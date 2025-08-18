Массовый сбой произошел в работе СДЭК

В работе компании по доставке СДЭК произошел массовый сбой. Об этом свидетельствует сайт Downdetector. За час поступило более 300 жалоб от пользователей. Пользователи не могут открыть сайт и приложение. Также нет возможности зайти в личный кабинет и отследить статус своих посылок.
На сайте, анализирующем сбои, пользователи жалуются на проблему: «Не войти в личный кабинет, не могу войти в приложение СДЭК. Когда ввожу номер, выходит „Что-то поломалось. Попробуйте позже“»; «Моментально упали сервера, выкинуло из аккаунта, и не прогружается ничего».
Обновлено (12:30 мск).
В пресс-службе СДЭКа рассказали MSK1.RU, что в компании проводились работы для улучшения качества и скорости обслуживания.
«К сожалению, в ряде случаев они могли привести к краткосрочной остановке работы ряда каналов коммуникации с клиентами. По состоянию на 12:00 работы завершены», — передали в компании.
Ранее Роскомнадзор решил ограничить звонки через Telegram и WhatsApp. Проблемы с работой в мессенджерах начались 11 августа. Пользователи жаловались на массовый сбой. Тогда в первые сутки портал Downdetector зафиксировал 3200 жалоб, а на следующий день — свыше 7500.
В мессенджерах у многих перестали грузиться файлы, другим не приходили сообщения, у кого-то несколько дней не работают звонки. Кроме того, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о массовой блокировке каналов, занимающихся шантажом и распространением личной информации пользователей.