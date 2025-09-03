В России ввели новые правила покупки смартфона: как это отразится на технике Apple

Вряд ли компания Apple захочет терять российский рынок Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

С 1 сентября в России начал действовать новый закон, согласно которому смартфоны без предустановленного российского ПО будут считаться некачественными. Кроме того, по закону их можно вернуть продавцу. Доцент института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин рассказал, что в этом случае будет с продукцией Apple.

«Принятый закон направлен, прежде всего, безусловно, на популярные смартфоны Apple. В Европе компания открыла свою систему и допустила сторонние магазины. Вряд ли она сделает это для России. Официально смартфоны компании Apple для нашей страны не производятся и не продаются, а ввозимая по параллельному импорту техника предназначена для других стран», — рассказал эксперт «Прайм».

В этом случае вряд ли компания Apple захочет терять российский рынок. Ковригин отметил, что корпорация параллельному импорту не препятствует и, скорее всего, даже способствует. Но в компании скорее всего, не одобрят официальную возможность предустановки российских приложений и открытие системы для внешних магазинов приложений из-за введенных санкций.

«Но вряд ли в реальности у продавцов смартфонов Apple возникнут проблемы. Продавцам требования закона соблюсти легко — просто надо заранее оговорить этот недостаток при продаже. Многие маркетплейсы уже указывают это на карточках товаров. Так что истерика по поводу возможного исчезновения с полок магазинов техники Apple необоснованная», — заключил Ковригин.