыгнула на меня, я ее задел, она подпрыгнула, я думал, всё, сейчас Сане куда-нибудь вцепится. Когда мы в пустыне оказались ночью, мы просто включаем фонарь, и всё, что днем не видно, вся эта ночная живность на тебя слетается. Это мухи, тараканы, скорпионы, бабочки какие-то. И это всё просто ползет на тебя, — делятся Александр и Валерий.

Вело Валера в один из дней поранил ногу. Путешественники купались в реке Ахтубе, но в какой-то момент Сморчков задел коленкой дно и рассек ее. Локалов оказал напарнику первую помощь: перевязал рану.

— Но я потом полуокровавленный ехал несколько дней. Такое себе. Вплоть до Тбилиси или до Владикавказа, еще около 1000 километров я ехал с этой окровавленной ногой. Потом бани Орбелиани, можно сказать, всё оживили, — дополнил Валерий.

Источник: Вело Валера / T.me

Та самая баня Орбелиани

Источник: Вело Валера / T.me

«Поцеловал асфальт Казани, как мы вышли из аэропорта»

Валерий и Александр не смогли назвать самое лучшее место на маршруте. На каждой локации, в каждом городе, по словам собеседников издания, было хорошо. Велотуристы особенно подчеркнули неравнодушие людей, которые помогали им во время путешествия.

— С Амасьи до Анкары (города в Турции. — Прим. ред.) — это был участок, который мне с моральной точки зрения давал подъем классный. У нас было такое, что мы неделю спали в палатках, без отелей, без всего. Вечером это давало классный буст, у меня только хорошие воспоминания. У нас были очень классные ужины, сами готовили. Стамбул тоже стоит отметить как точку, в которую не зря ехали. Действительно почувствовали атмосферу восточного города, пересечение межкультурных связей, — перечисляют путешественники.

Велотуристам запомнилась доброта обычных жителей, которые всячески помогали и поддерживали путников. Особенно яркое впечатление о себе оставил Дагестан.

— Человек, с которым мы познакомились на заправке, оказался ее владельцем. Мало того, что он нам в дорогу достаточно большое количество припасов дал, так еще и в Дербенте организовал жилье на два дня, то есть заплатил за него. Это просто фантастика какая-то. Были и другие подобные случаи. Вот у меня налички не хватало, я попросил воды купить, сказал, что переведу по СБП. У меня спросили: «Сколько тебе», я говорю: «Пятьсот», он просто отдает мне, говорит, что ничего не надо, — рассказывают Локалов и Сморчков.

Велотуристы у Айя-Софии в Стамбуле

Вот такие условия размещения были у путешественников

Путешественники отмечают и гостеприимство в Турции. Как делятся Валерий и Александр, в этой стране будто бы и не знают слова «нет». Даже если человек не способен помочь, он найдет того, кто сможет. С размещением в Турции и с принятием русских всё было в порядке.

— Мы были в Амасье, там небольшой парк. Спросили у местных пацанов, можно ли здесь разместиться. Они говорят: «Да, можно, только тут много воров». Мы такие: «Ну окей, ничего страшного». Нашли место, брякнулись. Потом подходит полиция, начинает на наши палатки светить. Я думаю: «Всё, нас сейчас выгонят». Мы подходим, и они нам говорят: «Всё ли у вас нормально? Давайте мы усилим патруль, потому что здесь очень много наркоманов и воров». Я был в шоке, нас никто не прогнал. Только полицейские уходят, ко мне подходит пацан полностью невменяемый и говорит, мол, посвети мне, у меня нож здесь должен быть где-то. Я дал ему телефон, он посветил, ничего не нашел, — вспоминает Александр.

О поездке не пожалели ни Сморчков, ни Локалов. Валерий говорит, что он бы ехал дальше и дальше, возможно, отправился бы даже в кругосветку года так на два. Но нужно было возвращаться к семье и выходить на работу.

— Я пытаюсь снова войти в это русло. Такое ощущение, что меня выдернули с одной планеты и просто переместили в другую вообще. Всё новое, очень непривычная широта Казани в плане улиц. К этому надо реально привыкнуть после узких турецких улочек. Пока я в такой прострации, абстракции, как в картине авангардистов, — говорит Александр.