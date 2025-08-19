В США машина въехала в блогеров в ресторане во время съемок видео. ДТП засняли камеры: новости 19 августа

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 августа.
Подготовка встречи Путина и Зеленского
Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, состоявшемся после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским и руководителями европейских стран. Трамп обсуждал с Путиным подготовку к возможному саммиту между лидерами России и Украины.
Точное место будущих переговоров пока не определено, отметил Трамп. После двусторонней встречи Путина и Зеленского планируется трехсторонний формат с участием американского президента.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Путин готов встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом политик заявил в эфире телеканала Fox News.
«Уже сам факт, что Путин говорит „Хорошо, я встречусь с Зеленским“, — это большое дело. Я не утверждаю, что они выйдут из той комнаты лучшими друзьями. Я не утверждаю, что они выйдут оттуда с мирным соглашением. Но я думаю, что сам факт того, что люди начинают разговаривать друг с другом, — это важно. Этого не происходило три с половиной года», — сказал Рубио.
Российская альпинистка неделю выживает в горах Киргизии
Альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу во время спуска с пика Победы. Спортсменка попала в снежную ловушку на высоте семь тысяч метров. Наталья провела на горе целую неделю. Она измучена, у нее нет еды, и остались последние капли воды, а от снежной бури и шквалов ветра ее защищает лишь разорванная палатка и спальный мешок.
17 августа у Наговициной появился шанс: за ней вылетел вертолет со спасательной бригадой, но та сама чуть не оказалась в плену горы. Из-за практически нулевой видимости команда попала в зону турбулентности, и в результате пилот и один из спасателей сильно пострадали. Экипаж вынужденно вернулся назад ни с чем.
МЧС Киргизии готовит вторую спасательную операцию, назначенную на 20 августа, до этого времени Наталье придется надеяться только на себя.
Брат депутата Милонова умер после ранения в зоне СВО
Скончался родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова Александр, принимавший участие в специальной военной операции на Украине.
На фронт Александр Милонов отправился более года назад. Как пишет Russia Today, он служил в подразделении разведки ЛНР — 3-й общевойсковой армии.
После ранения Милонова перевели на медслужбу в один из госпиталей, но травмы спровоцировали резкое ухудшение здоровья. Похороны прошли сегодня на одном из кладбищ Пушкинского района Петербурга с участием почетного караула.
«Разговоры о важном» появятся в детских садах
С 1 сентября в российских детских садах стартует новый эксперимент — там введут занятия «Разговоры о важном». Минпросвещения планирует начать тестирование этой программы для малышей в возрасте от трех до семи лет. В рамках пилотного проекта занятия пройдут в 22 регионах страны, включая Москву.
Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами министерства, а также подтвердил официальный представитель ведомства. Эксперимент продлится до конца текущего года.
В рамках «Разговоров о важном» воспитатели затронут такие темы, как ценность семьи и дружбы, развитие навыков общения и умения работать в команде. Также особое внимание уделят формированию нравственных качеств — доброты, честности, справедливости и милосердия. Не обойдутся и без рассказов об истории страны, уважения к культуре России и любви к Родине.
Помимо этого, мы рассказывали, что российских студентов будут проверять на принятие ими традиционных духовно-нравственных ценностей. Систему оценки для этого разработает Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Почитайте о важных нововведениях в школах: родителям разрешат приходить на ЕГЭ, а у учащихся появится новый предмет.
Россияне смогут полностью отказаться от назойливых звонков
Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин рассказал РИА Новости о нововведениях в борьбе со спам- и мошенническими звонками, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
Что изменится:
Отказ от массовых обзвонов: абоненты смогут полностью заблокировать нежелательные звонки или разрешить их только от определенных организаций через личный кабинет на сайте оператора или в мобильном приложении.
Новый порядок для организаций: компании, осуществляющие массовые обзвоны, должны будут заключить договор с оператором связи и предоставить информацию о своих контактных данных и целях звонков.
Автоматический обмен информацией: сведения об организации и цели звонка будут передаваться между операторами.
