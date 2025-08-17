НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Меня это расслабляет»: история мамы двух детей, которая бросила юрфак и стала сварщицей

Она нашла счастье и спокойствие в непростой работе

Чуть больше года Катя работает сварщицей и уверена, что эта профессия с ней на всю жизнь

Чуть больше года Катя работает сварщицей и уверена, что эта профессия с ней на всю жизнь

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Жительнице Екатеринбурга Екатерине 27 лет, она жена, мама двоих детей. А еще она сварщица. Всю жизнь Катя хотела делать что-то своими руками и даже отучилась на мастера кузовного ремонта, но из-за стереотипов не смогла устроиться ни в один автосервис.

Наши коллеги из E1.RU рассказывают историю Екатерины: как она едва не стала юристом, а потом нашла счастье и спокойствие в не самой популярной у женщин профессии.

«Кто-то прямо говорил, что не возьмут, потому что я девушка»

Екатерина встречает нас в промзоне на Уралмаше: невысокая, хрупкая, с длинными волосами, одетая в рабочую робу. Уже через несколько минут она с горящими глазами рассказывает нам, в чем разница между аргонной сваркой и полуавтоматом, а потом искры летят на самом деле — Екатерина показывает, как управляется с аппаратом.

Екатерина случайно познакомилась со сваркой и сразу влюбилась в это дело

Источник:

Владислав Шитюк / Городские медиа

Сваркой Катя занимается больше года. Говорит, сейчас она только подмастерье и многому еще нужно научиться, но в том, что эта профессия теперь на всю жизнь — не сомневается.

Родители хотели для дочери совсем другой судьбы. Когда-то по их совету Катя поступила на юриста, но бросила через год, поняв, что это не ее.

«У меня был друг-механик, как-то позвал с собой, говорит: „Я буду машину ремонтировать, а ты красить“. Согласилась, показалось интересным, и я пошла это изучать, отучилась на мастера кузовного ремонта, но с поиском работы после выпуска вышло посложнее», — рассказывает Катя.

Родители думали, что Катя будет юристом, но ей гораздо комфортнее в рабочих профессиях

Родители думали, что Катя будет юристом, но ей гораздо комфортнее в рабочих профессиях

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

На курсе было всего две девушки — явный признак перекоса половой принадлежности в профессии. В автосервисах оказались совсем не готовы к мастеру-женщине.

«Это именно стереотипы. Ты показываешь, что ты можешь, у тебя всё прекрасно получается, да, есть нюансы, всем и всегда нужно в чем-то подучиться, но в ответ — отказ. Я обошла половину автосервисов города — либо работники были против женщины в коллективе, либо начальство не понимает, что девушка тоже может выполнять такую работу», — вспоминает Екатерина.

<p>Екатерина</p><p>Екатерина</p>

Я каждый день бегала, искала работу. Говорили: «Нет, не возьмем». Кто-то ссылался на недостаток опыта, кто-то прямо говорил, что я девушка, поэтому нет.

Екатерина

сварщица

Спустя три месяца безуспешных попыток Екатерина сдалась и какое-то время работала на себя в гараже. Первым клиентом стал отец: он работал водителем, и когда Кате было 17 лет, стал прививать дочке любовь к работе своими руками и машинам — часто брал с собой в гараж, учил разбираться в автомобилях.

«Первая машина, которую я покрасила, была папина маленькая „окушечка“. Он меня попросил покрасить ее полностью, а потом еще отдельно капот — и за него мне было обиднее всего. Я вручную всё выводила, потому что электроинструментов не было», — вспоминает Катя.

Первая машина, которую покрасила Катя — старая «Ока» отца | Источник: Екатерина
Источник: Екатерина
Источник: Екатерина

Вот только радость от проделанной работы длилась недолго — очень скоро ее испортили.

«Старалась, всё сделала, а через два дня у дома этот капот полностью вырвали, чтобы украсть аккумулятор», — добавляет Катя и признается, что эта ситуация довела ее до слез.

