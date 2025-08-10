Легенды, буддийский храм и сервис 90-х. Как турист отправился в автопутешествие в Бурятию

Автопутешествие к буддийским храмам Источник: Алексей Котельников

В начале июля путешественник из Барнаула Алексей Котельников отправился в автопутешествие по бескрайним просторам Западной и Восточной Сибири. Его целью было исследовать новые города России, добраться до целебных источников и посетить уникальный храм Иволгинский дацан в Бурятии. Своими впечатлениями он поделился с нашими коллегами из NGS22.RU.

Города с легендами

Изначально Алексей планировал грандиозный сплав на пакрафтах по реке Подкаменной Тунгуске в Эвенкии. Однако судьба внесла свои коррективы: из-за проблем со здоровьем одного из членов команды этот амбициозный проект пришлось отложить.

В итоге барнаулец отправился в автомобильное путешествие. Его маршрут пролегал через живописные уголки Кемеровской области, Красноярского края, Иркутской области и Бурятии.

Турист отправился в автомобильное путешествие Источник: Алексей Котельников

— Всего было пройдено более 6 тысяч километров за 10 дней. Наш верный спутник в этом приключении — Toyota Land Cruiser. Признаюсь, для нашей небольшой группы из трех человек и передвижения по вполне приличным дорогам он оказался несколько великоват и, скажем так, не слишком экономичен. В Бурятии я уже был три года назад. Эти места уже знакомы по прошлым поездкам, но по-прежнему восхищают своей красотой и разнообразием. В пути мне удалось посетить и новые, еще не исследованные города, расширив свои географические познания. Достопримечательных мест там полно, месяца не хватит, — отметил турист.

К примеру, путешественнику удалось заглянуть в один небольшой, но очень колоритный городок в Кемеровской области — Мариинск. По его словам, этот город вырос из маленького поселения под названием Никольское и имеет богатую историю, уходящую корнями в 1698 год.

Дома в Мариинске выглядят как шедевры деревянного зодчества Источник: Алексей Котельников

По его словам, настоящий толчок к развитию Мариинск получил благодаря золотой лихорадке, ведь здесь были открыты месторождения золота. Как и многие сибирские города, он повидал немало событий, следы которых можно увидеть до сих пор.

— В XIX веке сюда ссылали людей разных национальностей. Прогуливаясь по улице Ленина, бывшей Московской, я был поражен количеством памятных табличек с именами на купеческих домах. Некоторые дома в Мариинске выглядят как шедевры деревянного зодчества. Здесь вели торговлю всем — от инструментов до продуктов питания, строили казначейство, первый кинозал и типографию, — рассказал путешественник.

Также среди новых мест, которые удалось посетить, путешественник особенно выделил город Боготол, расположенный в Красноярском крае. Он хранит в себе не только исторические факты, но и красивую легенду, которая, возможно, и дала ему название.

Боготол хранит в себе красивую легенду Источник: Алексей Котельников

По преданию, в XIII Чингисхан послал своего военачальника Боготу на разведку земель. Следуя в назначенном направлении, огромное войско подчинило на своем пути многие племена и народы. Однажды на Боготу напали аборигены и в отместку за жестокость монголов убили его жену.

— В безмерном горе он решил похоронить любимую так, как никто из монголов не хоронил своих жен. Тысячи рабов вырыли огромный ров, перегородив искусственной земляной плотиной реку. Чулым пошел по новому руслу, а на дне того места, где протекала река, Боготу велел вырыть могилу. Вместе с любимой женой были захоронены много рабынь, верблюдов и сокровищ. А дамбу затем разрушили, затопив место захоронения, — рассказал Котельников.

По словам туриста, в современном Боготоле, конечно, мало что осталось от тех далеких времен, но здесь отчетливо прослеживается наследие советской эпохи.

Не менее интересным оказался и город Тулун в Иркутской области, раскинувшийся на берегу реки Ии. Он получил широкую известность после разрушительного наводнения 2019 года.

Город Тулун получил новую жизнь Источник: Алексей Котельников

— Как отмечают сами местные жители, это несчастье, как ни парадоксально, помогло городу. Благодаря помощи со стороны Тулун получил новую жизнь. Главная улица Ленина преобразилась до неузнаваемости. Здесь можно увидеть знаменитую «Читающую корову», символ молочной отрасли, покататься на качелях и полюбоваться фонтаном с изображением реки Ии, — отметил Котельников, добавив, что о реке также существует красивая легенда.

Он рассказал, что когда-то на берегу этой живописной реки жил молодой охотник Арунай. Однажды он увидел людей, спускающихся с гор. Они спросили его, что это за место, и Арунай ответил: «Это хорошее место, самое лучшее на земле. Здесь живем мы — река и я». Люди не поняли его слов и решили, что река, которую они увидели, так и называется — Ия.

+8

«Настоящее чудо»

В ходе своего путешествия по Иркутской области турист поделился впечатлениями от посещения поселка Тельмы, где находится старинный храм Казанской иконы Божией Матери. Это место стало настоящим открытием, ведь появление такого шедеврального собора на пути — «настоящее чудо».

