В США машина въехала в блогеров в ресторане во время съемок видео. ДТП засняли камеры: новости 19 августа

Блогеры снимали обзор на еду Источник: Shot / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 августа.

Подготовка встречи Путина и Зеленского

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, состоявшемся после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским и руководителями европейских стран. Трамп обсуждал с Путиным подготовку к возможному саммиту между лидерами России и Украины.

Точное место будущих переговоров пока не определено, отметил Трамп. После двусторонней встречи Путина и Зеленского планируется трехсторонний формат с участием американского президента.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Путин готов встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом политик заявил в эфире телеканала Fox News.

«Уже сам факт, что Путин говорит „Хорошо, я встречусь с Зеленским“, — это большое дело. Я не утверждаю, что они выйдут из той комнаты лучшими друзьями. Я не утверждаю, что они выйдут оттуда с мирным соглашением. Но я думаю, что сам факт того, что люди начинают разговаривать друг с другом, — это важно. Этого не происходило три с половиной года», — сказал Рубио.

Российская альпинистка неделю выживает в горах Киргизии

Альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу во время спуска с пика Победы. Спортсменка попала в снежную ловушку на высоте семь тысяч метров. Наталья провела на горе целую неделю. Она измучена, у нее нет еды, и остались последние капли воды, а от снежной бури и шквалов ветра ее защищает лишь разорванная палатка и спальный мешок.

Спортсменка выживает в экстремальных условиях Источник: Mash / T.me

17 августа у Наговициной появился шанс: за ней вылетел вертолет со спасательной бригадой, но та сама чуть не оказалась в плену горы. Из-за практически нулевой видимости команда попала в зону турбулентности, и в результате пилот и один из спасателей сильно пострадали. Экипаж вынужденно вернулся назад ни с чем.

МЧС Киргизии готовит вторую спасательную операцию, назначенную на 20 августа, до этого времени Наталье придется надеяться только на себя.

Брат депутата Милонова умер после ранения в зоне СВО

Скончался родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова Александр, принимавший участие в специальной военной операции на Украине.

Источник: ВЕСТНИК ПРИОЗЕРЬЯ Ленинградская область / Vk.com

На фронт Александр Милонов отправился более года назад. Как пишет Russia Today, он служил в подразделении разведки ЛНР — 3-й общевойсковой армии.

После ранения Милонова перевели на медслужбу в один из госпиталей, но травмы спровоцировали резкое ухудшение здоровья. Похороны прошли сегодня на одном из кладбищ Пушкинского района Петербурга с участием почетного караула.

«Разговоры о важном» появятся в детских садах

С 1 сентября в российских детских садах стартует новый эксперимент — там введут занятия «Разговоры о важном». Минпросвещения планирует начать тестирование этой программы для малышей в возрасте от трех до семи лет. В рамках пилотного проекта занятия пройдут в 22 регионах страны, включая Москву.

Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами министерства, а также подтвердил официальный представитель ведомства. Эксперимент продлится до конца текущего года.

В рамках «Разговоров о важном» воспитатели затронут такие темы, как ценность семьи и дружбы, развитие навыков общения и умения работать в команде. Также особое внимание уделят формированию нравственных качеств — доброты, честности, справедливости и милосердия. Не обойдутся и без рассказов об истории страны, уважения к культуре России и любви к Родине.

Помимо этого, мы рассказывали, что российских студентов будут проверять на принятие ими традиционных духовно-нравственных ценностей. Систему оценки для этого разработает Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Россияне смогут полностью отказаться от назойливых звонков

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин рассказал РИА Новости о нововведениях в борьбе со спам- и мошенническими звонками, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Что изменится:

Отказ от массовых обзвонов: абоненты смогут полностью заблокировать нежелательные звонки или разрешить их только от определенных организаций через личный кабинет на сайте оператора или в мобильном приложении. Новый порядок для организаций: компании, осуществляющие массовые обзвоны, должны будут заключить договор с оператором связи и предоставить информацию о своих контактных данных и целях звонков. Автоматический обмен информацией: сведения об организации и цели звонка будут передаваться между операторами. Маркировка звонков: на экране телефона при входящем вызове появится информация о звонящей организации и цели звонка.

