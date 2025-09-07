ООО «Ромашка» на проводе! Как закон о маркировке звонков оказался большим пшиком

Источник: «Фонтанка.ру» / ChatGPT

С 1 сентября вступило в силу новое положение закона «О связи», по которому все до единого звонки на мобильные телефоны гражданам от юридических лиц должны маркироваться названием звонящей компании. Они должны высвечиваться на экране телефона. Легко заметить, что что-то пошло не так, и операторы пока только начинают собирать базу для предоставления этой услуги. Тем временем сами обзвонщики бьют в набат: номера банков с «выгодными предложениями» начали массово блокироваться.

Такая система, пишет «Фонтанка» необходима — по логике законодателей, — чтобы, если кому-то на телефон приходил звонок из полиции, ФСБ или Центробанка, отличить его от мошенников можно было бы по маркировке на экране телефона. Злоумышленники — в теории — посылать на наши телефоны такие сообщения не должны иметь возможности.

Чтобы быть точным, речь идет о постановлении Правительства России № 1300, которое вносит поправки в подзаконные акты к давно действующему закону «О связи». Самостоятельно разобраться во всех тонкостях чиновничьего языка этого постановления обычному человеку не представляется возможным. Вот его основные положения в переводе на русский:

Обязанность по маркировке звонка лежит на операторе-инициаторе звонка. То есть того, кто предоставляет услуги связи звонящему. При входящем звонке с номера телефона, оформленного на юрлицо, на экране принимающего вызов телефона должны появляться название компании и ее род деятельности. Если телефон оформлен на ИП, показывать будут только его фамилию и инициалы. Предел — 32 знака. С 1 сентября появляется пока не проясненное в постановлении понятие «массовый обзвон». Любой абонент может подать заявление (в какой-то форме) своему оператору, и те самые «массовые обзвоны» уже не будут доходить до его телефона. Чтобы это стало возможным, все юрлица, а это 3,6 млн компаний и 4,8 ИП, должны заключить отдельный договор о маркировке. Можно со своим оператором связи, а можно с любым другим. Логично это делать с сотовыми операторами, которые, собственно, и будут передавать данные на экран абонентов. Оператор связи звонящей компании будет брать с нее деньги за каждый звонок. Бесплатно это сделать невозможно в силу положений ГК РФ об отношениях между коммерческими компаниями. О том, что деньги должен получать и оператор связи принимающего звонок абонента, в постановлении ничего не написано. Правда, конкретно эта услуга — отображение информации о звонящем — уже давно есть в прейскуранте сотовых операторов. Они берут за нее — в зависимости от размера клиента и типа звонков — от нескольких копеек до 1 рубля за звонок. Кроме того, к этой услуге обязательно прилагается сервис «виртуальная АТС», за которую надо платить отдельно. Самая главная проблема — в постановлении никак не описано, каким образом информация от оператора-инициатора должна попадать к оператору-принимающему. В целом такие протоколы, конечно, существуют, и особой технической трудности тут нет. Но напрашивается, что это все должно быть как-то унифицировано и, главное, прояснен вопрос, каким образом, кем именно и в каком размере должны оплачиваться услуги принимающего оператора. Ну и последнее, то, что полностью обесценивает то, что было сказано выше, — никаких санкций за неисполнение новых положений закона не предусмотрено. То есть операторы, конечно, должны показывать, кто звонит, но если они это делают, например, потому что понятия не имеют, кто звонит, то им за это ничего не будет.

Нетрудно догадаться, что с 1 сентября вся эта система не заработала. Некоторые компании показывают свои названия — но лишь те, кто уже давно в рамках своих отдельных отношений с сотовыми операторами заключил с ними договоры о маркировке. К закону это не имеет отношения.

Казус насчет «массовых обзвонов» — необходимо повториться, нигде в законах не дается определения этого термина, — уже привел к тому, что банки столкнулись с блокировкой своих номеров. В частности, об этом уже сообщил Т-Банк.

«Закон не разделяет массовые звонки на типы, поэтому при получении заявки мы обязаны заблокировать все звонки, которые идентифицируются как массовые. Исключение составляют вызовы, прописанные в законе (осуществляемые по инициативе государственных органов и подведомственных им организаций, органов местного самоуправления и т. д.), — объяснили „Фонтанке“ в „Мегафоне“. — Абоненты с 1 сентября могут отказаться от массовых вызовов в Личном кабинете или в салоне. Блокировка звонков проходит на следующий день после получения от абонента соответствующего заявления».

Еще одна боль — у тех, кто проводит многочисленные опросы граждан, будь то коммерческие или государственные надобности. Например, глава ВЦИОМ Валерий Федоров (не фонда ВЦИОМ, а АО «АЦ ВЦИОМ») выразил мысль, что «новое регулирование телефонных звонков, по сути, исключает дальнейшее проведение телефонных опросов». По его мнению, в результате введения маркировки «государство, общество и бизнес потеряют главный способ оперативного сбора данных о состояния общественного мнения, обеспечивающий сейчас до 80% получаемых данных».

Валерий Федоров приводит расчеты: каждый звонок будет обходиться теперь в 20–50 копеек, что, по его словам, «приведет к росту стоимости телефонных соединений примерно от 20 до 50 раз». «Да, проблема мошенничества по телефону является важной, но она не специфична для России и имеет всемирное распространение. Тем не менее ни в одной стране мира не были введены такие меры, которые бы уничтожали целую отрасль исследований!» — цитирует главу ВЦИОМ ТГ-канал «Пять партий».

