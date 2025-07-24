Опасно ли сейчас в Таиланде? Разбираемся, как война с Камбоджей повлияет на туристов

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

На этой неделе давно тлеющий приграничный конфликт между Таиландом и Камбоджей перешел в активную стадию. На востоке Таиланда идут бои, сообщается о сбитии самолета и ракетных ударах по тайским гражданским объектам с многочисленными жертвами. «Фонтанка» поинтересовалась у специалистов, стоит ли переживать российским туристам в Паттайе, Пхукете и Бангкоке и не надо ли русским дауншифтерам, обосновавшимся там, переехать в более спокойные места.

Что случилось?

Суть нынешнего противостояния между Камбоджей и Таиландом из-за храмового комплекса Та Муэн Том много раз описана. Сам по себе он — лишь часть длящегося уже больше века конфликта на полуострове Индокитай, на разных страницах которого есть и красные кхмеры, и редко вспоминающаяся Франко-вьетнамская война, и оккупация Японией, и вторжение США во Вьетнам, и много чего еще. Если коротко, то уже четыре поколения бродят по джунглям с всё более и более совершенным оружием и периодически вступают в кровавые стычки с соседями.

На видео из Сети, как утверждается, — стрельба из РСЗО в сторону Таиланда Источник: Trending Now

Но на этот раз в ход уже пошли залпы «Градов» и бомбардировки F-16. Власти Таиланда эвакуируют своих граждан из четырех приграничных провинций. Тех, кто живет в Камбодже, призвали срочно уезжать оттуда.

При этом с точки зрения туристов ситуация очень напоминает Турцию. Где-то далеко на востоке идет кровавая бойня, геноцид и ковровые бомбардировки, но на меню в all inclusive дорогих гостиниц на западе страны это никак не сказывается, служащие отелей всё так же приветливы и клянчат чаевые, море теплое, солнышко ласковое, бесплатного пива в баре хватает.

Что говорят туроператоры?

АТОР ограничилась призывом к российским туристам воздержаться от посещения восточных территорий, а также опубликовала карту, обведя кружочками популярные курорты и места боестолкновений. Такого же мнения оказался и посол России в Таиланде. Спите спокойно, жители Бангкока.

Красным обведено место боевых действий, синим — туристические зоны Источник: АТОР

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что угроз для отдыхающих нет. Генеральный директор туроператора Satmarket и член РСТ Ирина Сетун уточнила, что все экскурсии в Камбоджу приостановлены с начала инцидента.

В целом позиция ассоциаций и турфирм понятна. От зоны конфликта до Паттайи и Бангкока — около 400 километров по непроходимым горам и джунглям. До Пхукета на юге вообще больше 1000 километров — он даже на карту не поместился. Спроси сейчас отдыхающих там, как война с Камбоджей влияет на них, им и сказать-то нечего будет.

Сколько россиян отдыхают в Таиланде?

При этом Таиланд — крайне популярное направление для русских туристов. Прямо сейчас там их, по данным АТОР, 24 тысячи человек. Но это только организованных. А вообще, в прошлом году туда съездило 1,3 миллиона человек, на четверть превысив показатели предыдущего сезона. Это включая тысячи обладателей паспорта РФ, которые живут там фактически постоянно по разным причинам.

Привлекательности локации прибавляет и относительная стабилизация цен на туры. Поездка в приличную гостиницу 3 звезды на первой линии в Паттайе — от 60 тысяч на человека за неделю с перелетом. По нынешним меркам это смело можно назвать «бюджетно».

Источник: «Фонтанка.ру»

Снижение средних цен в рублях на поездки в Таиланд отмечает даже Росстат. После резкого скачка в 2022 году стоимость туров плавно идет вниз. Привлекая всё больше любителей теплых пляжей, тайской кухни, надоедливых обезьянок и огромных летающих тараканов.

Есть ли отказы от туров?

«Никаких отказов от туров мы сейчас не наблюдаем. Вообще, мало кто в курсе о том, что где-то в Таиланде идет война. Наверное, какие-то тревожные люди есть, как и всегда, но, наверное, в любой стране мира нас подстерегают какие-то опасности. Да даже и дома сидеть кому-то страшно», — иронизирует менеджер одной из петербургских турфирм в ответ на вопрос корреспондента «Фонтанки».

«Где вы видите опасность? Не выдумывайте! Туристическая зона в Таиланде — это очень безопасное место, ничего вам не будет грозить», — даже рассердилась представительница другой компании. У нее сейчас есть горящие туры со скидкой до 15%, если вылетать прямо завтра. И никакие войны не могут ей помешать работать.