Сюда летят со всей России: показываем Соловки, где был суровый лагерь для «социально чуждых элементов»

Окно в страшное прошлое и терапия красотой Севера — это про Соловки

Тревожное эхо советских репрессий и спокойствие природы Русского Севера. Приветливые лица местных жителей и угрюмые портреты заключенных из архивов лагеря особого назначения. Могучие стены монастыря, которые не раз защитили от внешнего врага, но у которых стреляли по своим — за мысли. Это далеко не все противоречия Соловецких островов, которые манят особенного туриста — вдумчивого, способного не только подпитаться пейзажами архипелага в Белом море, но и готового открыть страшные тайны нашей общей истории. О поездке на Соловки рассказывает наша коллега, главный редактор 29.RU Елена Ионайтис.

Полет над Белым морем

Полет на Соловки проходит над Белым морем, время в пути — около часа. В регионе развита внутренняя авиация, и самолеты курсируют туда по несколько раз в сутки.

Правда, из самого Архангельска на Соловки не улететь. У Морского речного вокзала нужно сесть на 110-й автобус и доехать до Васьково (это аэропорт местных воздушных линий в Лисестровском сельском поселении. — Прим. ред.). На дорогу до него уходит минут 30–40.

Билет на самолет из Васьково до Соловков обойдется примерно в девять тысяч рублей, что по стоимости соразмерно полету из Архангельска в Москву. Из-за высоких цен на «воздушную маршрутку» соловчане выбираются на Большую землю крайне редко.

Виды с неба открываются потрясающие. Бескрайнее Белое море сливается с небом по цвету. Леса с зеркалами озер. Зеленые островки на голубой воде.

Впрочем, лучше показать, чем описывать словами.

Сердце архипелага — Соловецкий монастырь

Пожалуй, это главная достопримечательность Соловков, заметная еще с неба. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь — действующий, однако территория его открыта для туристов.

Они могут увидеть старинные храмы — от XVI до XIX века. Прикоснуться к величественным стенам угловых башен, заглянуть в келарню, трапезную и даже монастырские тюремные камеры.

Соловецкий монастырь возник в 1420–1430-х годах. Отстроен он в камне, стены эти вынесли несколько нападений шведов в XVI–XVII веках. А позднее, в 1854 году, монастырь без серьезных разрушений перенес обстрел английскими пушечными фрегатами.

Пребывание рядом и внутри сегодня дает ощущение защищенности. Камни гигантские, башни высокие, стены толстые.

В советские годы монастырь был ликвидирован. В 1920 году сюда пришли большевики, и всё это пространство стало служить их целям. Они основали в этих стенах Соловецкий лагерь особого назначения — СЛОН.

7 июня 1923 года на Соловки прибыла первая партия заключенных, к концу 20-х годов лагерь разросся до Кольского полуострова и Карелии, а сами Соловки стали лишь одним из 12 отделений.

Лагерь занимал важное место в системе ГУЛАГ. Как сообщается на сайте монастыря, за время существования он претерпел несколько реорганизаций.

С 1934 года Соловки стали VIII отделением Беломорско-Балтийского канала, а в 1937 году тут появилась Соловецкая тюрьма ГУГБ НКВД, которая была закрыта в самом конце 1939 года.

За 16 лет существования на Соловках лагеря и тюрьмы через острова прошли десятки тысяч заключенных, среди них были представители известных дворянских фамилий и интеллигенции, крупные ученые самых разных отраслей знаний, военные, крестьяне, писатели, художники, поэты.

Также Соловки стали местом ссылки многих иерархов, священнослужителей, монахов и мирян, пострадавших за веру.

Деятельность монастыря возобновилась спустя много лет — лишь с 1990 года. В 1992 году мощи основателей монастыря были возвращены, а монастырский комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Советская власть не карает, а исправляет»

Такая цитата висит сразу на входе в музей, где рассказывается о соловецких лагерях и тюрьме.

13 октября 1923 года официально был открыт Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). В декабре 1933 года лагерь был расформирован. Через него прошли десятки тысяч заключенных, не менее семи с половиной тысяч погибли.

Лагерю было передано в пользование всё имущество Соловецкого монастыря, он вмещал до 8000 человек, которых было решено перевоспитывать трудом, и труд этот был тяжелым.