Маркировка звонков: на экране телефона при входящем вызове появится информация о звонящей организации и цели звонка.
Новая схема мошенников
Мошенники обзванивают пенсионеров под предлогом замены цифрового телевидения. Аферисты сообщают пожилым людям о необходимости обновить телевизионную сетку в их домах в связи с заменой цифрового телевидения, а в итоге опустошают счета жертв.
Как происходит афера:
Первый звонок: пенсионерам звонит неизвестный человек, представляющийся сотрудником телевизионной компании, и просит назвать код из СМС для обновления телевизионной сетки.
Второй звонок: после выполнения просьбы пенсионеру звонит подставной специалист Роскомнадзора, утверждая, что аккаунт на «Госуслугах» взломан и оформлена доверенность на распоряжение банковскими счетами.
Для убедительности: мошенник может назвать потерпевшему точные суммы и банковские счета, на которые они якобы оформлены, чтобы придать разговору достоверность.
Цель мошенников: они просят пенсионера перевести все деньги на «новые, защищенные карты», которые на самом деле принадлежат мошенникам.
В Подмосковье спасли подростка с пулей в сердце
В Подмосковье 16-летний подросток получил проникающее ранение груди от пневматического ружья. Несчастный случай произошел, когда молодой человек решил пострелять с друзьями, пуля случайно попала ему в сердце.
Подростка срочно доставили в Детский центр им. Рошаля, где медики обнаружили пулю в полости перикарда, наружной оболочки сердца. Состояние было критическим, и пациента направили на экстренную операцию.
Хирургам пришлось работать в крайне сложных условиях, манипулируя инструментами в миллиметрах от жизненно важных структур сердца, которое постоянно двигалось. Несмотря на сложности, врачам удалось удалить пулю без единого разреза, проведя малоинвазивное вмешательство.
Подросток находится в стабильном состоянии, что считается настоящим чудом после такого серьезного ранения.
Всемирно известный диджей прилетает в Россию
DJ Snake, известный хитами «Turn Down for What», «Let Me Love You», «Taki Taki», «Get Low», приедет в Россию. В сентябре он выступит на московском событии «Портал 2030–2050» с эксклюзивным сетом.
DJ Snake входит в топ-10 самых прослушиваемых диджеев, он двукратный номинант на Грэмми и рекордсмен по скорости продажи билетов — 100 тысяч билетов на два своих шоу во Франции были распроданы за 3 минуты
Диджей будет в столице около суток, и для него подготовлено всё необходимое — люксовая гостиница с услугами встречи и сопровождения на черных автомобилях. Среди запросов артиста также значатся много портативных колонок и футбольный мяч from Russia, поскольку DJ Snake — фанат футбола. Артист обещает выступить на высоте 4 метров над зрителями и подготовил специальный перформанс для раскачки толпы.
Машина въехала в американских блогеров в кафе
Американские фуд-блогеры Нина Сантьяго (NinaUnrated) и Патрик Блэквуд едва не стали жертвами ДТП прямо в ходе съемок обзора еды в ресторане Cuvee Culinary Creations в Хьюстоне, штат Техас. В здание въехал автомобиль и угодил прямо в столик, где обедали ютуберы. Об этом Блэквуд рассказал в своем YouTube-канале.
На кадрах видно, как блогеры наслаждались различными блюдами, расставленными перед ними, как вдруг внезапно в окно ресторана врезался автомобиль. Молодой человек мгновенно оттолкнул свою спутницу в сторону, чем спас ее от прямого удара. Основную силу столкновения парень принял на себя.
Блэквуд выложил ролик с травмами, на котором показал раны на лице и теле. Нина Сантьяго в своих соцсетях выразила благодарность за то, что осталась жива после происшествия, и призвала своих подписчиков «ценить жизнь».
«Жизнь слишком коротка для обид или гнева. Отпустите, простите, живите сейчас и цените тех, кто рядом, — это могла быть наша последняя трапеза», — написала блогер.