Страна и мир Взломают за считаные секунды: какие пароли легко вычислить и где их лучше не хранить

Мошенники используют особые методы для кражи данных россиян

1 комментарий
Мошенники способны подобрать пароли от учетных записей россиян на различных сервисах за несколько секунд, если они недостаточно сложные. Об этом предупредил преподаватель кафедры «Защита информации» МГТУ им. Н. Э. Баумана Алексей Северин.

«Если ваш пароль — 123456 или имя родственника, его подберут за считаные секунды», — подчеркнул Северин.

Это удается сделать так быстро, потому что злоумышленники используют при взломе метод брутфорс. Он предполагает перебор всех возможных комбинаций символов (логинов, паролей, ключей шифрования) для получения доступа к защищенным данным или системам. 

Название происходит от английского brute force (грубая сила). Оно связано с тем, что при переборе хакер действует как будто напролом. 

Хранить пароли нужно аккуратно. Использовать заметки в телефоне рискованно, облачные сервисы тоже могут быть уязвимы, если не настроены права доступа и двухфакторная аутентификация. Лучше воспользоваться менеджерами паролей.

«Эти программы хранят данные в зашифрованном виде под мастер-паролем и генерируют сложные комбинации с помощью случайных чисел», — объяснил Северин.

Не меньшую угрозу по-прежнему представляет фишинг. Мошенники присылают письма от имени банков или сервисов, просят перейти по ссылке и ввести данные. Также они звонят, представляясь службой безопасности, и выманивают код из СМС, рассказал эксперт RT.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
1
Гость
48 минут
Надёжнее всего пароли хранить на бумажке. А главное не создавать аккаунты на потенциально опасных интернет платформах. На вроде госуслуг или маха.