Отправляли подальше от материка на Север «социально чуждых элементов»: это политзаключенные, уголовники и даже малолетние преступники. Жили тут и мужчины, и женщины.

Большинство заключенных было направлено в СЛОН во внесудебном порядке. Сроки их заключения составляли от трех до максимальных в 1920-е годы десяти лет.

Гости Соловков могут узнать, как тяжело жилось тут заключенным и каким жутким был их труд в условиях Крайнего Севера: лесоповал, торфоразработки, кирпичный завод (где работали женщины), строительство железной дороги. Без выходных и отдыха, под жестким контролем, в суровом климате.

Были тут и расстрелы, про это в один из своих визитов на Соловки упомянул патриарх Кирилл:

— Хочу сделать заявление, на мой взгляд, исторической важности. Господь удерживал мой язык от того, чтобы сделать это заявление раньше, но то, что сейчас скажу, — абсолютная правда, и восходит информация, которой я владею, к 1972 году. Тогда в первый раз я посетил Соловки вместе со своей покойной мамой . Мы летели на самолете Ил-18 из Ленинграда до Архангельска, а потом кораблем добирались до Соловков. И вот с моим первым посещением связана встреча с неизвестным мне человеком. Я перемещался от периметра обители в ту сторону, где сейчас гостиница, и какой-то человек спросил меня: «Ты поп?» Говорю: «Да». — «Да, много тут ваших положили». — «Откуда вы знаете?» — «Да я был здесь в то время». И Господь как-то вразумил меня спросить: «А где положили?» — «Ну много времени уже прошло, могу и сказать. А грохали мы их у стенки, за церковью».

Патриарх Кирилл пояснил, что во время осмотра монастыря понял, что речь идет именно о восточной стене.

— Меня сопровождают сотрудники ФСО, специалисты по баллистике, и они утверждают, что здесь реальные следы от пуль. Никакого другого уединенного места за церковью, которое несло бы на себе следы от пуль, на Соловках нет, — добавил он и поручил создать место для молитвы у стены, где расстреливали заключенных.

К слову, с Соловками патриарх Кирилл связан не только своей деятельностью там, но и через деда, который был узником Соловков из-за церковной деятельности и борьбы с обновленчеством.

Лучше идти в этот музей с гидом: внутри появляется много вопросов, а порой ловишь ступор: не верится в такую бессмысленную жестокость, не принимается она здравым умом. Гид, увы, вернет вас в реальность: подтвердит и накинет еще пару убедительных примеров из жуткой истории лагеря.

На выходе из музея чувствуешь, как бы это ни прозвучало, освобождение: эмоционально спасают после этого только живописные пейзажи Соловков.

Про туризм: «А что сегодня делать на юге?»

По итогам 2024 года Соловки оказались на верхушке народного рейтинга «Места силы России». На втором месте рейтинга — остров Врангеля, на третьем — Рязанский кремль.

В 2024 году турпоток на Соловецкие острова вырос. Увеличилось и количество заходов круизных судов, и число туристов, посетивших Русский Север. Как сообщает ТАСС, прирост этот составляет 7% к 2023 году, а это порядка трех миллионов человек.

Самое подходящее время для посещения Соловков — июль и август. Лето в Архангельской области к этому моменту набирает обороты, температура порой не уступает южным курортам. Туристы гуляют, катаются на велосипедах, лодках, загорают возле озер.

Музейщики говорят, что этим летом гостей особенно много.

— А что сегодня делать на юге? — говорит одна из сотрудниц. — К экологии есть вопросы. Людей там тьма. А здесь — и природа, и история, и гостеприимство. Этим летом у нас особенно много гостей из разных регионов.

— Юбка у меня длинная, как положено при храме, до пола. Но на велосипеде я езжу! Сначала неудобно было, потом привыкла… — сказала мне попутчица в самолете, когда мы еще летели на острова. — Вы много не снимайте сейчас в окошко. Надо, чтобы на сами Соловки хватило…

Памяти? Зарядки? Восхищения? Я не переспросила. Были в этих ее словах и забота о чужаке, и гордость за свое родное.

По фото вы могли заметить, как активно идут работы по реконструкции монастыря. За темпами работ следит патриарх Кирилл, который регулярно бывает на архипелаге. В последний раз он был там в августе 2024 года.

В 2029 году планируется широко отметить 600-летие со дня возникновения первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге.



