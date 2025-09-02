НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Подробности Самые известные сиамские близнецы стали мамами — фото

Самые известные сиамские близнецы стали мамами — фото

Сестры Хенсел появились в школе с младенцем и вызвали новый шквал обсуждений

285
Написать комментарий
В школу, где они работают, сестры Хенсел 1 сентября пришли не с пустыми руками | Источник: Matt Symons / The U.S. SunВ школу, где они работают, сестры Хенсел 1 сентября пришли не с пустыми руками | Источник: Matt Symons / The U.S. Sun

В школу, где они работают, сестры Хенсел 1 сентября пришли не с пустыми руками

Источник:

Matt Symons / The U.S. Sun

Самые известные в мире сиамские близнецы Эбби и Бриттани Хенсел стали мамами. Как сообщает издание The U.S. Sun, 1 сентября сестры пришли в школу Нью-Брайтона, где они преподают математику, с автолюлькой, в которой находился младенец. Коллеги сестер не скрывали удивления, а Эбби и Бриттани познакомили их с новорожденным.

— Они выглядели крайне уставшими во время визита, но, кажется, были рады видеть своих коллег, — рассказывает один из знакомых сестер. — Иногда они испытывали трудности с переноской.

Источник: Matt Symons / The U.S. SunИсточник: Matt Symons / The U.S. Sun
Источник:

Matt Symons / The U.S. Sun

Сестры Хенсел родились 7 марта 1990 года. Их родители ждали одного ребенка, но после родов оказалось, что на свет появились редкие близнецы с дицефальным парапагом. То есть у каждой из сестер свое сердце, почки, желудок, спинной и головной мозг, а вот все органы ниже пояса — общие. Врачи предложили родителям разделить девочек, но те, опасаясь за жизнь малышек, решили оставить всё как есть.

В 1996 году Эбби и Бриттани попали на «Шоу Опры Уинфри» (18+), а после этого проснулись знаменитыми. Они попадали на обложку журнала Life, про них снимали документальные фильмы, но наибольшую популярность сестры получили, когда в 2012 году про них вышло реалити-шоу «Эбби и Бриттани» (12+) — в восьми сериях рассказывалось, как близнецы учатся водить машину, ищут работу, катаются по Европе и переезжают от родителей в собственный дом.

Источник: tuff topic / YouTube.comИсточник: tuff topic / YouTube.com
Источник:
tuff topic / YouTube.com

После этого о девушках как будто забыли, но в 2023 году у них взяли еще одно интервью. В нем они рассказали, что успешно окончили университет и устроились преподавателями математики в начальной школе. Несмотря на то что уроки они проводят вдвоем, зарплату им платят как одному учителю. А вот про личную жизнь тогда девушки отвечали неохотно. Когда сестер попросили прокомментировать слухи о помолвке, они назвали этот вопрос «глупой шуткой». Как оказалось позже, в каждой шутке есть доля правды.

Выяснилось, что слухи о романе одной из сестер взялись не на пустом месте. В 2021 году Эбигейл Хенсел действительно вышла замуж за медбрата и ветерана Джошуа Боулинга.

Источник: Joshua Bowling / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: Joshua Bowling / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

Joshua Bowling / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кадры с торжественного мероприятия опубликовала в своем блоге мать жениха.

Источник:
Сегодня в тренде / T.me

Эбигейл и Бриттани никогда не любили выставлять напоказ свою личную жизнь и дела романтические держали в тайне от общественности.

— Всему миру не обязательно знать, с кем мы встречаемся, что мы собираемся делать и всё такое прочее, — говорили близнецы.

Лишнего внимания сиамские близнецы сторонятся, но, когда им было по 16 лет, рассказывали, что стараются жить полноценной и яркой жизнью и хотят стать матерями.

— Да, мы собираемся стать мамами, — ответила тогда Бриттани, — но мы еще не думали о том, как именно это будет работать. Нам всего 16 лет — не нужно думать об этом прямо сейчас.

Похоже, желания сестер действительно сбываются. Несмотря на свою выдающуюся особенность, общественная жизнь у них действительно полноценная, да и ребенок не заставил себя ждать.

Источник: Matt Symons / The U.S. SunИсточник: Matt Symons / The U.S. Sun
Источник:

Matt Symons / The U.S. Sun

Источник: Matt Symons / The U.S. SunИсточник: Matt Symons / The U.S. Sun
Источник:

Matt Symons / The U.S. Sun

Впрочем, сами Хенсел рождение ребенка пока не комментируют. Не подтвердил радостное событие и муж Эбби.

Как вы относитесь к решению сестер Хенсел завести ребенка?

С уважением, это очень смелый шаг
Скептически, риски были слишком высоки
Нейтрально, это их личная жизнь и их право выбора
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Сиамские близнецы Ребенок Беременность
