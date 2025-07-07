Почему глушат связь, будет ли компенсация и когда это закончится: что нужно знать о сбоях интернета

Жалобы на интернет поступают давно Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Не работает мобильный интернет, нельзя вызвать такси, а у банкоматов — очереди: для жителей России эти проблемы теперь хорошо знакомы. После усиления мер безопасности в регионах участились перебои со связью . Почему интернет стали глушить именно сейчас, как оплачивать парковки и стоит ли рассчитывать на компенсацию — в материале NN.RU.

Зачем отрубают связь

Ограничения объясняют усилением мер безопасности, они направлены против атак беспилотников.

«В рамках безопасности населения периодически уменьшается уровень сигнала вышек сотовой связи, на которые потенциально могут ориентироваться БПЛА противника», — отметили в правительстве Нижегородской области.

Почему интернет начали глушить только на четвертый год СВО, неизвестно. Генерал-майор и заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов считает, что противник, судя по всему, стал активнее пользоваться этим методом.

По данным телеграм-канала Baza, впервые методику отключения базовых станций опробовали 6 мая. Аналитики признали меру действенной в борьбе с БПЛА и решили применять ее постоянно.

Почему не предупреждают об отключении интернета

Мобильную связь ограничивают, когда возникает какая-либо угроза. Потому отключение интернета — «абсолютно ситуационная», незапланированная вещь, объяснил министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов.

«У нас есть определенный список объектов, около которых мы можем отключать базовые станции мобильных операторов. В зависимости от поставленной задачи и ситуации мы можем либо отключать [связь] над объектом, либо над всей республикой», — привел пример Фоминов.

Подобные меры действуют в более чем 30 регионах страны. В Приволжском федеральном округе ограничения затронули Мордовию, Пермский край, Татарстан, Самарскую и Нижегородскую области.

Имеет ли значение, какой у меня оператор

Нет, требование обязательно для всех операторов. Единственное — некоторые могут ограничить интернет с небольшим опозданием. У каждого из операторов разное время реагирования, отмечал Фоминов.

«Мы даже сами не понимаем график отключения. Кнопка есть у силовиков, и они жмут на нее, когда считают нужным», — заявлял федеральному телеграм-каналу Baza сотрудник компании мобильного оператора.

Есть ли способы восстановить связь

Во время перебоев с интернетом специалисты советуют поменять режим сети с 4G на 2G. Сделать это можно в настройках телефона. 2G предполагает передачу данных со скоростью до 220 кбит/с. Этого может быть достаточно для базовых операций вроде обмена сообщениями в мессенджере. Посмотреть с такой скоростью видео или послушать музыку будет проблематично.

В зоне отключения продолжает работать интернет от Wi-Fi. Подобные точки можно найти в общественных пространствах — кафе и торговых центрах. Но предупредим: бесплатный Wi-Fi — это не всегда безопасно. Подключение к неизвестной сети чревато утечкой личных данных.

Проблемы с интернетом наблюдаются в разных городах Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Что предлагают мобильные операторы

После массового отключения интернета на мобильных операторов обрушился поток жалоб от местных жителей. Компании ответили на них уже подготовленным комментарием: перебои со связью произошли по независящим от них причинам.

«Иногда ограничения обусловлены мерами безопасности. К сожалению, мы не можем на это повлиять, и сроки этих ограничений нам пока неизвестны», — написали представители T2.

Судя по комментариям, компенсации пользователям не предусмотрены. Некоторые операторы предлагают абонентам бонусы вроде дополнительных гигабайт интернета или пакета бесплатных SMS. При этом были случаи, когда пользователям всё же возвращали часть платы за тариф. По словам жительницы Дзержинска, после обращения в компанию ей зачислили 37 рублей.

Могу ли я потребовать компенсацию

Оператор обязан предоставлять услуги связи круглосуточно и в нормальном качестве. Если вы платите за то, чего не получаете, — это повод для возврата части денег, рассказал журналистам из 71.RU судебный юрист Юрий Митин.