Храм Казанской иконы Божией Матери Источник: Алексей Котельников

Храм, построенный в начале XIX века на средства местных купцов и освященный в 1816 году в честь победы над французами, поражает своей красотой. По преданию, над его созданием трудились итальянские архитекторы, а уникальный часовой механизм на колокольне установил ссыльный мастер Климов.

Каждый час музыкальные часы исполняли различные мелодии, а у парапета двигались алебастровые ангелы. Сейчас весь механизм — груда ржавого железа, — рассказал путешественник.

По словам Котельникова, история сохранения храма не менее удивительна. Несмотря на закрытие в 1936 году и приказ о сносе, глава местной администрации, будучи верующим человеком, спас здание, засыпав его зерном. Сейчас церковь отреставрирована, хотя работы по благоустройству на территории до сих пор продолжаются.

Дорога вдоль Байкала Источник: Алексей Котельников

Тем временем дорога вдоль Байкала открывала захватывающие пейзажи. Правда, по словам туриста, трасса оказалась довольно оживленной: то и дело приходилось обгонять дальнобойные фуры, а изредка навстречу проносились отважные мототуристы.

В поселке Култук в Иркутской области турист не устоял перед искушением и отведал нежнейшего омуля, ароматного хариуса и, конечно же, сагудай. Подкрепившись местными угощениями, он продолжил свое путешествие в Тункинскую долину — одно из самых живописных мест Бурятии.

+2

«Погружение в прошлое»

Приехав в Бурятию, первым делом путешественник посетил целебные источники в поселке Жемчуг.

— У меня возникло странное чувство. Меня ждало неожиданное погружение в прошлое. С одной стороны, природа здесь невероятная: величественные Саяны, чистый воздух и, конечно, сами источники, дарящие надежду на исцеление. С другой — организация всего этого оставляет желать лучшего, — отметил Котельников.

Целебные источники в поселке Жемчуг Источник: Алексей Котельников

По его словам, дорога к источникам — пыльная грунтовка, вокруг хаотичная застройка, ларьки, заборы. И люди в халатах и с полотенцами, бредущие к воде. Причем сами источники, как оказалось, появились случайно, при бурении скважины. И вот уже полвека бьет этот фонтан, но, к сожалению, «жемчужиной» долины это место пока не стало.

Сервис напоминает туризм 90-х на Алтае Источник: Алексей Котельников

— Сервис напомнил мне туризм 90-х на Алтае: уникальный природный объект, толпы желающих его посетить и минимум заботы о благоустройстве. Туалеты на улице, раздевалки с гвоздями вместо вешалок, грязь, отсутствие душа перед купанием, теснота в бассейне, водоросли. Но, знаете, это не так уж и важно. Главное — вера в целебную силу воды. И, кажется, она действительно работает! У моего друга перестала болеть нога, а я стал меньше кашлять, — обратил внимание турист.

Тункинская долина — одно из самых живописных мест Бурятии Источник: Алексей Котельников

«Целый город в миниатюре»

В этот раз самой дальней точкой путешествия в Бурятии стал Иволгинский дацан, который находится неподалеку от столицы Улан-Удэ.

— Это не просто храм, а целый город в миниатюре, раскинувшийся на просторной территории. Восемь зданий, каждый со своим предназначением, создают неповторимую атмосферу духовности и умиротворения. Помимо традиционных храмов, здесь находится уникальная библиотека, хранящая древние тексты, и единственный в России буддийский университет, где изучают тибетскую медицину, — отметил Котельников.

Здесь находится единственный в России буддийский университет Источник: Алексей Котельников

Приближаясь к храму, по словам туриста, нужно следовать древнему обычаю — обходить его по кругу. На пути встречаются «хурдэ» — молитвенные барабаны, наполненные свитками с мантрами. Считается, что их вращение равносильно чтению молитв.

Он рассказал, что свечи здесь зажигают необычным способом: на маленьком листке бумаги пишут имя, закрепляют его внутри спирали благовоний, поджигают и подвешивают к потолку. Легкое колыхание бумажки становится еще одной формой молитвы.

Буддийские чудеса Источник: Алексей Котельников

— Но, пожалуй, самое удивительное, что привлекает сюда паломников со всего мира, — это нетленное тело Пандито Хамбо-ламы Итигэлова, духовного лидера российских буддистов начала XX века, соратника Далай-ламы. В специально отведенном здании покоится его тело, сохранившееся вопреки всем законам природы. Говорят, прикосновение к нему дарует исцеление и помогает в исполнении самых сокровенных желаний, — добавил путешественник.

Расходы в этом путешествии были вполне предсказуемы: бензин, еда в придорожных кафе и аренда жилья на ночь.

— Если бы мы решили экономить, ночуя в машине или в палатках и готовя самостоятельно, то, конечно, затраты были бы еще скромнее. Но тогда, вероятно, и само путешествие заняло бы больше времени. Тем не менее, главное — это впечатления. За время поездки мы открыли для себя целых десять новых городов, а также вновь окунулись в атмосферу уже знакомых мест, — уточнил турист.