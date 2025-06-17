Некоммерческие организации по всей России получат 4,2 миллиарда рублей

Фонд президентских грантов выделит 4,2 миллиарда рублей на проекты НКО Источник: Фонд президентских грантов / vk.com/pgrants











1640 некоммерческих организаций по всей России получат поддержку по итогам второго конкурса президентских грантов в 2025 году. Общая сумма финансирования их проектов составит 4,2 миллиарда рублей.

Победителей конкурса утвердили 17 июня на заседании координационного комитета под руководством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. На гранты претендовали 10 882 проекта из всех регионов страны. Участники подавали заявки по 11 направлениям, от охраны здоровья и окружающей среды до поддержки семьи и детства или сохранения исторической памяти.

Особое внимание уделено проектам, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и году защитника Отечества. Фонд выделит на них 783 миллиона рублей.

В целом за два конкурса этого года фонд президентских грантов уже поддержал 3146 социально значимых проектов НКО на сумму 9,5 миллиарда рублей. Дополнительно более 4 тысяч проектов в регионах получат софинансирование: фонд выделил на эти цели 2,2 миллиарда рублей.

Кроме того, в августе выберут лучшие экологические проекты — на их реализацию и поддержку направят 1 миллиард рублей президентскому фонду природы.

Таким образом, общий объем финансирования общественных инициатив через фонд президентских грантов в 2025 году достигнет 12,7 миллиарда рублей — на 3 миллиарда больше, чем в прошлом году.