С Apple ведут переговоры о возвращении заблокированных приложений: когда их получится установить на iPhone

Приложения российских банков и другие могут снова стать доступными Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Компания Apple вступила в переговоры с властями РФ и бизнесом о возможном возвращении заблокированных российских приложений в App Store. По данным источников «Известий», речь идет прежде всего о предустановке отечественного магазина приложений RuStore на устройства, продаваемые в России.

Три информированных источника на IT-рынке и в госорганах подтвердили изданию факт переговоров. Как отмечают эксперты, вероятность достижения соглашения высока — с 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон об обязательной предустановке российских магазинов приложений на все продаваемые в стране смартфоны и планшеты.

Если удастся достигнуть соглашения, RuStore может появиться на устройствах Apple уже осенью этого года . Через российский магазин у пользователей будет возможность вновь скачать на iPhone приложения российских банков и других организаций, которые сейчас заблокированы в App Store.