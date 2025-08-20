НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Нет отгулам и отпуску за свой счет: в Госдуме предлагают полноценный выходной 1 Сентября

Так родители смогут спокойно отвести детей в школу

2 263
8 комментариев
Семьи без стресса смогут разделить радость Дня знаний с детьми

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Депутаты Госдумы думают над тем, чтобы разрешить родителям брать оплачиваемый выходной день на 1 Сентября. Законопроект об этом внесут в ГД на рассмотрение.

«Предлагается законодательно закрепить право родителей (опекунам, приемным родителям) брать выходной день 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу в начале учебного года», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Его внесли депутаты Госдумы Владислав Даванков, Антон Ткачев, Амир Хамитов и Владимир Плянкин. Парламентарии предлагают внести изменения в статью 128 ТК РФ «Отпуск без сохранения заработной платы».

Недавно с такой инициативой выступил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев. Депутат подчеркнул, что так семьи без стресса смогут разделить радость Дня знаний с детьми.

«Отказ в предоставлении отпуска 1 сентября, чтобы провести время с ребенком в день начала учебного года в школе, будет нарушением трудовых норм», — добавляют они в пояснительной записке.

Авторы законопроекта пояснили, что реализация этой инициативы будет способствовать укреплению семейных связей и повысит вовлеченность родителей в образовательный процесс.

С таким же предложением выступил ранее и другой депутат — Дмитрий Гусев. Внося законопроект на рассмотрение, он отметил, что для многих родителей, особенно тех, чьи дети идут в школу впервые, 1 Сентября — день волнений и гордости. Однако не все начальники готовы войти в положение и отпустить сотрудника проводить ребенка в школу.

«Кто-то заставляет брать отгул за свой счет, кто-то вычитает этот день из отпуска. Мы предлагаем закрепить право на полноценный оплачиваемый выходной», — подытожил Гусев.

Также планируется распространить на всю территорию страны выплату для семей с детьми к 1 Сентября. Сейчас подобные выплаты существуют лишь в отдельных регионах. С таким предложением выступил Сергей Гаврилов, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Школа 1 Сентября День знаний Образование Выходной Работа Праздник
Комментарии
8
Гость
4 августа, 10:06
для 1 класса да, может и стоит так сделать. остальным то зачем? я во 2й, и далее классы, ходил всегда один.
Гость
4 августа, 11:39
мой работодатель предоставляет родителям первоклассников оплачиваемый выходной. депутат вообще головой не думает: всей стране оплачиваемый выходной? а учителям? а если у учителя ребенок в детском саду? в детском саду выходной, а у учителя рабочий день?
Читать все комментарии