«Работать с клиентами — самая неблагодарная работа»

Когда пришло время искать постоянную работу, в жизни Екатерины начался период, который сейчас она вспоминает без особого воодушевления. Сначала она работала продавцом в магазине лакокрасочных материалов, а потом долгое время ассистентом в автосалоне — общалась с клиентами, отвечала за график, документы.

«На всё это ушло шесть лет. Работать с людьми для меня очень тяжело. Последней каплей стала ситуация: мы заранее обговорили с клиентом, что автомобиль будет готов в пятницу вечером, она приезжает вечером в четверг и начинает ругаться. Я показала запись, но мне заявили, что всё равно я не права. Я тогда была в положении, так что это меня доконало», — рассказывает Екатерина.

<p>Екатерина</p><p>Екатерина</p>

После этого я сказала мужу, что после декрета я туда не вернусь, пойду на завод, на производство — куда угодно, только не работать с клиентами. Это самая неблагодарная работа.

Екатерина

сварщица

Муж полностью поддержал Екатерину. Сейчас их старшей дочке семь лет, младшей — два года.

«Денис отреагировал абсолютно спокойно — хочешь попробовать, иди, пожалуйста, попробуй. Потом он увидел, что у меня загорелись на это глаза, что меня тянуло к работе на производстве. Он у меня сам тоже слесарь механосборочных работ, станочник-универсал — любые станки для него не проблема», — говорит Екатерина.

На логичный вопрос о том, не было ли опасений, что и тут придется столкнуться со стереотипами о том, что женщина-сварщик — это что-то странное, Екатерина отвечает: «Я уже была готова рискнуть».

Супруг поддержал жену, когда она решила пойти работать на завод

Супруг поддержал жену, когда она решила пойти работать на завод

Источник:

Екатерина

Сваркой Екатерина занялась не сразу. Сначала устроилась на завод менеджером, где ее посадили за стол и дали учить документацию.

«День-два я учила документацию, а потом спросила, можно ли как-то втянуться в процесс и увидеть, как всё устроено. Это было предприятие, которое занималось производством промышленного кухонного оборудования — всё такое чистое, современное. Когда я это увидела, у меня глаза заблестели», — вспоминает екатеринбурженка.

В один из рабочих дней Екатерина просто пришла в отдел кадров, честно призналась, что работа менеджером — это не для нее, и попросила перевести ее на само производство. Так она получила должность штамповщика.

«Однажды стою, работаю, у меня уже всё хорошо получается, подходит человек и говорит: „Ты же вроде мастер по кузовному ремонту, значит, что-то было со сваркой“. Опыт был, во время учебы в колледже нам показывали, как работать на полуавтомате с электродами. Тогда я с этим справилась, но как-то не придала значения. Тут же предложили попробовать поработать на аргоне, сказали: „А у тебя хорошо получается. Лучше, чем у студентов, которые на сварщиков учатся“», — рассказывает Катя.

«Сварка — это точно мое»

Постепенно сварка начала нравиться ей всё больше, Екатерина оставалась после рабочего дня, чтобы тренироваться и набивать руку, прошла курсы электрогазосварщика. С того предприятия она вскоре ушла из-за разногласий с начальством, но новую работу нашла уже через два дня.

«Я искала вакансии, отправляла резюме, а потом еще звонила со словами: „Я умею немножко сваривать аргоном. Можно ли у вас поработать?“ Сюда меня взяли, сказали, что готовы обучить почти с нуля», — говорит Катя.

Сварщиком Катя устроилась очень быстро, тут не возникло таких проблем, как с автосервисами

Сварщиком Катя устроилась очень быстро, тут не возникло таких проблем, как с автосервисами

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

С тех пор она работает в компании «Крепость», которая занимается изготовлением лестниц на металлическом каркасе. Коллектив небольшой — всего четыре человека, но дружный, нового сварщика приняли легко, хотя, как говорят коллеги Екатерины, немного удивились.

«Главное, что учится и хочет учиться», — говорит один из коллег.

