«Орут, что у меня ребенок — инвалид»: королева красоты ответила хейтерам

Победительница конкурса красоты рассказала о своем непростом пути Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Яна Кренева — счастливая жена, мама и королева. Она победила во всероссийском конкурсе красоты «Ты уникальная» в категории plus size. Но вместе с короной Яна получила волну осуждения. У Яны два сына: 4-летний Андрей и 11-летний Матвей, у старшего ребенка — расстройство аутистического спектра. Яна рассказала журналистам 29.RU, с чем столкнулась, воспитывая особенного ребенка, и почему она участвует в конкурсах красоты много лет.

Прежде чем стать королевой красоты, северодвинка преодолела много жизненных трудностей Источник: Иван Митюшев

Когда Матвею исполнилось три года, Яна стала замечать, что ее сын не такой как все.

«Он не разговаривал: ему задаешь вопрос, он не отвечал, он просто ходил мимо, то есть он сам по себе. Но при всем при этом он у меня знал английский алфавит, русский алфавит. Он мог с кубиком два часа ходить и под углами разными рассматривать».

В пять лет врачи сказали, что у мальчика синдром Аспергера — это легкая форма расстройства аутистического спектра. Диагноз шокировал молодую маму. Ситуация обострялась и тем, что в то время Яна переживала развод с мужем. Она осталась одна на съемной квартире с ребенком с инвалидностью.

«Меня это всё разбило, конечно. Я три дня орала в потолок, плакала, потом встала, собрала себя по частям и пошла на конкурс. Почему-то пошла на конкурс, не знаю почему. Сходила на конкурс и поняла — жить можно. Себя любить нужно в любом случае и ситуации, потому что если ты не любишь себя, страдают все вокруг — семья, дети, все».

Матвей по-другому смотрит на мир, но он может жить как обычные дети Источник: Иван Митюшев

Яна признается, что конкурсы красоты стали своеобразной терапией. Шесть лет назад ее первый выход на сцену помог справиться со сложной жизненной ситуацией. Отчаяние сменились планом действий. Яна решила: РАС — не приговор. Чтобы подтянуть Матвея в развитии, молодая мама продлила детский садик еще на один год. Начала изучать специфику болезни, потом пошла учиться на детского психолога, чтобы помочь своему особенному ребенку.

«Мне хотелось понимать, как он живет, как нужно жить. И когда поняла, мы начали жить по правилам. Первое время мы ходили одними тропинками, у нас был строгий распорядок дня. Мы плотно, плотно занялись им и вытащили его. Подтянули до нормотипичной школы. Он учится в обычной школе. Класс коррекции, конечно, но он достаточно у меня смышленый, он старается, у него получается учиться на четыре и пять».

Матвей любит соревноваться со своим младшим братом Источник: Иван Митюшев

Осенью Матвей пойдет в третий класс. У младшеклассника есть друзья, он проявляет заботу о младшем брате. Его мама воспитывает в сыне самостоятельность.

«Цель моей жизни — это довести моего ребенка до полноценного социума. Чтобы он мог существовать после меня, потому что для меня самое страшное — дом инвалидов».

Яна рассказывает, что сын гордится ею, когда видит по телевизору. Яна шесть лет шла к мечте — завоевать корону конкурса красоты.

К победе на всероссийском конкурсе Яна шла шесть лет Источник: из личного архива Яны Креневой











«В интернете орут: „Ты поехала на конкурс, у тебя ребенок — инвалид, у тебя то не так, это не так“. „Не так“ — это у людей в головах не так. Дай бог им не знать этого никогда. Я врагу не пожелаю, чтобы у них ребенок с инвалидностью родился, потому что это очень больно, с этим непросто жить. Но в целом у нас всё прекрасно. Ребенок растет, им занимаются, он ходит в школу, он сыт, одет, обут».

Сейчас Яна намерена выиграть корону на международном конкурсе «Ты уникальная», который пройдет в октябре в ОАЭ.