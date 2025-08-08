«Придут вышибалы с паяльником и обзвонят всех близких». В России хотят разрешить передавать долги по ЖКХ коллекторам

Коммунальщики хотят привлекать коллекторов к взысканию долгов Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Управляющие компании предложили передавать долги по ЖКХ коллекторам и третьим лицам. В Минстрое уже пообещали рассмотреть эту инициативу. Тем временем эксперты и простые люди сомневаются в целесообразности идеи. MSK1.RU выяснил, что может ждать неплательщиков и станут ли коммунальщики лучше работать.

Долги ничем не отличаются от банковских?

Председатель совета «Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость» Лина Ткаченко, предложившая внести изменения, рассказала корреспонденту MSK1.RU, что долги жильцов перед коммунальщиками растут ежегодно.

«Управляющие компании не могут повысить тарифы, как это делают ресурсоснабжающие организации. Поэтому возникают кассовые разрывы, которые постоянно увеличиваются. А коммунальщики должны всё равно предоставлять услуги. — объяснила Ткаченко — Люди за это платить не хотят и соответственно долги копятся. Если снять запрет на взыскание долгов, то УК смогут ими распоряжаться и, например, договариваться с банками и брать деньги под залог этих долгов».

Жилищный кодекс РФ (ст. 155 п.8) сейчас запрещает коммунальщикам передавать право на взыскание долгов третьим лицам.

Согласно статье 156 ЖК РФ, управляющие компании не могут самостоятельно поднять цены на свои услуги без согласия собственников, поэтому получается кассовый разрыв (это когда есть деньги, но они не пришли на счет).

По словам Лины Ткаченко, долги по ЖКХ ничем не отличаются от других задолженностей, поэтому они должны взыскиваться как все остальные.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в прошлом году число неплательщиков составило 3,2 миллиона человек. Вице-премьер Марат Хуснуллин в октябре 2024-го заявил, что общая сумма долгов по ЖКХ составляет 1,2 трлн рублей.

«Бандитская форма взыскания»

Эксперт по жилищному праву и ЖКХ Виктор Федорук считает, что если процент должников у коммунальщиков больше 10% — то им стоит задуматься о качестве своей работы, так как это может быть формой протеста.

«Они предлагают решать проблему без суда и следствия. Вот у человека накопился долг и его выдают „вышибалам“, то есть коллекторам. Они придут с паяльником, обзвонят всех близких и будут шантажировать. Это будет бандитской формой взыскания долга», — рассказал Федорук корреспонденту MSK1.RU.

Сейчас тем, кто имеет задолженность, могут отключить горячую воду или перекрыть канализационную заслонку. Но последнее может привести к заливанию соседних этажей фекалиями, вспоминал практику Федорук. По его мнению, людей заставят платить «письма счастья» и покрытие расходов УК на суды.

«Если люди выплатят долги, это не значит, что вырастет качество коммунальных услуг. Управляющие компании уже привыкли чего-то недодавать жителям. Идеальных нет, даже если они контролируются государством», — поделился мнением эксперт по жилищному праву и ЖКХ.

Привлечение коллекторов может создать проблемы для тех, кто снимает жилье. Москвичка Галина (имя изменено. — Прим. ред.) рассказала корреспонденту MSK1.RU, что зачастую владелец квартиры не оплачивает услуги ЖКХ, хотя они входят в стоимость аренды.

«Понятно, что это способ давления на собственника. Допустим, я не жила на даче долгое время и не передавала показания счетчиков. Поэтому мне коммуналку начисляли по среднему показателю — 13 тысяч в месяц. Пришлось судиться и делать перерасчет», — поделилась Галина.