На фото ниже — первая лестница, которую Катя сделала сама. Без помощи тут, конечно, не обходится. Готовая лестница может весить под 200–300 килограммов, так что всегда нужны лишние руки, чтобы поднять конструкцию и что-то придержать.

Первая работа Екатерины. Сейчас она может сделать и винтовую лестницу — из-за большого количества изгибов это сложнее, поэтому нужно два-три человека

Первая работа Екатерины. Сейчас она может сделать и винтовую лестницу — из-за большого количества изгибов это сложнее, поэтому нужно два-три человека

Источник:

Екатерина

«Когда я пришла в первый раз, и у начальника было видно сомнение в глазах, и у сварщиков. Говорили: „В теории возможно обучить с нуля, но не представляю, как может девушка быть на этом месте“. Но поехали на объект, собрали лестницу, мне всё очень понравилось, сказала: „Всё, забирайте меня, я готова учиться. У меня терпения вагон и маленькая тележка“. Так и осталась», — рассказывает Екатерина.

<p>Екатерина</p><p>Екатерина</p>

Парни тут очень душевные, юморные. Они видят, что я всё делаю, стараюсь, поэтому поддерживают, говорят: «Не переживай, опыта мало, но мы тебя всему научим».

Екатерина

сварщица

При нас Екатерина работала на полуавтомате, но и аргонодуговую сварку продолжает изучать. Максимально простыми словами она объяснила, в чем разница.

«На сварочном полуавтомате работать легче, потому что подача проволоки автоматическая. В случае с аргоном идет работа с электродами, которые нужно постоянно затачивать, если где-то есть какие-то очень большие зазоры, то идет работа с присадкой, подключается вторая рука. Самое тяжелое — это варить аргоном на тонком металле, потому что он легко прожигается, если слишком медленно вести аппарат, он уйдет ямкой, идеально ровного шва не будет», — объясняет Катя.

Катя с легкостью и даже с любовью рассказывает о тонкостях своей работы

Катя с легкостью и даже с любовью рассказывает о тонкостях своей работы

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Самое важное в работе сварщика — умение держать руку: если она начнет дрожать, ровного шва не будет.

«С полуавтоматом еще часто встречается такое понятие, как поры. Если, допустим, слишком далеко держишь ручку, подача у тебя увеличивается, всё смешивается с воздухом, как мне это объясняли, и получаются пузыри на металле. Если их потом зачищать, то деталь может треснуть. Остается только распиливать и делать по-новому. Если слишком быстро поведешь руку, шов неровно ляжет, слишком медленно — прожжешь. Всё зависит именно от руки», — говорит сварщица.

Техника безопасности в такой работе очень важна, поэтому всё под контролем

Техника безопасности в такой работе очень важна, поэтому всё под контролем

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Для сварщика важно уметь держать руку уверенно

Для сварщика важно уметь держать руку уверенно

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

По словам Кати, сварка для нее стала чем-то вроде медитации — настолько завораживает сам процесс.

«Мне на самом деле понравилось, как плавится металл, он ложится так ровненько, аккуратненько. С полуавтоматом еще меня завораживает, что образуется маленькая капелька металла, которую ты ведешь за собой — меня это расслабляет. Особенно после домашних дел, где дети постоянно кричат, они у меня те еще сорванцы, еще и возраст разный», — признается Катя.

<p>Екатерина</p><p>Екатерина</p>

Я свое в жизни нашла, сварка — это точно мое. Я это поняла, как только взяла аргон в руки.

Екатерина

сварщица

Попробовав столько разных профессий и найдя себя в роли сварщика, Катя говорит, что детям давать никаких наставлений не собирается, свой путь они найдут сами. Сейчас старшая дочь больше склоняется к творчеству, а младшая очень любит машинки и играет в них, а не в куклы.

Екатерина надеется, что какие бы профессии не выбрали девочки, со стереотипами они не столкнутся.

ПО ТЕМЕ
Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Автосервис Сварщик Смена профессии
