Сохраните чек: какие подарки можно дарить учителям на 1 Сентября

Учителю не обязательно нести цветы Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Стоимость подарков учителям не должна превышать 3 000 рублей. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она уточнила, что в Гражданском кодексе сказано, что подарки запрещены, за исключением обычных, стоимостью до 3 000 рублей.

«Соответственно из этого делаем вывод, что такие подарки дарить можно», — сказала Буцкая.

По ее словами, к ним могут относиться как цветы, так и полезные материалы для работы с детьми. Однако, чтобы избежать проблем, лучше сохранять чек как доказательство стоимости подарка, пишет ТАСС.

«Если вы что-то хотите подарить — купили, взяли чек и сфотографируйте для себя на будущее. Чек сохраните, потому что, если не дай Бог, у кого-то возникнут вопросы, наличие чека и фотографии подарка эти вопросы тут же снимет», — посоветовала Буцкая.

Если подарок окажется дороже, то это могу расценить как взятку. Тогда учителю придется нести ответственность.