Новая схема мошенников

Мошенники обзванивают пенсионеров под предлогом замены цифрового телевидения. Аферисты сообщают пожилым людям о необходимости обновить телевизионную сетку в их домах в связи с заменой цифрового телевидения, а в итоге опустошают счета жертв.

Как происходит афера:

Первый звонок: пенсионерам звонит неизвестный человек, представляющийся сотрудником телевизионной компании, и просит назвать код из СМС для обновления телевизионной сетки. Второй звонок: после выполнения просьбы пенсионеру звонит подставной специалист Роскомнадзора, утверждая, что аккаунт на «Госуслугах» взломан и оформлена доверенность на распоряжение банковскими счетами. Для убедительности: мошенник может назвать потерпевшему точные суммы и банковские счета, на которые они якобы оформлены, чтобы придать разговору достоверность. Цель мошенников: они просят пенсионера перевести все деньги на «новые, защищенные карты», которые на самом деле принадлежат мошенникам.

В Подмосковье спасли подростка с пулей в сердце

В Подмосковье 16-летний подросток получил проникающее ранение груди от пневматического ружья. Несчастный случай произошел, когда молодой человек решил пострелять с друзьями, пуля случайно попала ему в сердце.

Подростка срочно доставили в Детский центр им. Рошаля, где медики обнаружили пулю в полости перикарда, наружной оболочки сердца. Состояние было критическим, и пациента направили на экстренную операцию.

Пуля находилась рядом с сердцем Источник: Shot / Telegram

Хирургам пришлось работать в крайне сложных условиях, манипулируя инструментами в миллиметрах от жизненно важных структур сердца, которое постоянно двигалось. Несмотря на сложности, врачам удалось удалить пулю без единого разреза, проведя малоинвазивное вмешательство.

Подросток находится в стабильном состоянии, что считается настоящим чудом после такого серьезного ранения.

Всемирно известный диджей прилетает в Россию

DJ Snake, известный хитами «Turn Down for What», «Let Me Love You», «Taki Taki», «Get Low», приедет в Россию. В сентябре он выступит на московском событии «Портал 2030–2050» с эксклюзивным сетом.

DJ Snake входит в топ-10 самых прослушиваемых диджеев, он двукратный номинант на Грэмми и рекордсмен по скорости продажи билетов — 100 тысяч билетов на два своих шоу во Франции были распроданы за 3 минуты

Диджей будет в столице около суток, и для него подготовлено всё необходимое — люксовая гостиница с услугами встречи и сопровождения на черных автомобилях. Среди запросов артиста также значатся много портативных колонок и футбольный мяч from Russia, поскольку DJ Snake — фанат футбола. Артист обещает выступить на высоте 4 метров над зрителями и подготовил специальный перформанс для раскачки толпы.

Машина въехала в американских блогеров в кафе

Американские фуд-блогеры Нина Сантьяго (NinaUnrated) и Патрик Блэквуд едва не стали жертвами ДТП прямо в ходе съемок обзора еды в ресторане Cuvee Culinary Creations в Хьюстоне, штат Техас. В здание въехал автомобиль и угодил прямо в столик, где обедали ютуберы. Об этом Блэквуд рассказал в своем YouTube-канале.

Источник: Shot / Telegram

На кадрах видно, как блогеры наслаждались различными блюдами, расставленными перед ними, как вдруг внезапно в окно ресторана врезался автомобиль. Молодой человек мгновенно оттолкнул свою спутницу в сторону, чем спас ее от прямого удара. Основную силу столкновения парень принял на себя.

Блэквуд выложил ролик с травмами, на котором показал раны на лице и теле. Нина Сантьяго в своих соцсетях выразила благодарность за то, что осталась жива после происшествия, и призвала своих подписчиков «ценить жизнь».