Взломают за считаные секунды: какие пароли легко вычислить и где их лучше не хранить

Мошенники способны подобрать пароли от учетных записей россиян на различных сервисах за несколько секунд, если они недостаточно сложные. Об этом предупредил преподаватель кафедры «Защита информации» МГТУ им. Н. Э. Баумана Алексей Северин.

«Если ваш пароль — 123456 или имя родственника, его подберут за считаные секунды», — подчеркнул Северин.

Это удается сделать так быстро, потому что злоумышленники используют при взломе метод брутфорс. Он предполагает перебор всех возможных комбинаций символов (логинов, паролей, ключей шифрования) для получения доступа к защищенным данным или системам.

Название происходит от английского brute force (грубая сила). Оно связано с тем, что при переборе хакер действует как будто напролом.

Хранить пароли нужно аккуратно. Использовать заметки в телефоне рискованно, облачные сервисы тоже могут быть уязвимы, если не настроены права доступа и двухфакторная аутентификация. Лучше воспользоваться менеджерами паролей.

«Эти программы хранят данные в зашифрованном виде под мастер-паролем и генерируют сложные комбинации с помощью случайных чисел», — объяснил Северин.