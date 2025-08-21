«Скоро тут будет оплата айфоном». Россиянам пообещали вернуть покупки через телефоны Apple

На платежных терминалах Сбера проанонсировали оплату айфоном, но сроки не назвали Источник: Наталья Лапцевич, Алексей Волхонский / V1.RU

В России планируют возобновить прием платежей через айфон. Сообщения об этом появились на терминалах Сбербанка в магазинах разных сетей и привлекли внимание жителей разных городов страны. В самом банке и «Национальной системе платежных карт» вопросы об этом оставили без комментариев. Наши коллеги из 74.RU спросили экспертов, насколько реально возвращение к привычной оплате через телефоны Apple, особенно в условиях повсеместного ограничения интернета.

«Apple Pay возвращается?»

Возможность рассчитываться за покупки с помощью телефонов Apple пропала три года назад, после начала спецоперации. С тех пор внедрялись альтернативные решения — стикеры, QR-коды. Но по удобству они всё равно проигрывали оплате через NFC (от английского near field communication — «связь на ближнем расстоянии») — технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния.

Неслучайно владельцы айфонов оживились, увидев надпись на терминалах крупнейшего банка России: «Скоро тут будет оплата айфоном. Следите за обновлениями».

«О чем идет речь? Apple Pay возвращается? Или придумали какой-то аналог?» — заинтересовались фанаты «яблока».

По данным экспертов, Сбербанк использует около трех миллионов терминалов.

В пресс-службе Сбербанка затруднились прокомментировать сообщения об айфонах на платежных терминалах.

«Направим информацию, как только она появится», — ограничились такой фразой в Сбере. Но никаких сроков не назвали.

В пресс-службе АО «Национальная система платежных карт» (НСПК— операционный и платежный клиринговый центр для обработки операций по банковским картам внутри России, оператор национальной платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей) прочли запрос 74.RU, но оставили без ответа. Мы опубликуем комментарий НСПК, как только он появится в распоряжении редакции.

Между тем прошлой осенью оператор карт «Мир» — НСПК сообщал о том, что разработал технологию оплаты через айфон даже при неработающем в России Apple Pay. На форуме «Финополис» представители НСПК демонстрировали прототип технологичного решения под названием «Волна».

«Это всё равно костыли»

Что же означает фраза об айфонах на терминалах банка? Насколько реален возврат к привычной оплате без всяких стикеров и танцев с бубнами? По словам экспертов, это сложный вопрос на стыке инженерии, юриспруденции, экономики и политики.

«На данный момент пока непонятно, как эта технология будет работать и будет ли она работать. Да, они (НСПК. — Прим. ред.) рассказывали об этом. Пока никому в мире это не удалось. Скорее всего, будут использовать приложение Сбера и Bluetooth, — предположил главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. — Но это всё равно костыли, и оплата не будет работать так же быстро, как раньше. Это же не просто приложил телефон, и всё. Надо заходить в приложение, нажимать кнопку и так далее».

В то же время сам факт появления подобного сообщения говорит о том, что банк активно тестирует различные варианты.

Добились послаблений?

А зачем российским кредитным учреждениям вообще связываться с этой проблемой? Дело в том, что международные санкции заставили российские банки искать пути независимости от сервиса Apple Pay.

«Компания Apple обязана соблюдать установленные ограничения вне зависимости от собственных намерений, поскольку ее ключевой и стратегически важный рынок — США, которые большую часть санкций либо диктуют, либо поддерживают. В итоге Apple просто перестала работать с подсанкционными банками, среди которых есть и Сбер. Это ясно иллюстрирует необходимость наличия независимой финансовой инфраструктуры в интересах национальной финансовой безопасности», — объяснил директор по маркетингу «АйТи Юниверс» Алексей Лисовицкий.

Есть и другие факторы, например ограничения связи в России, добавил эксперт. Они влияют на банковские услуги, потому что даже в центре крупного города не всегда есть связь с банком для проведения оплат или передачи денег. Кроме того, значительная часть клиентов банка не готова отказаться от устройств Apple из-за отсутствия достойных альтернатив.

«Одновременно регуляторы Европейского союза, Китая и ряда других юрисдикций добиваются от Apple специальных условий и доступа к NFC для своих граждан. Получается, так тоже можно, — акцентировал Алексей Лисовицкий. — Предполагаю, что отечественные банки, вооружившись поддержкой госрегуляторов, провели переговоры с Apple о послаблении в правилах работы с модулем NFC, который обычно закрыт для сторонних приложений».

NFC (Near Field Communication) — это технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия. С ее помощью можно обмениваться данными между устройствами, находящимися на расстоянии порядка 10 см. А также использовать для бесконтактных платежей, подключения других устройств, например наушников, или для идентификации личности.

Ряд стран уже добился от Apple открытия NFC, но там не было фактора санкционного давления. По словам эксперта, в нынешней политической ситуации любое решение со стороны Apple не должно выглядеть как прямая реабилитация подсанкционных банков.

«Компания может ввести универсальные правила для всего финансового сектора в России, группы государств или даже на международном уровне. Такой подход теоретически позволит заявить, что компания не контролирует, какие участники рынка находятся под санкциями, а какие — нет, — привел пример Алексей Лисовицкий. — В качестве потенциальных технических вариантов можно рассматривать либо предоставление прямого доступа банковским приложениям к NFC, либо создание механизма, эмулирующего (имитирующего. — Прим. ред.) работу модуля Secure Element, который взаимодействует с NFC. Локальная офлайн-авторизация на айфоне через банк или НСПК позволила бы проводить операции без доступа к интернету, накоплением данных об операциях для их передачи при появлении связи».

Всё это, конечно, сложно с точки зрения юриспруденции и безопасности данных, заметил эксперт.

Наиболее интересным остается вопрос о том, каким образом Apple способна увильнуть от «родных» властей, то есть не вступить в прямое противоречие с законодательством США.

«В условиях текущей геополитической обстановки даже технические консультации с российской стороной Конгресс может расценить как нарушение. Любое исключение, сделанное специально для России, будет противоречить официальной политике компании и представлять для нее высокие репутационные и юридические риски. Исключением может стать лишь изменение самой санкционной политики США, что в современных условиях тоже не исключено, — резюмировал Алексей Лисовицкий. — В наше интересное время возможно и такое».