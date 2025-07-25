Трамп хочет выйти из конфликта, который может продлиться еще 9 лет: главное об СВО за неделю

Надпись на плакате гласит: «Коррупция аплодирует» Источник: apnews.com

Практически в ежедневном режиме Россия и Украина обмениваются ударами беспилотников или ракет. В Стамбуле прошел третий раунд переговоров, а Украину охватили протесты. Стране начали передавать военную помощь, но денежный транш пока придерживают.

Уследить за всем происходящим сложно, поэтому каждую пятницу мы собираем в одном материале главные события об СВО и политических разговорах вокруг этого.

Массированные атаки на юг России и угрозы ударов вглубь страны

Страны не прекратили атаковать друг друга в преддверии переговоров. Еще на прошлых выходных было несколько крупных налетов. 19 июля, в субботу, дроны летели на Москву и юг России. В Ростовской области обломки беспилотника упали и повредили высоковольтную линию, еще из-за них загорелись несколько домов. Тысячи человек там остались без света.

В Киеве и еще 10 областях страны в этот день была объявлена воздушная тревога. По словам президента страны Владимира Зеленского, в небе заметили более 300 ударных дронов. Они прилетели по аэродрому в Одессе, складу боеприпасов в Краматорске (ДНР), оборонным объектам в Сумской и Днепропетровской областях.

Еще сильнее была атака на следующий день, 20 июля. Минобороны РФ отчиталось, что за ночь они сбили 93 дрона, днем — еще 38, вечером — 37. Многие аэропорты, включая московские, пришлось закрыть. На поезде добраться тоже было проблематично: в Ростовской области оборвалась контактная сеть. Из-за этого множество поездов, чей маршрут проходит там, начали задерживать.

После переговоров, прошедших в Стамбуле 23 июля, беспилотники нацелились на черноморское побережье. В Сочи под обломками беспилотника погибли два человека, из-за длительной опасности новых ударов аэропорт был закрыт. В районе Сириуса дрон ударил по нефтебазе. Всего над акваторией Черного моря сбили 10 беспилотников, еще столько же — над Азовским морем.

Беспилотники упали и на гаражный кооператив, там жили люди Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU Соседи помогают пострадавшим Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Зеленский пригрозил, что удары вглубь России будут продолжаться. Они нацелены на разрушение логистики. В ответ Россия атаковала предприятия военно-промышленного комплекса с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии в разных регионах Украины.

Удары продолжаются не только в небе, но и на земле. Российские военные открыли новый фронт в зоне СВО. Так военный корреспондент Андрей Коц высказался после взятия под контроль населенного пункта Дегтярное в Харьковской области. По его словам, это даст свободу действиям, например, для окружения Волчанска. А освобождение села Новотроицкое в ДНР, по данным советника главы республики Игоря Кимаковского, позволило выровнять линию фронта в направлении города Димитров.

Также за неделю освободили Варачино в Сумской области, Белую гору, Новоэкономическое и Зверево в ДНР.

За прошлый месяц, июнь, ВС РФ освободили наибольшую территорию в зоне СВО с начала года, пишет The New York Times (NYT). По данным газеты, сделать это удалось благодаря двум видам тактики. Сначала для расчистки территории идут удары дронами, снарядами и планирующими бомбами. После этого в дело вступают сами военные. Таким образом в июне удалось освободить более 214 квадратных миль территории по сравнению с 173 квадратными милями в мае.

Третий раунд переговоров и сценарии развития отношений с США

В среду, 23 июля, Россия и Украины провели третий раунд переговоров. Он вновь прошел в Стамбуле, во дворце Чириган. Переговоры открылись личной встречей глав делегаций — помощника президента РФ Владимира Мединского и главы СНБО Украины Рустема Умерова. После этого стороны провели встречу в полном составе.

От Москвы в Турцию прилетели также замминистра иностранных дел Михаил Глызин, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Число участников украинской переговорной группы увеличилось с 12 до 14 человек. В обновленный состав вошли представитель омбудсмена и дополнительный представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Стороны обсудили прекращение огня, обмен военными и гражданскими, возвращение украинских и российских детей на родину, а также встречу двух президентов. Среди новых инициатив:

создать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн;

временные перемирия по 24 или 48 часов для спасения раненых и вывоза погибших;

встреча президентов России и Украины при участии коллег из Турции и США, Реджепа Эрдогана и Дональда Трампа.

«Позиции достаточно далеки друг от друга. Но мы договорились продолжить контакты», — сказал Мединский и отметил, что Россия надеется на новый раунд переговоров. Однако предварительная дата встречи пока не обсуждалась.

