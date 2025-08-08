Жителей Иркутска напугал огромный светящийся шар: что это было — кадры

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
149
Написать комментарий
Яркий болид пролетел над Иркутской областью | Источник: «Иркутский астроном» / TelegramЯркий болид пролетел над Иркутской областью | Источник: «Иркутский астроном» / Telegram

Яркий болид пролетел над Иркутской областью

Источник:

«Иркутский астроном» / Telegram

После полуночи 8 августа небо Иркутска озарила вспышка света. Это случилось примерно в 00:21 по местному времени. Сообщения о небесном явлении поступили из разных населенных пунктов, в том числе из Свирска и Маркова, сообщает Telegram-канал «Иркутский астроном».

Очевидцы описывают объект как зелено-голубой болид, который распался на фрагменты и ушел за линию горизонта. Видеозаписи фиксируют метеор в левом верхнем углу кадра ближе к концу ролика. В комментариях к посту в Telegram-канале пользователи пишут, что видели подобный объект в Улан-Удэ.

Болид могли видеть в радиусе 1000 километров

Источник:

«Иркутский астроном» / Telegram

«Мы с мужем сначала заметили яркую вспышку в окне, соскочили и успели его проводить взглядом и рассмотреть. Потом прислушивались, но звука не услышали никакого», — пишет Ольга в комментариях к посту.

Еще одна жительница деревни Куреть Ольхонского района рассказала, что ее муж видел метеор. Она отметила, что он летел очень медленно и было достаточно времени, чтобы им полюбоваться.

По информации наших коллег из IRCITY.RU, астроном-любитель Павел Никифоров рассказал, что метеоры загораются на высотах около 100 километров и видны в радиусе около 1000 километров.

Метеор — это космическое тело (песчинка или небольшой камень), которое влетает в атмосферу Земли и сгорает в ней. Болидами называют очень яркие и крупные метеоры, которые движутся с большой скоростью и оставляют за собой яркий след. Болиды могут быть настолько яркими, что их видно даже днем.

Астрономы просят всех, кто видел или заснял это явление, прислать фото и видео, чтобы восстановить траекторию движения. Интересны записи с камер видеонаблюдения от Читы до Красноярска.

Напомним, что звездный дождь россияне могут увидеть в ночь с 12 на 13 августа. На время приходится максимум самого известного метеорного потока — Персеиды. Примечательно, что знаменитый августовский звездопад можно наблюдать весь месяц.

Виктор Лучкин
Виктор Лучкин
журналист
Болид Астрономия Небесное тело Метеор
