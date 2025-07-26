На Западе появилась работа, за которую предлагают 24 миллиарда рублей. Но люди отказываются

Марк Цукерберг вливает миллиарды в разработку ИИ Источник: zuck / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Марк Цукерберг, глава Meta*, основатель Facebook** и Instagram**, начал строить лабораторию по разработке искусственного суперинтеллекта. Он предлагает будущим сотрудникам суммы, которых прежде не видел рынок труда. Так, по данным издания Wired, ведущим исследователям предлагается 300 миллионов долларов (почти 24 миллиарда рублей) за подписание контракта.

Серьезно?

Да. Это сумма за четыре года работы, но 100 миллионов долларов (почти 8 миллиардов рублей) будет выплачено в течение первого года. Такие предложения сделаны как минимум 10 сотрудникам компании OpenAI — ведущей компании в области ИИ-технологий. Нашумевший ChatGPT — продукт именно OpenAI, и его разработчиков Цукерберг хочет переманить себе. Несмотря на запредельные цифры, есть люди, которые отказываются от его предложений.

«Один из высокопоставленных исследователей, по словам нескольких источников, непосредственно знакомых с ходом переговоров, был предложен на должность главного ученого, но отказался», — пишет Wired.

Сотрудники OpenAI пообщались с изданием анонимно, так как не имеют права публично говорить о своей работе. Они объяснили, что при принятии решений взвешивают деньги и то влияние, которое они могут оказать, работая в Meta* и в OpenAI. Многие считают, что в OpenAI смогут добиться лучших профессиональных результатов.

Цукерберг со своей супругой Источник: zuck / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

А это точно правда?

Об этих умопомрачительных предложениях пишет не только Wired. Аналогичную информацию узнал ряд других СМИ, а также анонимных источников из IT-сферы. Однако Meta* заявила, что все они неправы.

«Эти заявления не соответствуют действительности — размер и структура этих компенсационных пакетов повсеместно искажены», — говорит представитель Meta* Энди Стоун.

То же самое представители Meta* говорят на встречах с нынешними сотрудниками. Они заверяют их, что слухи о громадных предложениях — это «просто ложь». Впрочем, один из руководителей по ходу дела признал, что при отдельных переговорах речь идет как минимум о 100 миллионах долларов (почти 8 миллиардов рублей). Также он добавил, что OpenAI «парирует эти предложения». Об этом также пишет Wired.

Известно, что нынешние сотрудники Meta* столько не получают. Так, старший инженер из компании рассказал, что зарабатывает «всего» 850 000 долларов в год (примерно 67 миллионов рублей). Сотрудники на уровень выше в среднем зарабатывают в два раза больше. Журналисты предполагают, что уникальным специалистам Цукерберг вполне способен заплатить на порядок больше.

По данным Wall Street Journal, Цукерберг сообщил потенциальным кандидатам, что им не придется беспокоиться о нехватке ресурсов. Это важно в IT-сфере, где смелые идеи могут быть ограничены техническими возможностями.

К сегодняшнему дню Цукерберг успешно нанял как минимум семь сотрудников OpenAI. Гендиректор OpenAI, Сэм Альтман, уже выступил с критикой методов Цукерберга, но добавил, что их компания тоже переоценит систему вознаграждений. Несомненно, в сторону повышения.

Коллеги Цукерберга по ИИ-цеху осуждают столь агрессивное переманивание сотрудников Источник: zuck / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Зачем это Цукербергу?

Как пишет CNN, Цукерберг принадлежит к кругу «ИИ-максималистов», которые верят, что ИИ изменит абсолютно всё в этом мире. В прошлом месяце он инвестировал 14,3 миллиарда долларов (1,11 триллиона рублей) всего в один ИИ-стартап. Речь о Scale AI: он занимается маркировкой данных.

«Для нашей работы над суперинтеллектом я сосредоточен на создании самой элитной и талантливой команды в отрасли», — признался Цукерберг.

Его состояние оценивается в 246 миллиардов долларов. Один из комментаторов, анализирующих эту историю, задался вопросом: «Как много денег вы были бы готовы отдать, чтобы через несколько лет получить абсолютно бесконечные деньги?» Цукерберг, похоже, считает, что ИИ-технологии станут настоящей революцией — и дадут ему именно такой результат.

На фото Цукерберг ест в японском «Макдональдсе». Он любит показывать, что, несмотря на статус миллиардера, «не оторван» от обычного мира Источник: zuck / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

** Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.