«Обычно сумма компенсации считается так: за каждый день, когда не было интернета, оператор должен вернуть часть абонентской платы. Есть правило: 3% от вашей месячной оплаты за каждый день, когда интернета не было, но не более всей суммы ежемесячного платежа (пункт 75 Правил № 2607)», — объяснил Юрий Митин.

В претензии оператору необходимо указать Ф. И. О. и контактные данные, объяснить ситуацию (сколько дней не было связи, как это на вас повлияло) и потребовать перерасчет или компенсацию. По словам юриста, лучше попросить от компании письменный ответ. Важный момент — отсутствие интернета необходимо будет доказать.

Юрист отметил, что в случае отказа оператора можно подать жалобу в Роскомнадзор или Роспотребнадзор.

Как вызвать скорую или полицию

Экстренные службы работают в штатном режиме. В случае происшествия жители могут позвонить по номеру 112. Вызовы принимаются даже с телефонов без сим-карты.

Почему не везде работают терминалы

Всё зависит от того, работает терминал от стационарного интернета или мобильного. Когда начались проблемы со связью, часть магазинов — обладателей терминалов второго типа — перестала принимать безналичную оплату.

Власти рекомендуют предпринимателям провести интернет в торговых точках, чтобы подобных сложностей не возникало.

Как оплатить парковку

Оплатить место на парковке в Нижнем Новгороде можно несколькими способами: через паркомат, мобильное приложение, веб-портал или SMS. Если возникли перебои с интернетом, деньги можно закинуть позднее, когда появится связь.

«Оплату за парковку можно вносить с момента въезда на платную парковку до 23:59 текущих суток. Оплата за прошлые сутки не предусмотрена», — отмечается на сайте парковочного пространства Нижнего Новгорода.

Что делать с такси

В отличие от магазинов машины невозможно подключить к стационарному интернету, поэтому оптимального решения для таких служб нет.

Клиентам тоже непросто: без мобильного интернета не работают приложения для вызова такси, поездку нельзя оплатить картой. В южных регионах заметили еще одну неприятную тенденцию — во время сбоев вырастают цены на проезд.

«Сервис не видит, сколько водителей у него на линии. Соответственно, сто человек заказывают, а на линии десять машин. Например, они к Wi-Fi где-то подключились и поэтому числятся на линии. И всё, спрос порождает предложение, цена взлетает. Кому нравится за тысячу — едет», — рассказал 161.RU источник, близкий к сфере пассажирских перевозок.

Когда это закончится

Неизвестно. Ясно лишь одно: жителям придется подстраиваться под условия новой реальности.

О масштабном шатдауне поговорили с владельцем и главным аналитиком Mobile Research Group Эльдаром Муртазиным. По его мнению, отключение интернета хоть и вызывает неудобства, но мера оправданная.

— Дроны используют сим-карты российских операторов, это не секрет. Поэтому отключение мобильного интернета снижает их эффективность, — объяснил эксперт.

При необходимости от Сети отключить могут вообще весь город или даже регион. А вот по какому принципу выбирают места отключения — военная тайна.

— Смысл здесь достаточно простой. Отключают там, где нужно обеспечить максимальную защиту. Иногда это может быть целый город, регион, иногда конкретные области. Всё зависит от степени угрозы и того, чего хотят добиться, — считает Муртазин.

Постоянные отключения — уже часть нашей реальности. По-видимому, перебои еще будут долго продолжаться. Поэтому эксперты индустрии пытаются придумать разные выходы.

— Начали опробовать технологию, она показала свою эффективность. Один из руководителей «большой четверки» говорил о необходимости создать систему, чтобы был мобильный интернет для доступа к ключевым ресурсам — Госуслугам и так далее — работал и при таких отключениях. Но на создание этого уйдет полгода минимум.

Эльдар Муртазин убежден, что домашнему интернету пока ничего не грозит. Пока россияне, в условиях постоянных отключений мобильной связи, будут выживать с помощью Wi-Fi-роутеров.