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Страна и мир Россиянам начали автоматически присваивать новый статус. Когда и какие льготы он дает

Россиянам начали автоматически присваивать новый статус. Когда и какие льготы он дает

Рассказываем об изменениях в социальной политике

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Правительство решило сделать статус предпенсионера автоматическим | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUПравительство решило сделать статус предпенсионера автоматическим | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Правительство решило сделать статус предпенсионера автоматическим

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

В России начали автоматически присваивать статус предпенсионера всем гражданам, кто имеет на него право. Этот статус существует уже несколько лет, но раньше, чтобы его получить, было нужно написать заявление. Теперь его будут давать сразу, как человек достигнет предпенсионного возраста.

Как правило, этот возраст — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Если человек имеет право на досрочную пенсию, то и статус предпенсионера он получит раньше. Статус всегда присваивается за 5 лет до начала пенсии.

Статус предпенсионера дает множество льгот: как федеральных, так и региональных. Список федеральных (по данным Социального фонда):

  • диспансеризация: работодатель обязан раз в год давать работнику 2 оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации;

  • трудовые гарантии: работодатель не имеет права увольнять работников предпенсионного возраста или отказывать им в приеме на работу из-за возраста;

  • право на повышенное пособие по безработице (сроком в один год);

  • программы профессионального переобучения;

  • право на выплату пенсионных накоплений.

Среди региональных льгот могут быть бесплатный проезд на общественном транспорте, денежная компенсация за лекарства и скидка на оплату ЖКУ.

«С 1 января 2025 года подавать заявление для получения статуса предпенсионера не нужно», — сообщила РИА Новости депутат Екатерина Стенякина.

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