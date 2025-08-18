НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Массовый сбой произошел в работе СДЭК

Массовый сбой произошел в работе СДЭК

Люди не могут открыть ни сайт, ни приложение

339
1 комментарий
Пользователи не могут отследить посылки и оформить заказ | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПользователи не могут отследить посылки и оформить заказ | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Пользователи не могут отследить посылки и оформить заказ

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В работе компании по доставке СДЭК произошел массовый сбой. Об этом свидетельствует сайт Downdetector. За час поступило более 300 жалоб от пользователей. Пользователи не могут открыть сайт и приложение. Также нет возможности зайти в личный кабинет и отследить статус своих посылок.

На графике видно, как резко пользователи начали жаловаться на неполадки | Источник: downdetector.suНа графике видно, как резко пользователи начали жаловаться на неполадки | Источник: downdetector.su

На графике видно, как резко пользователи начали жаловаться на неполадки

Источник:

downdetector.su

На сайте, анализирующем сбои, пользователи жалуются на проблему: «Не войти в личный кабинет, не могу войти в приложение СДЭК. Когда ввожу номер, выходит „Что-то поломалось. Попробуйте позже“»; «Моментально упали сервера, выкинуло из аккаунта, и не прогружается ничего».

Сайт выдает ошибку | Источник: СДЭКСайт выдает ошибку | Источник: СДЭК

Сайт выдает ошибку

Источник:

СДЭК

Обновлено (12:30 мск).

В пресс-службе СДЭКа рассказали MSK1.RU, что в компании проводились работы для улучшения качества и скорости обслуживания.

«К сожалению, в ряде случаев они могли привести к краткосрочной остановке работы ряда каналов коммуникации с клиентами. По состоянию на 12:00 работы завершены», — передали в компании.

Ранее Роскомнадзор решил ограничить звонки через Telegram и WhatsApp. Проблемы с работой в мессенджерах начались 11 августа. Пользователи жаловались на массовый сбой. Тогда в первые сутки портал Downdetector зафиксировал 3200 жалоб, а на следующий день — свыше 7500.

В мессенджерах у многих перестали грузиться файлы, другим не приходили сообщения, у кого-то несколько дней не работают звонки. Кроме того, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о массовой блокировке каналов, занимающихся шантажом и распространением личной информации пользователей.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
1
Гость
2 часа
Не по-россиянски это - сайты да приложения. Слушайте Шамана из радио точки.
