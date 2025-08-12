Apple Pay возвращается: россиянам вновь позволят расплачиваться с помощью iPhone. Новости 12 августа

Такой анонс уже появился на терминалах «Сбера» Источник: Мария Филиппова / Городские медиа

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 августа.

Россиянам напомнили о штрафах в многоэтажках

Среди жителей многоэтажек распространена тенденция оставлять свои вещи в тамбурах и на лестничных площадках. Однако при этом стоит соблюдать несколько правил, потому как захламление подъезда чревато штрафами для жильцов. Главное — уделять внимание противопожарной безопасности.

«Такие помещения очень часто загромождаются: жильцы хранят там мебель, стройматериалы, коляски, велосипеды, самокаты, детские игрушки и тому подобное. В общем случае проблему использования помещений общего пользования для личных нужд, в том числе хранения различных вещей, можно разрешить на общем собрании собственников жилья», — рассказал ТАСС доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Юрий Саранчук.

Эксперт напомнил, что не допускается хранение и использование в помещениях общего пользования горючих материалов и опасных химических веществ, загрязняющих воздух. Нарушением также считается загромождение проходов, препятствующее эвакуации людей в случае ЧП. Какой штраф грозит за каждое из нарушений, мы рассказали здесь.

Многоэтажек в России может стать меньше

В некоторых российских регионах запретят строить многоэтажки. Из-за этого среди экспертов начались споры.

Дело в том, что в Госдуме рассматривают законопроект, который ограничит строительство многоэтажных домов в населенных пунктах с нехваткой транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Представители отрасли рассказали «Известиям», что, если дефицит превысит 50%, новые высотки строить не разрешат. Ограничение планируют ввести до 2030 года.

Однако оценку инфраструктуры всё-таки будут проводить региональные власти. Инициативу направили, чтобы улучшить качество жизни россиян. Некоторые эксперты уверены, что такая мера приведет к негативным последствиям. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

Работающим пенсионерам хотят компенсировать пропущенные индексации

Работающим пенсионерам предлагают компенсировать пропущенные индексации. Такой механизм призывает ввести член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов. Он считает, что это поможет сократить разрыв между выплатами работающим и неработающим гражданам пенсионного возраста.

С 1 января 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров индексируются от полной суммы, которую они получали бы, если бы не работали. Например, при текущей пенсии в 19 527 рублей и потенциальной в 36 351 рубль индексация 9,5% дала прибавку 3453 рубля.

Когда пенсионер увольняется, то получает все пропущенные индексации с 2016 года, что может дать дополнительно 7–14 тысяч рублей ежемесячно. Также с 2025 года сохраняется и августовское повышение для работающих пенсионеров, но оно ограничено 437 рублями. Однако даже после возобновления индексации разрыв сохраняется, уверен Гаврилов, пишет ТАСС.

Дуров начал массовую блокировку в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о блокировке и удалении каналов за шантаж и распространение личной информации пользователей. Блокировка коснется каналов с доказательствами клеветнических постов и вымогательства.

Некоторых администраторов таких каналов уже поймали на продаже «блоков защиты» за отказ от публикации компромата. Дуров предупредил, что Telegram не место для шантажа и призвал не создавать клонов каналов, потому что их всё равно заблокируют.

В России призвали увеличить декретные

В России предлагают увеличить декретные выплаты на вторых и третьих детей. Ежемесячные декретные пособия на второго ребенка предлагают увеличить до 60% от дохода, а период выплаты продлить до двух с половиной лет.

При рождении третьего ребенка планируют установить ежемесячную выплату в размере 80% от дохода и увеличить период выплаты до трех лет, с таким предложением выступил научный сотрудник ИНП РАН Александр Ларионов. Он считает, что такие изменения положительно скажутся на росте демографии в стране и повысят рождаемость.

Сейчас размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от прежнего среднего заработка, а срок выплат — полтора года. Максимальная сумма равна 69 тысячам рублей, а минимальная — 9 тысяч рублей.

Депутаты предложили ввести налоговый вычет на покупку школьных товаров

В России предложили компенсировать россиянам сборы в школу при помощи налогового вычета. С такой инициативой выступил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев совместно с депутатами Госдумы Владиславом Даванковым и Александром Деминым. Парламентарии предложили министру финансов Антону Силуанову ввести социальный налоговый вычет для семей с детьми на покупку школьных принадлежностей.

