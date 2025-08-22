НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
С Apple ведут переговоры о возвращении заблокированных приложений: когда их получится установить на iPhone

С Apple ведут переговоры о возвращении заблокированных приложений: когда их получится установить на iPhone

Вероятность достижения соглашения высока

281
2 комментария
Приложения российских банков и другие могут снова стать доступными | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПриложения российских банков и другие могут снова стать доступными | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Приложения российских банков и другие могут снова стать доступными

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Компания Apple вступила в переговоры с властями РФ и бизнесом о возможном возвращении заблокированных российских приложений в App Store. По данным источников «Известий», речь идет прежде всего о предустановке отечественного магазина приложений RuStore на устройства, продаваемые в России.

Три информированных источника на IT-рынке и в госорганах подтвердили изданию факт переговоров. Как отмечают эксперты, вероятность достижения соглашения высока — с 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон об обязательной предустановке российских магазинов приложений на все продаваемые в стране смартфоны и планшеты.

Если удастся достигнуть соглашения, RuStore может появиться на устройствах Apple уже осенью этого года. Через российский магазин у пользователей будет возможность вновь скачать на iPhone приложения российских банков и других организаций, которые сейчас заблокированы в App Store.

Собеседники «Известий» отмечают, что, хотя окончательной договоренности пока нет, Apple демонстрирует лояльность к российским регуляторам. Это дает основания предполагать, что компания выполнит новые требования законодательства, как это уже неоднократно происходило ранее. В случае отказа установить RuStore устройства Apple могут быть признаны дефектными, что создаст юридические риски для их продавцов в России.

Комментарии
2
Гость
1 час
Того гляди и Макдональдс откроют.
Гость
23 минуты
яблофоны фтопку!