Источник: https://ok.wciom.ru/research/vciom-sputnik

Тут можно провести небольшой арифметический подсчет. Согласно данным с сайта ВЦИОМ, ежедневные телефонные обзвоны респондентов по панели Центра, которые выполняет сервис «ВЦИОМ-Спутник», предполагают опрос до 48 тыс. респондентов в месяц. Таким образом, если за каждый такой звонок социологи будут платить по 50 копеек, в месяц выйдет 24 тысячи, а в год 288 тысяч рублей. Также стоит напомнить, что значительная часть опросов ВЦИОМом совершается на коммерческих условиях. Выручка этого АО за 2024 год превысила 687 млн рублей, чистая прибыль — 27 миллионов. Так что вряд ли оплата маркировки звонков очень уж быстро разорит ВЦИОМ.

Аналогичная проблема и со всеми остальными организаторами массовых обзвонов: банкиры, риелторы, медклиники, финасовые консультанты и прочие теперь должны как минимум заключать договор с операторами о маркировке, а по-хорошему и легализовать свои «массовые обзвоны» под страхом блокировки номеров. Ну и платить какие-то небольшие по меркам своего бизнеса деньги.

Разумеется, главными выгодоприобретателями этого нововведения станут сотовые операторы. Если раньше маркировка звонка была нишевой коммерческой услугой, то теперь она стала мало того, что обязательной, так еще и размер платы никак не регулируется.

«Билайн готов к внедрению обязательной маркировки звонков с 1 сентября 2025 года. Мы давно развиваем аналогичные сервисы, в частности сервис „Этикетка“. К нему подключились почти 10 тыс. клиентов-юрлиц самых различных отраслей (финансовый сектор, ретейл, маркетплейсы, аптеки и др.), — говорят в „Билайне“. — С момента появления сервиса (в конце 2023 года) наши клиенты совершили более 700 млн звонков с „Этикеткой“».

«До конца сентября для новых клиентов сервиса „Визитка“ действует специальное предложение, введённое нами на период адаптации бизнеса к изменениям, — нулевая стоимость маркировки при звонках абонентам МегаФона и Yota, — рассказали „Фонтанке“ в компании. — Также с 1 октября мы снижаем стоимость услуги практически в два раза, до 25 копеек, за маркировку звонка без НДС (30 копеек с НДС)».

Однако пока подавляющее большинство из 8,5 миллионов действующих юрлиц и ИП понятия не имеют о том, что им надо заключать с кем-то какие-то договоры о маркировке. И стоит отметить, что в данном случае проблема исключительно в недостатке информации и провальной организации процесса.

А что касается сетований о слишком больших расходах, тут опять можно прибегнуть к арифметике. Возьмем, к примеру, наиболее «разговорные» отделы в любой компании — коммерческие, сотрудникам которых приходится постоянно висеть на телефоне, разговаривая с клиентами — действующими и потенциальными.

Если взять максимально преданного своему делу «продажника», который будет в течение 8-часового рабочего дня непрерывно (без перекуров и туалета) совершать по одному звонку в три минуты, он сможет сделать — самый максимум — 160 звонков в день. За 22 рабочих дня — 3,5 тысячи. Разумеется, в реальности это невозможно, но даже так самый максимум затрат на маркировку, который физически может понести его фирма, — чуть больше тысячи рублей.

Если в компании таких самоотверженных продавцов 10, то дополнительные расходы составят 10 тысяч в месяц. Если 100 — то 100 тысяч. Представить себе, как компанию с отделом продаж в 10 продавцов разоряет необходимость выплаты 10 тысяч в месяц, очень трудно.

Причем в реальности «Фонтанка» может привести в пример конкретную петербургскую компанию с сильным и очень активным отделом продаж на 12 «боевых» продавцов. В месяц они совершают всего 10 тысяч звонков, а значит, дополнительные расходы на маркировку своих звонков окажутся около 5 тысяч рублей в месяц. Даже если оператор добавит к этому какую-то сумму за «виртуальную АТС» и приравняет к массовым обзвонщикам, гипотетические расходы не могут ни при каких условиях превышать 10 тысяч.

Причем, что характерно, фирма, о которой идет речь, уже задала вопрос своему оператору связи о том, как бы ей подписать нужный договор. И вот что получила в ответ:

«АО „ЭР-Телеком Холдинг“ вплотную занимается реализацией мероприятий по исполнению положений законодательства о маркировке телефонных вызов в той части обязательств, которые возлагаются на операторов услуг местной телефонной связи. В частности, постановление предусматривает, что в целях передачи информации об инициаторе телефонного вызова с оператором-инициатором заключается договор об отображении информации, составляющей маркировку телефонных вызов. В связи с этим АО «ЭР-Телеком Холдинг» дополнительно проинформирует клиентов о механизмах исполнения требований законодательства, а также направит клиентам проект договора или дополнительного соглашения об оказании услуги по передаче информации об инициаторе телефонного вызова».

О том, что в организации есть определенные пробелы, говорят и операторы:

«Несмотря на готовность инфраструктуры, требуется обеспечить совместимость всех операторов связи и корректное отображение информации на устройствах абонентов, включая устаревшие модели, — сообщили „Фонтанке“ в Билайне. — Также потребуется улучшать уже реализованную Билайном координацию с бизнесом: организациям и ИП необходимо время для предоставления данных (ИНН, перечень номеров, категории вызовов) и заключения договоров. Мы уделяем этому аспекту пристальное внимание, чтобы обеспечить маркировку вызовов только от действительных владельцев нумерации. Также мы активно работаем над упрощением этого процесса через личные кабинеты и автоматизированные системы».

Ну и главное. Хотя новая норма закона уже вступила в силу, основная идея его так и не реализована: звонки от госучреждений не маркируются. Корреспондент «Фонтанки» в качестве эксперимента получил на свой телефон звонки со стационарных номеров из четырех разных подразделений ГУ МВД. Все они отображались как «анонимный абонент».