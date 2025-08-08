НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Штрафы за просмотр порно? Общественница предложила запретить фильмы для взрослых — что об этом думают люди

Штрафы за просмотр порно? Общественница предложила запретить фильмы для взрослых — что об этом думают люди

Рассказываем, как на такую инициативу отреагировали россияне

240
5 комментариев

Что горожане думают о запрете порно?

Источник:

Мария Зарукина, Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

«Запретить порнографию, чтобы не мешать демографии» — так звучит новоиспеченная инициатива общественников. Чем активистам не угодило порно, что об этом думают люди и как технически возможно выписывать штрафы за порнографию — смотрите в видео выше.

Запретить, а затем и штрафовать за поиск и просмотр порнографии в интернете предлагает Элина Жгутова, председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай». Ей же принадлежит идея о том, что причиной развала СССР были, в том числе, и узкие джинсы.

— Начало развала великой страны происходило ровно через эти явления: через джаз, стиляг и так далее. Что такое стиляга, что такое узкие джинсы? Это, извините, путь к ЛГБТ (деятельность запрещена на территории РФ), — заявила Элина Жгутова в октябре 2024 года в ток-шоу федерального канала.

Теперь внимание правозащитницы привлекла порнография. По ее мнению, порно вредит населению и вызывает зависимость, особенно у подрастающего поколения.

<p><span>Элина Жгутова</span></p><p><span>Элина Жгутова</span></p>

Во-первых, это образует зависимость, сродни наркотической. С другой стороны, это отдаляет человека от создания семьи и рождения ребенка. Подростки с малых лет имеют доступ к порнографии и развивают некую форму серьезной зависимости. Впоследствии они уже не способны к воспроизводству потомства и созданию крепких семей. Нужно ввести отдельный запрет на порнографию. У нас сейчас есть запрет на создание и распространение, а использование для себя, что называется, не запрещено. Порнография должна быть под запретом уже давно. Необходимо вводить административное наказание и штрафы.

Элина Жгутова

Общественный и политический деятель. Член научно-экспертного совета при подкомитете Совета Федерации по гражданскому и семейному праву. Председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай»

В разговоре с нашими коллегами из NGS24.RU Жгутова подчеркнула, что она не предлагает прямо сейчас начать штрафовать россиян за просмотр порно. Общественница настаивает, что сначала порно должно быть запрещено в массовом доступе, а уже за нарушение запрета — выписывать штрафы. О какой именно сумме штрафа идет речь, Жгутова не уточняет. По ее мнению, штрафы должны быть такими же, как за поиск экстремистской информации. При этом саму порнографию экстремизмом она не считает, уточняет инициатор запрета.

<p>Элина Жгутова</p><p>Элина Жгутова</p>

Нет, [порно] — это отдельный социальный порок, и надо с ним отдельно социально бороться.

Элина Жгутова

Выступает против абортов, «изъятия детей из семей по спорным основаниям» и является одним из самых ярых защитников традиционных семейных ценностей

Корреспондент NGS24.RU Дмитрий Мамаев уточнил у активистки, какой, по ее мнению, будет реакция общества на такой запрет:

— Какая реакция может последовать со стороны общества на такой запрет, как вы думаете?

— В смысле, какие могут быть последствия, если у алкоголика отнять бутылку? Ну может умереть кто-то из них, я не знаю. То есть мы сейчас говорим о том, что лечение может быть опаснее болезни, понимаете? Вот аргументы, которые слышатся против, — это вот такого рода. Если только забыть о том, что отсутствие порнографии — это здоровье общества, а присутствие порнографии — его болезнь, причем такая уже терминальная стадия, как я понимаю, судя по количеству защитников порнографии. Я считаю, что норма, когда человек как минимум стесняется своего этого греха. Сейчас, похоже, даже это уже не принято. Хотя всегда это считалось извращением. Во всех религиях это считается грехом. […] Для меня это не то же самое, что девиантная ориентация, но очень близко к тому.

<p>Элина Жгутова</p><p>Элина Жгутова</p>

Отсутствие порнографии — это здоровье общества, а присутствие порнографии — его болезнь, причем такая уже терминальная стадия, как я понимаю, судя по количеству защитников порнографии. Я считаю, что норма, когда человек как минимум стесняется своего этого греха. Всегда это считалось извращением. Для меня это не то же самое, что девиантная ориентация, но очень близко к тому.

Элина Жгутова

Председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай»

Редакция NGS24.RU решила узнать реакцию общества на запрет порно у самих россиян.

С вопросом «Что вы думаете о штрафах за порно?» журналисты вышли на улицу. Честные ответы людей — смотрите в видео.

Гость
1 час
Может, председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей просто не будет лезть в штаны и личную жизнь чужих людей?
Гость
57 минут
Это очень неумно.
