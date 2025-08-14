Россиянам грозят штрафы до 500 тысяч за поведение — подробности

В России предлагают ввести крупные штрафы за травлю. Речь идет о буллинге не только в жизни, но и в интернете.
«Буллинг, а по-русски банальная травля и унижение человека, стал серьезной проблемой в России, от которой страдают и взрослые, и дети. В особенности, конечно, несовершеннолетние с их неокрепшей психикой. Возможности мессенджеров и соцсетей кратно усиливают воздействие на жертву», — рассказал «Известиям» председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Размер штрафов предлагают сделать разным:
физлиц могут оштрафовать на 10–50 тысяч рублей;
должностных лиц — на 100–200 тысяч рублей;
юрлиц — на 100–500 тысяч рублей.
Согласно проекту, под травлей будет подразумеваться систематическое унижение чести и достоинства другого лица, включая публичную дискредитацию в интернете.
Если в таком поведении будет замечен человек моложе 16 лет, то ответственность будут нести его родители или опекуны. Предполагается, что нововведение защитит и взрослых от травли на работе. В Госдуме также работают над законопроектом, направленным на профилактику буллинга среди несовершеннолетних.
Это не первая попытка по искоренению травили. Ранее в случае подтвержденной травли в школе агрессора предлагали временно изолировать от коллектива. Ребенка, который регулярно применял насилие к одноклассникам, хотели временно отправлять в учебно-воспитательные организации.