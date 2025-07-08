Вы точно обрадуетесь. Компаниям в России запретят брать с вас деньги так, как сейчас

Новые требования могут начать действовать уже осенью Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Кабмин одобрил поправки в закон «О защите прав потребителей», согласно которым онлайн-сервисам запретят автоматически списывать плату с банковских карт за подписки. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на документ.

Пользователь любого приложения или сайта сможет поставить запрет на использование реквизитов карты, если он ее удалил из личного кабинета. После этого компания не имеет права продолжать списывать с карты деньги за ежемесячную подписку. Продавцы же должны предоставить клиентам такую возможность.

Также новые требования упростят процедуру отказа от подписок: поставщики услуг будут обязаны дать полную информацию о способах отмены подписки еще до заключения договора.

Изменения коснутся сервисов с функцией ежемесячной оплаты. Однако новые нормы не будут распространятся на предоставление дополнительных услуг, связанных с мобильной связью.

Законопроект внесли в Госдуму еще летом 2023 года, после чего он дорабатывался с учетом замечаний правительства. В сентябре 2024 года документ приняли в первом чтении. В случае одобрения поправки начнут действовать с 1 сентября 2025 года.