В документе прописано, что каждый год российские семьи тратят значительные суммы на приобретение школьных товаров для детей. Для многих родителей, особенно с низким доходом, эти расходы становятся серьезным бременем для семейного бюджета.

«Снизить эту нагрузку могло бы введение налогового вычета на сумму расходов, связанных с покупкой школьных товаров. Такой вычет позволил бы частично возместить траты на школьную форму, учебные материалы, канцтовары и другие необходимые предметы», — указано в обращении.

Депутаты уверены, что мера поможет реализовать принципы социальной справедливости. Благодаря этой возможности семьи с низким доходом смогут обеспечить детей всем необходимым для учебы. Это также будет способствовать успешному развитию детей и уменьшению социального неравенства, передает РИА Новости.

Оформить больничный теперь можно, не болея

Россияне могут получить больничный даже при отсутствии заболевания, и это будет абсолютно законно. Есть несколько способов, чтобы оформить больничный без болезни.

«Легально оформить больничный лист возможно, даже если человек не болеет. Это можно сделать на абсолютно законных основаниях… При донорстве костного мозга донору после забора биоматериала выдают больничный лист на 5–9 дней», — рассказала кандидат юридических наук, доцент РАНХиГС Татьяна Подольская.

Уйти на больничный можно в случае необходимости ухода за больным членом семьи, если человек при этом является единственным, кто может ухаживать за заболевшим родственником или ребенком. Еще получить больничный лист возможно при проведении медицинских процедур, которые подтверждают вашу временную нетрудоспособность.

Туристов хотят лишить шведского стола и all inclusive в Турции

Сегодня в турецких СМИ появилась информация о том, что в отелях и ресторанах планируют отказаться от традиционного формата «шведский стол». С такой инициативой выступил Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции. Обращение готовят на имя главы государства Реджепа Эрдогана.

«При поступлении доклада в парламент может быть принят ряд законодательных мер. В частности, система „все включено“ (all inclusive) в отелях может быть заменена форматом „а-ля карт“ (à la carte), при которой человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть», — поделился член президентского совета и главы Ассоциации турецких рестораторов Рамазан Бингел с агентством Sabah.

По мнению главы ассоциации рестораторов Турции, стоит изменить способ использования продуктов питания, дав клиентам возможность заказывать блюда на выбор. Эту ситуацию прокомментировали представители Ассоциации туроператоров России. Источник из турецкого бизнеса поделился с АТОР, что в Турции нет реальных политических сил и правовых механизмов, которые могли бы отменить «всё включено». Отказаться от этой системы могут лишь сами отельеры.

Туристы пришли в шок от мертвой лошади в Черном море

Мертвую лошадь прибило к берегу на пляже на 73-м километре в микрорайоне Мамайка Сочи. Отдыхающие спокойно плавали в море, когда заметили тушу несчастного животного.

Очевидцы пришли в ужас: не очень приятно плавать рядом с разлагающимся животным. Возможно, лошадь попала в море после сильных ливней. Сначала животное могло смыть в реку, а потом в море.

Туша уже начала разлагаться Источник: ЧП Сочи / Telegram

Работа французской АЭС встала из-за медуз

Во Франции произошла неприятная ситуация: медузы попали в насосную станцию одной из крупнейших атомных электростанций. Это привело к остановке четырех двигателей, о чем сообщила компания на своем сайте.

По информации представителей АЭС, энергоблоки 2, 3 и 4 были остановлены с 23:00 до полуночи по местному времени, а энергоблок 6 автоматически прекратил работу после шести часов утра.

Причиной остановки стало массовое и неожиданное скопление медуз в фильтрационных барабанах насосных станций, которые находятся в неядерной части объекта. В компании отметили, что безопасность ядерного объекта не пострадала.

Профессор биогеохимических циклов из Бристольского университета в Англии Эрик Хенди объяснила, что, несмотря на наличие сеток в заборных трубах электростанций, которые предотвращают попадание мусора и морских организмов в охлаждающие системы, крупные скопления медуз могут блокировать их. Об этом пишет газета The New York Times.

Эксперт также отметила, что мертвые медузы могут превращаться в гель и проходить через фильтры, вызывая проблемы в более глубоких частях системы.

Россияне снова начнут расплачиваться айфоном

Россиянам снова позволят оплачивать свои покупки, используя iPhone. В первую очередь такую возможность можно будет применять на терминалах Сбербанка. Информацию об этом узнал корреспондент Городских медиа.

Кроме того, анонс о возможности оплаты покупок при помощи iPhone появился на самих терминалах банка.