Прошедшие переговоры стали самыми короткими, отметило Reuters. Они продлились меньше часа. Американский CNN считает, что странам не удалось достичь существенного прогресса в вопросе прекращения огня или встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Но и ожидания от переговоров были невысокими. Испанская газета La Razon поддержала эту точку зрения и заявила, что единственными темами с подвижками стали возвращение странами военнопленных и детей.

Параллельно Россия вовлечена в переговоры с США. В Кремле сейчас анализируют три возможных варианта развития отношений со Штатами и урегулирования украинского конфликта:

Глава Белого дома согласится на условия, выдвинутые Россией по урегулированию украинского кризиса, после чего сможет убедить Киев и страны Европы принять их. Вашингтон сократит свою вовлеченность в разрешение конфликта, переложив основную ответственность на Евросоюз и украинское руководство. США вернутся к курсу, которого ранее придерживался экс-президент Джо Байден в отношении Украины и России.

Каждый из них зависит от дальнейших действий американского президента Дональда Трампа. Сейчас, по мнению немецкой газеты Spiegel, Москва придерживается стратегии, сочетающей элементы второго и третьего подходов.

По данным экс-советника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона, Трамп якобы намерен выйти из украинского конфликта.

«Как в дипломатическом, так и в военном плане», — отметил Болтон.

Все из-за того, что вмешательство президента США в украинский конфликт может привести к выдвижению против него обвинений, как это было в ходе столкновения в Афганистане, пишет Bloomberg.

Украина в это время грозит затягиванием конфликта без четких и действенных гарантий безопасности для Украины. По мнению посла страны в Великобритании Валерия Залужного, который ранее занимал должность министра обороны, без этого конфликт имеет потенциал продлиться вплоть до 2034 года.

Помощь Украине и массовые протесты из-за этого

Украинские военные получили первую партию танков M1A1 Abrams, которые Австралия пообещала Киеву. Однако другая помощь задерживается. Зеленский выступил с недовольством из-за того, что Киев до сих пор не получил 150 миллиардов евро, обещанных ранее. Эти деньги страны Евросоюза могут взять под свои обязательства, а затем передать их Киеву.

«Уже 10 стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», — сказал украинский президент. В связи с затягиванием процесса передачи помощи Зеленский подчеркнул, что у него возникают вопросы не только к странам ЕС, но и к НАТО.

За поступающими средствами на Украине должны следить Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Но Зеленский принял закон, по которому они становятся зависимыми от решений генерального прокурора.

Согласно новому закону, генпрокурор получает доступ ко всем производствам НАБУ, имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел и получает полномочия закрывать производство на основании ходатайства стороны защиты. Руководитель САП теряет право входить в состав группы прокуроров — это будет решать только генпрокурор. В НАБУ и САП заявили, что новый закон фактически уничтожает их независимость.

Это решение вызвало волну протестов на Украине. Тысячи людей вышли на улицы крупных городов страны, в том числе во Львове и Киеве. В столице участие в митинге принял мэр города Виталий Кличко, который обвинил авторов инициативы в том, что те уверовали в безнаказанность своего произвола и тянут Украину в авторитаризм.

Источник: apnews.com

Евросоюз пытался помешать принять этот закон.

«Евросоюз, один из ключевых финансовых доноров Украины, давил на украинского лидера, чтобы он приостановил процесс», — пишет The Economist. Еврокомиссар по расширению ЕС и восстановлению Украины Марта Кос уже выразила серьезную озабоченность в связи с решением парламента Украины ограничить автономию НАБУ, с обысками в офисе службы и арестами ее сотрудников.

В результате в Европе задумались над тем, чтобы прекратить финансовую помощь Украине. WSJ указывает, что оба органа были созданы под давлением Запада в 2015 году, это было одним из важных элементов судебной реформы и имеет значение для вступления Киева в ЕС. Как отмечает The Spectator, ситуация с НАБУ и САП может угрожать европейскому будущему Украины, действию безвизового режима с ЕС и даже может спровоцировать Брюссель на введение санкций против Киева.

На фоне протестов в стране появился трехэтапный план по свержению Зеленского, как пишет украинское издание «Страна». На первом этапе протестующие планируют добиться отмены внесенных изменений в законодательство, что подорвет доверие силовых структур к президенту. Затем предусматривается отставка главы Офиса президента Андрея Ермака и премьер-министра Юлии Свириденко на фоне внутренних разногласий в окружении Зеленского.

Источник: apnews.com