НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

4 м/c,

зап.

 752мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,60
EUR 93,39
Ребёнок выпал с 12 этажа
Незрячего не впустили в монастырь
Откроется новая школа. Фото
Как выглядит сквер 950-летия Ярославля
Переезд Минобра
Откроют офисы в памятнике
Пожар на предприятии
До какого числа можно поступить на платку
Ярославцы - о платных парковках
Где остались места в 10-е классы
Страна и мир Новые законы Россиянам грозят штрафы до 500 тысяч за поведение — подробности

Россиянам грозят штрафы до 500 тысяч за поведение — подробности

Законопроект уже готов

286
Написать комментарий
Родителям придется отвечать за свои слова и детей | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUРодителям придется отвечать за свои слова и детей | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Родителям придется отвечать за свои слова и детей

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В России предлагают ввести крупные штрафы за травлю. Речь идет о буллинге не только в жизни, но и в интернете.

«Буллинг, а по-русски банальная травля и унижение человека, стал серьезной проблемой в России, от которой страдают и взрослые, и дети. В особенности, конечно, несовершеннолетние с их неокрепшей психикой. Возможности мессенджеров и соцсетей кратно усиливают воздействие на жертву», — рассказал «Известиям» председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Размер штрафов предлагают сделать разным: 

  • физлиц могут оштрафовать на 10–50 тысяч рублей;

  • должностных лиц — на 100–200 тысяч рублей;

  • юрлиц — на 100–500 тысяч рублей.

Согласно проекту, под травлей будет подразумеваться систематическое унижение чести и достоинства другого лица, включая публичную дискредитацию в интернете. 

Если в таком поведении будет замечен человек моложе 16 лет, то ответственность будут нести его родители или опекуны. Предполагается, что нововведение защитит и взрослых от травли на работе. В Госдуме также работают над законопроектом, направленным на профилактику буллинга среди несовершеннолетних. 

Это не первая попытка по искоренению травили. Ранее в случае подтвержденной травли в школе агрессора предлагали временно изолировать от коллектива. Ребенка, который регулярно применял насилие к одноклассникам, хотели временно отправлять в учебно-воспитательные организации.

 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Закон Штраф Травля в интернете Буллинг в школе
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды
Ангелина Скобелева
Мнение
«Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление