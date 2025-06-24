Легенда о Пригожине. Годовщина похода на Москву совпала с рождением новых мифов о «Вагнере»

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»











Ровно два года назад Евгений Пригожин объявил о старте так называемого «Марша справедливости». Подобных маршей талантливого оратора с горстью мотивированных солдат и с доходчивой риторикой и лозунгами в истории было бесчисленное множество. Начиная от перехода Рубикона Цезаря, через поход на Париж сперва Жанны Д'Арк, а потом Наполеона в его 100 дней, и путь Лжедмитрия на Москву и заканчивая, пожалуй, походом на Рим Муссолини. Как и все эти истории, наша последняя быстро обросла легендами, мифами и боковыми сюжетами.

Однако не надо быть глубоким специалистом в истории, чтобы вспомнить, что все инициаторы вышеперечисленных походов закончили весьма печально. Подробности — в материале «Фонтанки».

Что доподлинно творилось в голове Евгения Пригожина и как далеко он собирался зайти, теперь уже не спросить. Таинственная смерть породила главный миф: Пригожин жив. И в канун годовщины похода на Москву в Сети появляются все новые и новые «свидетельства» адептов ордена Евгения Пригожина.

Разумеется, самый известный в истории человечества сюжет об умершем, но ожившем, разворачивался примерно 2000 лет назад в современном Израиле. Однако, чтобы не оскорблять ничьи чувства, лучше обратиться к примеру все того же Лжедмитрия. Убитого в детстве законного наследника Ивана Грозного, за которого, по официальной версии, себя выдавали многочисленные самозванцы с разной степенью убедительности.

При большом желании, в портрете Лжедмитрия также можно усмотреть черты Евгения Пригожина Источник: Портрет из Государственного исторического музея











Официальное царствование первого Лжедмитрия в Москве в течение почти года, в целом, было далеко не самым провальным, если судить по принимаемым решениям во внутренней (в том числе налоговой, социальной и законодательной) и внешней политике. К слову, встречали его в Москве со всеми регалиями, колокольным звоном и хлебом-солью. И правителем Российского государства он стал совершенно официально, пройдя полностью легитимный процесс помазания.

Источник: Клавдий Лебедев. Вступление войск Лжедмитрия I в Москву











Лжедмитрий стал первым правителем страны, который одновременно 1) женился на иностранке, 2) окружил себя иностранными вельможами и специалистами, 3) начал переводить организацию войск на европейский манер, 4) провозгласил себя императором.

Одним словом, история могла бы пойти другим путем. Однако, в отличие от второго такого же правителя России с подобным набором качеств, Дмитрий Иоаннович старался быть добреньким и к друзьям своим, и к врагам. В частности, лично помиловал и Василия Шуйского, и Филарета Романова. В результате первый его очень скоро убил, а второй, отправившись было звать на российский престол сына польского короля, затем как-то все переиграл и сделал царем своего сына Михаила.

История Лжедмитрия характерна огромным количеством его имитаторов. Только официальных было четыре. А так «царя Дмитрия» русские мужички видели чуть ли не в каждом втором проходимце, который величал себя таким именем.

В целом их можно было понять. Последующие правители страны привели в страну шведских бандитов и на 100 лет отдали им Карелию (Шуйский), вознамерились искоренить в России православие (Владислав Жигимонтович) и окончательно закрепостили крестьян и устроили самый масштабный в истории русской церкви раскол (Михаил Федорович и Алексей Михайлович). Так что стремление верить в чудесное спасение казавшегося им добрым правителя — в русской натуре. Даже если он на 100% нелигитимен, как позже — Пугачев.

Мифы появились и вокруг Евгения Пригожина. Загибайте пальцы.

Пригожина видят спустя неделю после крушения самолета в максимально необычном месте. На линейке 1 сентября в одной из школ Тюмени. Никакого логичного объяснения этому нет. Мужчина на кадрах похож на Пригожина лишь отдаленно. однако те, кто хочет верить (а вера не требует рациональных объяснений), видят основателя «Вагнера».

Источник: соцсети

Тему подхватывают западные СМИ. О том, что крушение было чуть не срежиссировано, а в самолете был двойник, пишут респектабельное The Washington Post и малоизвестные африканские СМИ, которые уверенно утверждают: Пригожин там, где ему и полагается быть: в Мали.

Масла в огонь подливает съемка самого Евгения Пригожина, который уверенным голосом уверяет, что, мол, все рассказы о моей гибели — сказка, а сейчас — вторая половина августа 2023 года — в Африке.

Источник: соцсети

Очень скоро приходит объяснение. Да, это он, но запись сделана за пару дней до смерти. «Вторая половина августа» — это как раз с 15 до 23 августа, когда и могло быть сделано видео. Но убедить всех не удалось. Сердцу не прикажешь.

Опять Африка. Жаркий январь 2024 года, Банги, ЦАР. Возложение цветов к памятнику защитникам ЦАР в честь командира ЧВК Дмитрия Уткина — тому самому «Вагнеру». На долю секунды в кадре появляется сильно выделяющийся на общем фоне белый мужчина в штатском. Его ни разглядеть по-человечески, ни тем более опознать хоть сколько-то достоверно, невозможно. Но в комментариях собираются сотни свидетелей Пригожина и с уверенностью убеждают друг-друга: «Жив!»

Позже эта информация официально опровергается, указывается, что в кадре — сотрудник посольства, который вообще не Евгений и тем более не Пригожин. Но кто ж поверит!

Дальше. Как говорится, те же, там же. В коротком ролике об открытии границы между Чадом и ЦАР в марте 2024 года показана машина, в кузове которой — белый мужчина телосложением похожий на Пригожина. Лицо заблюрено. Позже он идет по дороге, чуть прихрамывая, видно только его затылок. Но преданные поклонники тут же шумно выдыхают: «Он! Походка его!»

Источник: https://t.me/razgruzka_vagnera

Но и это еще не все. Место действия: Тель-Авив. Время: 13 июня 2025 года. Сцена: На город впервые падают иранские баллистические ракеты, пробившие знаменитый «железный купол». Десятки домов превратились в руины. Как минимум 12 человек погибло, сотни раненых. И вот посреди этого хаоса чья-то камера выхватывает немолодого мужчину

Источник: Getty Images











Изображение сильно размыто. Сказать, что это именно Евгений Пригожин, можно только если сильно-сильно захотеть. Но вера — она в сердце. Поэтому вновь по всей Руси великой проходит слух: Он жив! Почему в Израиле — неважно. Главное — смотрите, ходит под взрывами, как ни в чем не бывало. Ну он же!

Дальше совсем чертовщина. Вот он примеряет куртку в отзыве на Wildberries. Покупке поставил 5 звезд. Совпадение?

Источник: соцсети











Вот он в алкогольном магазине (ну а в каком еще-то?) в Иваново. В пакете — бутылки. Рядом — сотрудник МВД. Опять совпадение?

Источник: соцсети











Ну и, разумеется, Пригожина хоронили в закрытом гробу. Хотя, что именно хотели увидеть желающие после взрыва в самолете и падения его с высоты в несколько километров, не очень понятно. Но в официальную экспертизу, признавшую в покойном Евгения Пригожина, мало кто из его поклонников поверил.

Доходило до совсем смешного. Кто-то внезапно увидел признаки сходства между покойным и тогда еще живым папой римским Франциском.

Евгений Пригожин и папа римский Франциск: найдите 10 отличий Источник: Соцсести

Почему вдруг интронизированный еще в 2013 году аргентинец Хорхе Марио Бергольо должен был поменяться местами с российским предпринимателем, — понимания нет. Но, напомним, это все — вопрос веры, а не разума. Так что понимайте сами, как знаете.

К сожалению, папа Франциск, известный, кстати, довольно неоднозначным отношением к российско-украинскому конфликту и единственный папа за всю историю, лично встретившийся с патриархом Московским и всея Руси, умер в апреле 2025 года.

По традиции, зафиксировать факт его смерти должен был специальный человек весьма брутальным способом — ударив его со всей дури молотком по голове. Говорят, в этот раз традиция не была соблюдена, и факт смерти был подтвержден лишь троекратным называнием папы по имени, на которое не последовало ответа. Опять совпадение?

Тот факт, что лично проститься с папой Франциском, увидев его в гробу, сумели 400 тысяч человек, а в церемонии прощания с ним принимали участие 60 глав государств, никого не должны запутать. Да, конечно, Пригожин — это папа римский, и он не умер.

Одним словом, признаков жизни Евгения Пригожина куда больше, чем признаков смерти — если вы очень сильно хотите их увидеть. Также потом много-много раз люди встречали по всему миру и уже умершего на отдаленном острове Наполеона, и обезображенного после смерти до неузнаваемости Муссолини, и опознанного лишь по зубам Гитлера.

Тут остается только вспомнить слова самого Пригожина о его отношении к смерти. «Мы все попадем в ад. Но в аду мы будем лучшими».