Самые известные сиамские близнецы стали мамами — фото

Самые известные в мире сиамские близнецы Эбби и Бриттани Хенсел стали мамами. Как сообщает издание The U.S. Sun, 1 сентября сестры пришли в школу Нью-Брайтона, где они преподают математику, с автолюлькой, в которой находился младенец. Коллеги сестер не скрывали удивления, а Эбби и Бриттани познакомили их с новорожденным.

— Они выглядели крайне уставшими во время визита, но, кажется, были рады видеть своих коллег, — рассказывает один из знакомых сестер. — Иногда они испытывали трудности с переноской.

Сестры Хенсел родились 7 марта 1990 года. Их родители ждали одного ребенка, но после родов оказалось, что на свет появились редкие близнецы с дицефальным парапагом. То есть у каждой из сестер свое сердце, почки, желудок, спинной и головной мозг, а вот все органы ниже пояса — общие. Врачи предложили родителям разделить девочек, но те, опасаясь за жизнь малышек, решили оставить всё как есть.

В 1996 году Эбби и Бриттани попали на «Шоу Опры Уинфри» (18+), а после этого проснулись знаменитыми. Они попадали на обложку журнала Life, про них снимали документальные фильмы, но наибольшую популярность сестры получили, когда в 2012 году про них вышло реалити-шоу «Эбби и Бриттани» (12+) — в восьми сериях рассказывалось, как близнецы учатся водить машину, ищут работу, катаются по Европе и переезжают от родителей в собственный дом.

После этого о девушках как будто забыли, но в 2023 году у них взяли еще одно интервью. В нем они рассказали, что успешно окончили университет и устроились преподавателями математики в начальной школе. Несмотря на то что уроки они проводят вдвоем, зарплату им платят как одному учителю. А вот про личную жизнь тогда девушки отвечали неохотно. Когда сестер попросили прокомментировать слухи о помолвке, они назвали этот вопрос «глупой шуткой». Как оказалось позже, в каждой шутке есть доля правды.

Выяснилось, что слухи о романе одной из сестер взялись не на пустом месте. В 2021 году Эбигейл Хенсел действительно вышла замуж за медбрата и ветерана Джошуа Боулинга.

Кадры с торжественного мероприятия опубликовала в своем блоге мать жениха.

Эбигейл и Бриттани никогда не любили выставлять напоказ свою личную жизнь и дела романтические держали в тайне от общественности.

— Всему миру не обязательно знать, с кем мы встречаемся, что мы собираемся делать и всё такое прочее, — говорили близнецы.

Лишнего внимания сиамские близнецы сторонятся, но, когда им было по 16 лет, рассказывали, что стараются жить полноценной и яркой жизнью и хотят стать матерями.

— Да, мы собираемся стать мамами, — ответила тогда Бриттани, — но мы еще не думали о том, как именно это будет работать. Нам всего 16 лет — не нужно думать об этом прямо сейчас.

Похоже, желания сестер действительно сбываются. Несмотря на свою выдающуюся особенность, общественная жизнь у них действительно полноценная, да и ребенок не заставил себя ждать.

Впрочем, сами Хенсел рождение ребенка пока не комментируют. Не подтвердил радостное событие и муж Эбби.