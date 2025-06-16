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Страна и мир Истории «Орут, что у меня ребенок — инвалид»: королева красоты ответила хейтерам

«Орут, что у меня ребенок — инвалид»: королева красоты ответила хейтерам

Мать двоих детей завоевала корону на всероссийском конкурсе «Ты уникальная» и готовится к международному финалу

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3 комментария

Победительница конкурса красоты рассказала о своем непростом пути

Источник:

Кристина Полевая / 29.RU

Яна Кренева — счастливая жена, мама и королева. Она победила во всероссийском конкурсе красоты «Ты уникальная» в категории plus size. Но вместе с короной Яна получила волну осуждения. У Яны два сына: 4-летний Андрей и 11-летний Матвей, у старшего ребенка — расстройство аутистического спектра. Яна рассказала журналистам 29.RU, с чем столкнулась, воспитывая особенного ребенка, и почему она участвует в конкурсах красоты много лет.

Прежде чем стать королевой красоты, северодвинка преодолела много жизненных трудностей | Источник: Иван МитюшевПрежде чем стать королевой красоты, северодвинка преодолела много жизненных трудностей | Источник: Иван Митюшев

Прежде чем стать королевой красоты, северодвинка преодолела много жизненных трудностей

Источник:

Иван Митюшев

Когда Матвею исполнилось три года, Яна стала замечать, что ее сын не такой как все.

«Он не разговаривал: ему задаешь вопрос, он не отвечал, он просто ходил мимо, то есть он сам по себе. Но при всем при этом он у меня знал английский алфавит, русский алфавит. Он мог с кубиком два часа ходить и под углами разными рассматривать».

В пять лет врачи сказали, что у мальчика синдром Аспергера — это легкая форма расстройства аутистического спектра. Диагноз шокировал молодую маму. Ситуация обострялась и тем, что в то время Яна переживала развод с мужем. Она осталась одна на съемной квартире с ребенком с инвалидностью.

«Меня это всё разбило, конечно. Я три дня орала в потолок, плакала, потом встала, собрала себя по частям и пошла на конкурс. Почему-то пошла на конкурс, не знаю почему. Сходила на конкурс и поняла — жить можно. Себя любить нужно в любом случае и ситуации, потому что если ты не любишь себя, страдают все вокруг — семья, дети, все».

Матвей по-другому смотрит на мир, но он может жить как обычные дети | Источник: Иван МитюшевМатвей по-другому смотрит на мир, но он может жить как обычные дети | Источник: Иван Митюшев

Матвей по-другому смотрит на мир, но он может жить как обычные дети

Источник:

Иван Митюшев

Яна признается, что конкурсы красоты стали своеобразной терапией. Шесть лет назад ее первый выход на сцену помог справиться со сложной жизненной ситуацией. Отчаяние сменились планом действий. Яна решила: РАС — не приговор. Чтобы подтянуть Матвея в развитии, молодая мама продлила детский садик еще на один год. Начала изучать специфику болезни, потом пошла учиться на детского психолога, чтобы помочь своему особенному ребенку.

«Мне хотелось понимать, как он живет, как нужно жить. И когда поняла, мы начали жить по правилам. Первое время мы ходили одними тропинками, у нас был строгий распорядок дня. Мы плотно, плотно занялись им и вытащили его. Подтянули до нормотипичной школы. Он учится в обычной школе. Класс коррекции, конечно, но он достаточно у меня смышленый, он старается, у него получается учиться на четыре и пять».

Матвей любит соревноваться со своим младшим братом | Источник: Иван МитюшевМатвей любит соревноваться со своим младшим братом | Источник: Иван Митюшев

Матвей любит соревноваться со своим младшим братом

Источник:

Иван Митюшев

Осенью Матвей пойдет в третий класс. У младшеклассника есть друзья, он проявляет заботу о младшем брате. Его мама воспитывает в сыне самостоятельность.

«Цель моей жизни — это довести моего ребенка до полноценного социума. Чтобы он мог существовать после меня, потому что для меня самое страшное — дом инвалидов».

Яна рассказывает, что сын гордится ею, когда видит по телевизору. Яна шесть лет шла к мечте — завоевать корону конкурса красоты.

К победе на всероссийском конкурсе Яна шла шесть лет | Источник: из личного архива Яны КреневойК победе на всероссийском конкурсе Яна шла шесть лет | Источник: из личного архива Яны Креневой

К победе на всероссийском конкурсе Яна шла шесть лет

Источник:

из личного архива Яны Креневой

«В интернете орут: „Ты поехала на конкурс, у тебя ребенок — инвалид, у тебя то не так, это не так“. „Не так“ — это у людей в головах не так. Дай бог им не знать этого никогда. Я врагу не пожелаю, чтобы у них ребенок с инвалидностью родился, потому что это очень больно, с этим непросто жить. Но в целом у нас всё прекрасно. Ребенок растет, им занимаются, он ходит в школу, он сыт, одет, обут».

Сейчас Яна намерена выиграть корону на международном конкурсе «Ты уникальная», который пройдет в октябре в ОАЭ.

Недавно мы рассказывали про Елену Романчеву из Архангельска. Она стала победительницей конкурса «Ты уникальная мама России». Елена рассказала, как стала участвовать в таких проектах, что нужно сделать, чтобы стать уникальной мамой, и почему конкурсы красоты — это возможность для всех женщин проявить себя.

ПО ТЕМЕ
Кристина ПолеваяКристина Полевая
Кристина Полевая
Видеоредактор
Ты уникальная Дети с инвалидностью РАС Конкурс красоты Победительница конкурса красоты Мать ребенка-инвалида
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Комментарии
3
Гость
9 часов
Не слушай дураков. Счастья тебе и ребятам.
Гость
17 часов
Ребёнок не при чём.Героиню красавицей назвать трудно.Поэтому удивительно,как она выиграла конкурс.
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