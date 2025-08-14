Россиянам грозят штрафы до 500 тысяч за поведение — подробности

Родителям придется отвечать за свои слова и детей Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В России предлагают ввести крупные штрафы за травлю. Речь идет о буллинге не только в жизни, но и в интернете.

«Буллинг, а по-русски банальная травля и унижение человека, стал серьезной проблемой в России, от которой страдают и взрослые, и дети. В особенности, конечно, несовершеннолетние с их неокрепшей психикой. Возможности мессенджеров и соцсетей кратно усиливают воздействие на жертву», — рассказал «Известиям» председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Размер штрафов предлагают сделать разным:

физлиц могут оштрафовать на 10–50 тысяч рублей;

должностных лиц — на 100–200 тысяч рублей;

юрлиц — на 100–500 тысяч рублей.

Согласно проекту, под травлей будет подразумеваться систематическое унижение чести и достоинства другого лица, включая публичную дискредитацию в интернете.

Если в таком поведении будет замечен человек моложе 16 лет, то ответственность будут нести его родители или опекуны. Предполагается, что нововведение защитит и взрослых от травли на работе. В Госдуме также работают над законопроектом, направленным на профилактику буллинга среди несовершеннолетних.