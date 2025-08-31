НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Сохраните чек: какие подарки можно дарить учителям на 1 Сентября

Сохраните чек: какие подарки можно дарить учителям на 1 Сентября

Убедитесь, чтобы благодарность не приняли за взятку

Учителю не обязательно нести цветы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Учителю не обязательно нести цветы

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Стоимость подарков учителям не должна превышать 3 000 рублей. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она уточнила, что в Гражданском кодексе сказано, что подарки запрещены, за исключением обычных, стоимостью до 3 000 рублей.

«Соответственно из этого делаем вывод, что такие подарки дарить можно», — сказала Буцкая. 

По ее словами, к ним могут относиться как цветы, так и полезные материалы для работы с детьми. Однако, чтобы избежать проблем, лучше сохранять чек как доказательство стоимости подарка, пишет ТАСС.

«Если вы что-то хотите подарить — купили, взяли чек и сфотографируйте для себя на будущее. Чек сохраните, потому что, если не дай Бог, у кого-то возникнут вопросы, наличие чека и фотографии подарка эти вопросы тут же снимет», — посоветовала Буцкая.

Если подарок окажется дороже, то это могу расценить как взятку. Тогда учителю придется нести ответственность.

Подсмотреть идеи для подходящих подарков можно в отдельном материале. Учителя честно рассказали, что бы они хотели получить, а что им не нужно. 

