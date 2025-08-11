НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Пенсионерам в России увеличат выплаты: кому именно и когда

Пенсионерам в России увеличат выплаты: кому именно и когда

Об этом рассказали в Госдуме

Три категории пенсионеров начнут получать увеличенные выплаты | Источник: Иван Высочинский / 26.RU

Три категории пенсионеров начнут получать увеличенные выплаты

Источник:

Иван Высочинский / 26.RU

В сентябре несколько категорий пенсионеров получат повышенные выплаты. К ним относятся пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в августе, инвалиды первой группы и достигшие возраста 80 лет. Об этом ТАСС сообщил член Комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин.

Депутат отметил, что если пенсионеру исполнилось 80 лет в августе, то с сентября он начнет получать удвоенную фиксированную часть страховой выплаты.

«Ее базовый размер в 2025 году составляет 8907 рублей 70 копеек, а значит, пенсионер старше 80 лет получит 17 815 рублей 40 копеек только по этой части, без учета дополнительных выплат и районных коэффициентов. Если за таким пенсионером оформлен уход, то к страховой пенсии добавляется 1314 рублей в месяц. В случае, если пенсионер получает государственную пенсию, размер надбавки составляет 1377 рублей. Обе эти выплаты предоставляются при наличии официально установленного ухода и начинают выплачиваться с месяца, следующего за возникновением права, то есть с сентября, если уход оформлен в августе», — сообщил Говырин.

Также выплаты увеличат тем, кому в августе присвоили инвалидность I группы.

«В сентябре этим гражданам также начнут выплачивать двойной размер фиксированной части страховой пенсии. При наличии иждивенцев эта сумма возрастет: на каждого нетрудоспособного члена семьи прибавляется по 2969 рублей 23 копейки», — заявил депутат.

Пенсионерам, прекратившим работу в августе, также увеличат выплаты.

«Все изменения происходят в рамках действующего законодательства и связаны с наступлением предусмотренных условий: достижение возраста, изменение группы инвалидности, появление иждивенцев или прекращение занятости. Если событие произошло в августе, прибавка начинается с сентября. Никаких заявлений подавать не требуется: перерасчет выполняется автоматически на основании поступивших сведений», — отметил Говырин.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
Пенсии Прибавка Выплата
