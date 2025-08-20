Нет отгулам и отпуску за свой счет: в Госдуме предлагают полноценный выходной 1 Сентября

Семьи без стресса смогут разделить радость Дня знаний с детьми Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Депутаты Госдумы думают над тем, чтобы разрешить родителям брать оплачиваемый выходной день на 1 Сентября. Законопроект об этом внесут в ГД на рассмотрение.

«Предлагается законодательно закрепить право родителей (опекунам, приемным родителям) брать выходной день 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу в начале учебного года», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Его внесли депутаты Госдумы Владислав Даванков, Антон Ткачев, Амир Хамитов и Владимир Плянкин. Парламентарии предлагают внести изменения в статью 128 ТК РФ «Отпуск без сохранения заработной платы».

«Отказ в предоставлении отпуска 1 сентября, чтобы провести время с ребенком в день начала учебного года в школе, будет нарушением трудовых норм», — добавляют они в пояснительной записке.

«Отказ в предоставлении отпуска 1 сентября, чтобы провести время с ребенком в день начала учебного года в школе, будет нарушением трудовых норм», — добавляют они в пояснительной записке.

Авторы законопроекта пояснили, что реализация этой инициативы будет способствовать укреплению семейных связей и повысит вовлеченность родителей в образовательный процесс.

С таким же предложением выступил ранее и другой депутат — Дмитрий Гусев. Внося законопроект на рассмотрение, он отметил, что для многих родителей, особенно тех, чьи дети идут в школу впервые, 1 Сентября — день волнений и гордости. Однако не все начальники готовы войти в положение и отпустить сотрудника проводить ребенка в школу.

«Кто-то заставляет брать отгул за свой счет, кто-то вычитает этот день из отпуска. Мы предлагаем закрепить право на полноценный оплачиваемый выходной», — подытожил Гусев.